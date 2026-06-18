Nikola Jokic bel et bien appelé par la Serbie

Comme Alperen Sengun avec la Turquie, Nikola Jokic a été appelé par son sélectionneur pour la première fenêtre estivale des qualifications à la Coupe du monde 2027. Une décision attendue depuis mai, et l’élimination prématurée des Nuggets dès le premier tour des playoffs.

Successeur de Svetislav Pesic, Dusan Alimpijevic dirigera donc pour la première fois le « Joker » en juillet à l’occasion d’un double affrontement en Suisse puis contre la Bosnie. Quasiment qualifiés pour la deuxième phase, les Serbes devront terminer le travail avant de pouvoir disputer deux nouveaux matchs qualificatifs au mois d’août.

Outre Nikola Jokic, qui reste sur une élimination en huitième de finale du dernier Euro, deux autres « NBAers » ont été convoqués : Nikola Jovic (Heat), que l’on savait également de la partie, et Tristan Vukcevic (Wizards). En revanche, Bogdan Bogdanovic n’est pas là et on imagine que sa situation chez les Clippers en est la cause, car il sera possiblement libre de tout contrat en juillet.

Dans la liste de la Serbie, dont la préparation débutera à partir du 22 juin, on retrouve enfin quelques autres noms bien connus du basket FIBA comme Vasilije Micic, Aleksa Avramovic ou Ognjen Dobric. Un groupe de qualité pour valider le passage à la deuxième phase des qualifications. pour la Coupe du monde 2027 au Qatar.

Nikola Jokić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 21:40 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28:25 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 32:34 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31:18 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32:00 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 DEN 72 34:33 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 DEN 74 33:28 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 33:40 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 DEN 79 34:39 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 DEN 70 36:44 57.6 41.7 80.0 2.9 9.9 12.7 10.2 2.3 1.8 3.3 0.6 29.6 2025-26 DEN 65 34:51 56.9 38.0 83.1 3.0 9.9 12.9 10.7 2.7 1.4 3.7 0.8 27.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.