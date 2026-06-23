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Ayo Dosunmu touche le gros lot dans le Minnesota !

Publié le 23/06/2026 à 6:38 Twitter Facebook

NBA – Juste après avoir transféré Julius Randle, les Timberwolves offrent 112 millions de dollars sur cinq ans à Ayo Dosunmu pour le conserver.

Comme on pouvait s’y attendre après le départ de Julius Randle vers Brooklyn, Minnesota a aligné les billets pour garder Ayo Dosunmu en ville. ESPN annonce en effet qu’il obtient 112 millions de dollars sur cinq ans de la part de ses dirigeants, alors qu’il arrivait en fin de contrat cet été.

Cela fait donc un dossier en moins à gérer pour les Timberwolves, qui avaient fait du « combo guard » de 26 ans l’une de leurs priorités de l’été. Il faut dire que depuis son arrivée en février, en provenance des Bulls, il s’est rendu indispensable dans l’effectif de Chris Finch, aussi bien en sortie de banc que pour dépanner dans le cinq.

Ses playoffs avaient d’ailleurs fini de convaincre les dirigeants de Minnesota et voilà maintenant Ayo Dosunmu lié à la franchise de Minneapolis jusqu’en 2031, avec une « player option » attachée à sa cinquième année. Reste simplement à savoir s’il deviendra un titulaire à plein temps ou s’il continuera d’occuper un rôle de remplaçant en 2026/27.

Ayo Dosunmu Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2021-22 CHI 77 27:24 52.0 37.6 67.9 0.4 2.4 2.8 3.3 2.4 0.8 1.4 0.4 8.8
2022-23 CHI 80 26:14 49.3 31.2 80.5 0.6 2.2 2.8 2.6 2.3 0.8 1.2 0.3 8.6
2023-24 CHI 76 29:06 50.1 40.3 81.0 0.7 2.1 2.8 3.2 2.2 0.9 1.4 0.5 12.2
2024-25 CHI 46 30:18 49.2 32.8 78.5 0.6 2.9 3.5 4.5 2.3 0.9 1.5 0.4 12.3
2025-26 CHI 45 26:23 51.4 45.1 85.7 0.7 2.3 3.0 3.6 1.7 0.8 1.4 0.3 15.0
2025-26 MIN 24 28:55 52.1 41.4 92.5 0.6 3.6 4.2 3.5 2.2 1.0 1.5 0.3 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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