Les Pelicans, nouveau favori pour relancer Ja Morant ?

Difficile d’imaginer Ja Morant reporter le maillot des Grizzlies. Pour autant, les candidats ne se bousculent toujours pas à la porte de Memphis pour récupérer le meneur All-Star.

Selon Sam Amick, journaliste de The Athletic, la liste des prétendants potentiels serait même particulièrement réduite. Seuls les Kings et les Pelicans seraient actuellement dans la danse. Et la franchise de Louisiane pourrait désormais être la plus à même de conclure l’affaire.

Dans l’émission Run It Back de FanDuel TV, Sam Amick a expliqué samedi que, selon ses informations, il « irait plutôt dans le sens de New Orleans » comme destination la plus probable pour Ja Morant à la reprise. Les Pelicans ne s’étaient jusqu’alors pas vraiment manifestés dans ce dossier, mais ils pourraient voir en lui un pari à haut risque pour tenter de remonter rapidement dans la hiérarchie de l’Ouest.

Pour une franchise encore en quête d’une direction claire, l’idée est aussi séduisante que périlleuse. Ja Morant reste l’un des meneurs les plus explosifs de la ligue, mais son contrat, son historique récent et le prix demandé par Memphis rendent forcément l’opération complexe.

Dejounte Murray en principale contrepartie ?

Les Grizzlies avaient déjà tenté la saison dernière de trouver une nouvelle destination à leur future ex-star, en vain. Le Heat ou encore les Wolves figuraient alors parmi les principaux candidats.

Malgré la grosse blessure de Donte DiVincenzo et un trou à la mène, Minnesota ne semble plus aussi engagé dans les discussions, notamment à cause du salaire de Ja Morant. Le meneur est encore sous contrat pour deux saisons, à hauteur de 87 millions de dollars au total : 42.1 millions en 2026/27, puis 44.9 millions la saison suivante.

New Orleans pourrait s’appuyer sur deux gros contrats pour monter un échange : Dejounte Murray et/ou Jordan Poole. Le premier semble être la piste la plus logique, puisqu’il libérerait la place de meneur. L’ancien des Spurs et des Hawks est encore sous contrat pour deux saisons, avec 32.8 millions de dollars prévus en 2026/27.

Reste à savoir si Dejounte Murray peut réellement intéresser une équipe de Memphis en reconstruction, et qui devrait d’abord vouloir miser sur ses jeunes pousses. Surtout qu’il aura 30 ans en début de saison. Pour Joe Dumars et les Pelicans, l’équation est tout aussi délicate : relancer Ja Morant pourrait changer le plafond de l’équipe, mais aussi accroître encore l’instabilité d’un projet déjà particulièrement difficile à lire.

Ja Morant Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 MEM 67 30:57 47.7 33.5 77.6 0.8 3.1 3.9 7.3 1.6 0.9 3.3 0.3 17.8 2020-21 MEM 63 32:35 44.9 30.3 72.8 0.9 3.1 4.0 7.4 1.4 0.9 3.2 0.2 19.1 2021-22 MEM 57 33:08 49.3 34.4 76.1 1.4 4.4 5.7 6.7 1.5 1.2 3.4 0.4 27.4 2022-23 MEM 61 31:56 46.6 30.7 74.8 1.0 4.9 5.9 8.1 1.6 1.1 3.4 0.3 26.2 2023-24 MEM 9 35:20 47.1 27.5 81.3 0.7 4.9 5.6 8.1 2.1 0.8 3.0 0.6 25.1 2024-25 MEM 50 30:23 45.4 30.9 82.4 0.7 3.4 4.1 7.3 2.3 1.2 3.7 0.2 23.2 2025-26 MEM 20 28:27 41.0 23.5 89.7 0.4 2.9 3.3 8.1 2.0 1.0 3.6 0.3 19.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.