Dans le dur à la pause, Victor Wembanyama et les Spurs renversent tout à Portland !

Autorisé à retrouver les parquets après avoir été restreint par le protocole commotion, Victor Wembanyama n’a pas manqué son retour au jeu dans ce Game 4 remporté à Portland. Auteur de 27 points, 11 rebonds, 3 passes décisives et 7 contres en 34 minutes, le Français est monté en puissance au fil de la rencontre, tout comme De’Aaron Fox qui a su finir fort (28 points, 6 rebonds, 7 passes décisives) pour faire plier les Blazers sur leur parquet pour la deuxième fois de suite (93-114). Comme dans le Game 3, San Antonio s’est d’abord fait peur avant de mettre progressivement la main sur le match.

Malgré la bonne entame des Spurs, les Blazers ont rapidement réussi à prendre le dessus, bien aidés par l’apport du banc, avec un 9-0 initié par Jerami Grant et conclu par un 3-points de Shaedon Sharpe (25-21). Les deux envolées de Victor Wembanyama n’ont pas ralenti l’enthousiasme des locaux, qui ont donné une leçon d’agressivité et d’intensité à leurs hôtes pour s’échapper au score et compter jusqu’à 19 points d’avance !

Une première période presque parfaite pour les Blazers

C’est un 13-0 qui a contraint San Antonio à poser un premier genou à terre, séquence marquée par deux coups d’éclat de Deni Avdija, un 2+1 puis une passe lobée pour un alley-oop fracassant de Robert Williams III. La paire Grant – Camara dégaine à 3-points pour contribuer à porter la marque à 45-28. Portland a continué son festival grâce à l’adresse extérieure de Jrue Holiday et Donovan Clingan, plaçant les Texans dos au mur à la mi-temps (58-39).

Revenir d’un gros écart, San Antonio l’a déjà fait dans le Game 3, et a réussi à faire encore mieux sur cette deuxième mi-temps. Les visiteurs n’ont eu besoin que de huit minutes pour rattraper leur retard ! Un cinglant 13-0 alimenté par les 3-points du trio Fox – Champagnie – Vassell, puis les coups de chaud successifs de Stephon Castle puis Devin Vassell ont permis aux Spurs de virer à nouveau en tête (62-64).

Encore un «come-back» de folie pour les Spurs

Les trois contres de suite de Victor Wembanyama et les précieux relais de De’Aaron Fox et Harrison Barnes ont maintenu San Antonio dans le coup, avec une claquette féroce de Wemby pour répondre au 3-points de Deni Avdija et égaliser à 74-74 à la dernière seconde du troisième quart-temps.

Le duo Fox – Wembanyama a finalement plié le suspense pour de bon, avec les deux alley-oops puis le dunk du Français, servi à chaque fois par Stephon Castle, puis les 7 points de De’Aaron Fox qui a enchaîné avec une passe décisive pour le 3-points de Keldon Johnson afin de conclure un 16-3 qui a mis Portland dans les cordes (77-90). Sonnés, les Blazers ont plongé dans le final, dépassés par les éclairs de génie de la paire Fox – Johnson, pour s’incliner 114-93 au final après un ultime contre de Wemby sur Deni Avdija, exclu dans la foulée pour six fautes. A 3-1, les Spurs vont maintenant devoir finir le boulot mardi soir à la maison.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Victor Wembanyama en mode diesel. Pour son retour à la compétition, le Français a progressivement repris ses marques en se montrant un peu plus dominant au fil des quart-temps. On retiendra notamment sa séquence folle lorsqu’il a enchaîné trois contres puis une claquette en fin de troisième quart-temps avant de débuter le dernier acte par trois envolées qui ont laissé les Blazers sans solution. Un match de «franchise player» de plus pour l’Alien, auteur de 27 points, 11 rebonds, 3 passes décisives et 7 contres.

WEMBY TWO-HAND SWAT 🚫 He’s up to 6 blocks! The game is TIED heading into Q4 of Game 4 🍿 pic.twitter.com/SFlr1Bfgbs — NBA (@NBA) April 26, 2026

– Le réveil de De’Aaron Fox. On a retrouvé un De’Aaron Fox à son meilleur niveau après avoir été plutôt discret sur les trois premiers matchs de la série. Le meneur n’a pas hésité à prendre le match à son compte cette fois pour alimenter le 16-3 qui aura fait plier Portland, se faisant plaisir sur la fin avec un sublime «step-back» puis un service pour le dunk surpuissant de Keldon Johnson. De l’adresse et des paniers décisifs, c’est tout ce qu’on attend du numéro 4 texan, meilleur scoreur du match avec 28 points à 11/17 au tir et 7 passes décisives.

– Jrue Holiday, l’alien défensif. Le meneur vétéran des Blazers a été assigné par séquences sur Victor Wembanyama en défense, faisant valoir son activité, son sens du placement et son QI basket pour essayer de gêner le Français. Jrue Holiday n’a pas démérité en parvenant à limiter le pivot des Spurs, dans un style rappelant Pat Beverley sur Kevin Durant. Il a également été précieux en attaque (20 points), même si ça n’a pas suffi pour faire vaciller une formation de San Antonio à nouveau au complet.

– Ça a chauffé entre Stephon Castle et Deni Avdija. Alors que le match était plié, Stephon Castle a piqué l’orgueil de Deni Avdija en mettant le ballon sur le torse de l’ailier des Blazers après avoir scoré un lay-up. Ce dernier n’a pas apprécié, et les deux ont commencé à se pousser mutuellement causant un début d’échauffourée qui s’est soldée par une double faute technique. De quoi pimenter un peu plus le Game 5 mardi soir.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.