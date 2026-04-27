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Dans le dur à la pause, Victor Wembanyama et les Spurs renversent tout à Portland !

Publié le 27/04/2026 à 0:28 Twitter Facebook

NBA – Retour victorieux pour Victor Wembanyama (27 points, 11 rebonds, 7 contres), bien accompagné par De’Aaron Fox (28 points, 7 passes décisives) en deuxième période, afin de permettre à San Antonio d’aller chercher sa troisième victoire dans la série (93-114).

Victor Wembanyama (Spurs) contre les Blazers lors du Game 4

Autorisé à retrouver les parquets après avoir été restreint par le protocole commotion, Victor Wembanyama n’a pas manqué son retour au jeu dans ce Game 4 remporté à Portland. Auteur de 27 points, 11 rebonds, 3 passes décisives et 7 contres en 34 minutes, le Français est monté en puissance au fil de la rencontre, tout comme De’Aaron Fox qui a su finir fort (28 points, 6 rebonds, 7 passes décisives) pour faire plier les Blazers sur leur parquet pour la deuxième fois de suite (93-114). Comme dans le Game 3, San Antonio s’est d’abord fait peur avant de mettre progressivement la main sur le match.

Malgré la bonne entame des Spurs, les Blazers ont rapidement réussi à prendre le dessus, bien aidés par l’apport du banc, avec un 9-0 initié par Jerami Grant et conclu par un 3-points de Shaedon Sharpe (25-21). Les deux envolées de Victor Wembanyama n’ont pas ralenti l’enthousiasme des locaux, qui ont donné une leçon d’agressivité et d’intensité à leurs hôtes pour s’échapper au score et compter jusqu’à 19 points d’avance !

Une première période presque parfaite pour les Blazers

C’est un 13-0 qui a contraint San Antonio à poser un premier genou à terre, séquence marquée par deux coups d’éclat de Deni Avdija, un 2+1 puis une passe lobée pour un alley-oop fracassant de Robert Williams III. La paire Grant – Camara dégaine à 3-points pour contribuer à porter la marque à 45-28. Portland a continué son festival grâce à l’adresse extérieure de Jrue Holiday et Donovan Clingan, plaçant les Texans dos au mur à la mi-temps (58-39).

Revenir d’un gros écart, San Antonio l’a déjà fait dans le Game 3, et a réussi à faire encore mieux sur cette deuxième mi-temps. Les visiteurs n’ont eu besoin que de huit minutes pour rattraper leur retard ! Un cinglant 13-0 alimenté par les 3-points du trio Fox – Champagnie – Vassell, puis les coups de chaud successifs de Stephon Castle puis Devin Vassell ont permis aux Spurs de virer à nouveau en tête (62-64).

Encore un «come-back» de folie pour les Spurs

Les trois contres de suite de Victor Wembanyama et les précieux relais de De’Aaron Fox et Harrison Barnes ont maintenu San Antonio dans le coup, avec une claquette féroce de Wemby pour répondre au 3-points de Deni Avdija et égaliser à 74-74 à la dernière seconde du troisième quart-temps.

Le duo Fox – Wembanyama a finalement plié le suspense pour de bon, avec les deux alley-oops puis le dunk du Français, servi à chaque fois par Stephon Castle, puis les 7 points de De’Aaron Fox qui a enchaîné avec une passe décisive pour le 3-points de Keldon Johnson afin de conclure un 16-3 qui a mis Portland dans les cordes (77-90). Sonnés, les Blazers ont plongé dans le final, dépassés par les éclairs de génie de la paire Fox – Johnson, pour s’incliner 114-93 au final après un ultime contre de Wemby sur Deni Avdija, exclu dans la foulée pour six fautes. A 3-1, les Spurs vont maintenant devoir finir le boulot mardi soir à la maison.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Victor Wembanyama en mode diesel. Pour son retour à la compétition, le Français a progressivement repris ses marques en se montrant un peu plus dominant au fil des quart-temps. On retiendra notamment sa séquence folle lorsqu’il a enchaîné trois contres puis une claquette en fin de troisième quart-temps avant de débuter le dernier acte par trois envolées qui ont laissé les Blazers sans solution. Un match de «franchise player» de plus pour l’Alien, auteur de 27 points, 11 rebonds, 3 passes décisives et 7 contres.

– Le réveil de De’Aaron Fox. On a retrouvé un De’Aaron Fox à son meilleur niveau après avoir été plutôt discret sur les trois premiers matchs de la série. Le meneur n’a pas hésité à prendre le match à son compte cette fois pour alimenter le 16-3 qui aura fait plier Portland, se faisant plaisir sur la fin avec un sublime «step-back» puis un service pour le dunk surpuissant de Keldon Johnson. De l’adresse et des paniers décisifs, c’est tout ce qu’on attend du numéro 4 texan, meilleur scoreur du match avec 28 points à 11/17 au tir et 7 passes décisives.

– Jrue Holiday, l’alien défensif. Le meneur vétéran des Blazers a été assigné par séquences sur Victor Wembanyama en défense, faisant valoir son activité, son sens du placement et son QI basket pour essayer de gêner le Français. Jrue Holiday n’a pas démérité en parvenant à limiter le pivot des Spurs, dans un style rappelant Pat Beverley sur Kevin Durant. Il a également été précieux en attaque (20 points), même si ça n’a pas suffi pour faire vaciller une formation de San Antonio à nouveau au complet.

– Ça a chauffé entre Stephon Castle et Deni Avdija. Alors que le match était plié, Stephon Castle a piqué l’orgueil de Deni Avdija en mettant le ballon sur le torse de l’ailier des Blazers après avoir scoré un lay-up. Ce dernier n’a pas apprécié, et les deux ont commencé à se pousser mutuellement causant un début d’échauffourée qui s’est soldée par une double faute technique. De quoi pimenter un peu plus le Game 5 mardi soir.

Portland Trail Blazers / 93 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Deni Avdija 37 8/14 2/3 8/9 0 7 7 3 6 1 5 0 -16 26 25
Jrue Holiday 37 6/13 3/6 5/6 0 6 6 4 2 1 6 0 -25 20 17
Toumani Camara 31 3/8 2/6 0/0 2 3 5 1 3 1 2 1 -12 8 9
Donovan Clingan 14 2/10 1/6 0/0 2 4 6 0 2 0 1 1 -14 5 3
Scoot Henderson 27 0/7 0/3 0/0 0 0 0 2 4 1 1 0 -22 0 -5
Jerami Grant 33 6/12 1/3 4/4 1 4 5 1 2 0 1 1 -6 17 17
Shaedon Sharpe 13 3/6 1/2 1/2 1 2 3 0 0 1 0 0 5 8 8
Robert Williams III 26 2/4 0/0 0/0 1 5 6 2 0 0 0 2 3 4 12
Kris Murray 12 2/3 0/1 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 -9 4 4
Blake Wesley 2 0/0 0/0 1/2 0 0 0 0 0 0 1 0 -2 1 -1
Vit Krejci 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0
Sidy Cissoko 4 0/3 0/1 0/0 0 0 0 1 0 1 1 0 -3 0 -2
Hansen Yang 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0
Total 32/80 10/31 19/23 7 32 39 14 20 6 18 5 93
San Antonio Spurs / 114 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
De'Aaron Fox 39 11/17 4/8 2/4 1 5 6 7 1 1 3 2 21 28 33
Victor Wembanyama 34 9/17 1/4 8/8 1 10 11 3 3 4 4 7 28 27 40
Stephon Castle 26 6/14 3/6 1/1 0 1 1 8 5 1 1 0 17 16 17
Devin Vassell 35 5/9 1/3 0/0 1 5 6 3 3 1 2 1 14 11 16
Julian Champagnie 29 3/6 2/4 0/0 0 3 3 0 1 1 0 0 22 8 9
Keldon Johnson 17 3/5 1/2 2/2 0 1 1 1 1 1 0 0 -5 9 10
Carter Bryant 6 2/3 2/3 0/0 1 0 1 1 1 0 1 0 -3 6 6
Dylan Harper 25 1/6 0/2 1/2 0 2 2 1 3 1 0 0 4 3 1
Harrison Barnes 11 1/2 0/1 0/0 1 1 2 1 1 0 0 0 8 2 4
Luke Kornet 12 1/7 0/0 0/0 4 3 7 0 1 1 1 0 -10 2 3
Jordan McLaughlin 2 1/1 0/0 0/0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 2 4
Bismack Biyombo 2 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Mason Plumlee 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Lindy Waters III 1 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Total 43/87 14/33 14/17 9 31 40 26 21 12 12 10 114

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

TOR93
CLE89
POR93
SAS114
HOU
LAL3:30
PHI
BOS1:00

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