Ja Morant n’intéresse pas les Wolves

Ja Morant ne devrait pas rebondir dans le Minnesota. Selon Jon Krawczynski, de The Athletic, les Wolves ne sont pas sur le meneur des Grizzlies, la franchise explorant d’autres pistes pour renforcer son « backcourt ».

Sur le papier, l’idée pouvait avoir du sens. Minnesota cherche de l’aide extérieure pour soulager Anthony Edwards, et Ja Morant reste l’un des meneurs les plus explosifs de la ligue lorsqu’il est en pleine possession de ses moyens. Mais le dossier est complexe, à la fois sportivement, financièrement et médicalement.

D’abord parce que le départ de Julius Randle vers Brooklyn retire aux Wolves leur principal contrat susceptible de servir de base salariale dans un échange. Ja Morant doit toucher 42.2 millions de dollars la saison prochaine, puis 44.9 millions en 2027/28, et Minnesota n’a plus vraiment d’élément clair pour équilibrer une telle opération.

Ensuite parce que l’ancien numéro 2 de la Draft reste un pari risqué. Limité à seulement 20 matchs la saison passée à cause de blessures à la cheville, au mollet et au coude, il n’avait déjà disputé que 59 rencontres au total sur les deux exercices précédents. Son talent est clair, mais sa disponibilité pèse forcément dans les évaluations.

Derrick White, la cible idéale ?

D’après les derniers échos, les Pelicans et les Kings seraient plutôt les équipes les plus intéressées par le All-Star de Memphis. Les Wolves, eux, ont sondé le marché sur d’autres profils. Ils se sont renseignés sur Kyrie Irving avant de passer à autre chose, et ont exploré les dossiers Derrick White, Josh Giddey ou Trey Murphy III.

La piste Derrick White serait celle sur laquelle Minnesota a le plus insisté, mais Boston a pour l’instant repoussé les approches. Chicago, de son côté, n’a pas clairement indiqué si Josh Giddey était réellement disponible, du moins dans les conditions proposées par les Wolves, qui ont aussi prolongé Ayo Dosunmu.

Minnesota garde aussi un œil sur la Draft afin d’améliorer son « backcourt », le chantier le plus clair de l’été pour Chris Finch. La franchise a ainsi récemment testé Labaron Philon Jr, arrière d’Alabama attendu au premier tour, même si elle vient de reculer du 28e au 33e choix dans le cadre du transfert de Julius Randle.

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 30:57 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 32:35 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33:08 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 31:56 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35:20 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 2024-25 MEM 50 30:23 45.4 30.9 82.4 0.7 3.4 4.1 7.3 2.3 1.2 3.7 0.2 23.2 2025-26 MEM 20 28:27 41.0 23.5 89.7 0.4 2.9 3.3 8.1 2.0 1.0 3.6 0.3 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.