« Wemby » ou pas, Donovan Clingan passe à côté de ses premiers playoffs

Pour sa première action offensive, il a pensé trouver une brèche en jouant des coudes avec Victor Wembanyama, le faisant tomber au sol. Malheureusement pour Donovan Clingan, qui venait de convertir son tir sous le cercle, l’arbitre a sifflé un marcher contre lui.

Cette séquence après quelques minutes de jeu de ce game 4 entre Blazers et Spurs allait ouvrir une soirée ô combien frustrante pour lui. Sa deuxième tentative après un rebond offensif ? Contrée par le Français d’en face. On comprend mieux, après ces premières expériences infructueuses sous le cercle, son envie de s’écarter du cercle.

Le souci est que le pivot, qui a tourné à 34% de réussite dans le domaine en saison régulière, n’a pas été plus heureux derrière l’arc. Un raté dans le corner, un panier lointain enfin converti sur le « pick-and-pop » à l’approche de la pause, suivi d’un « airball » de la même distance…

En 14 minutes de jeu, le joueur de 22 ans s’est contenté de 5 points à 2/10 aux tirs, dont 1/6 de loin, avec 6 rebonds et 1 contre. Une nouvelle performance douloureuse pour lui qui, depuis le début de la série, tourne à 6.3 points et 8.5 rebonds avec un affreux, surtout pour un intérieur, 28.6% de réussite.

En amont même du premier match à Portland, le pivot, dont la production offensive a été réduite de moitié par rapport à avant les playoffs, était conscient de ses difficultés.

Un changement de cinq pour le match de la survie ?

« Je n’ai pas été aussi actif que je devrais l’être en défense. Évidemment, j’aimerais que quelques tirs rentrent, mais je me sens bien. Je dois continuer à tirer avec confiance et continuer à jouer pour l’équipe, continuer à poser de bons écrans, à bien rouler vers le cercle, mais je dois être plus agressif au rebond et je dois être meilleur défensivement », listait le pivot.

Celui-ci, qui soulignait l’écart d’intensité, d’impact physique et de niveau global par rapport à la saison régulière, n’a pas été beaucoup plus heureux lors de l’absence de « Wemby » lors du match 3. Donovan Clingan avait fini avec seulement 7 points (2/6), mais capté 11 rebonds.

Sur ce match, Tiago Splitter avait notamment beaucoup fait appel à son remplaçant comme pivot, Robert Williams III, pour répondre au cinq « small ball » présenté par les Spurs.

« Honnêtement, ce sont les différents temps forts du match qui ont dicté les choses. D’abord, j’ai pensé à jouer ‘petit’ ; Rob possède cette polyvalence qui lui permet de faire les allers-retours et de courir avec les joueurs plus petits, et je pensais que c’était un duel avantageux pour nous. Et ensuite, faire jouer DC face à (Luke) Kornet, pour équilibrer la taille de ce côté-là et essayer de remporter ce duel », décrivait le coach.

Ce dernier, qui ne semble pas écarter l’idée de changer son cinq pour le match 5 à San Antonio, pourrait être tenté de remplacer son titulaire habituel par Williams III, plus mobile et aérien, qui tourne à 9.3 points et 7.5 rebonds à 68% de réussite sur la série.

Donovan Clingan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 POR 67 19:46 53.9 28.6 59.6 3.2 4.6 7.9 1.1 2.8 0.5 1.1 1.6 6.5 2025-26 POR 77 27:12 52.0 34.1 68.0 4.5 7.1 11.6 2.1 2.4 0.6 1.2 1.7 12.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.