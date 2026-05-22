Nikola Jokic en tenue avec la Serbie cet été

Si Luka Doncic pourrait finalement être en sélection nationale lors de la deuxième fenêtre des qualifications pour la Coupe du monde 2027 cet été, Nikola Jokic, lui, sera bien présent pour la Serbie en juillet et août.

C’est le sélectionneur national, Dusan Alimpijevic, qui a vendu la mèche. Il faut dire que contrairement aux trois dernières années passées, le triple MVP n’a pas fait un long parcours en playoffs puisque les Nuggets ont été sortis dès le premier tour contre Minnesota.

Forcément une bonne nouvelle pour les Serbes qui devront, en revanche, sûrement se passer de Bogdan Bogdanovic pour le début des qualifications. Ce dernier vient de connaître une saison très compliquée aux Clippers, avec des blessures et seulement 23 matches disputés.

« C’est différent pour Bogdan. Il doit régler certaines questions avec son club, ainsi que quelques petits soucis de santé », précise Dusan Alimpijevic, l’arrière ayant une dernière année de contrat à Los Angeles mais qui est uniquement activable par la franchise. « Je peux assurer qu’il ne participera pas au stage de juillet, mais qu’il sera aux côtés de l’équipe lors du stage d’août. »

Nikola Jokić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 DEN 80 21:40 51.2 33.3 81.1 2.3 4.7 7.0 2.4 2.6 1.0 1.3 0.6 10.0 2016-17 DEN 73 28:25 57.8 32.4 82.5 2.9 6.9 9.8 4.9 2.9 0.8 2.3 0.8 16.7 2017-18 DEN 75 32:34 49.9 39.6 85.0 2.6 8.1 10.7 6.1 2.8 1.2 2.8 0.8 18.5 2018-19 DEN 80 31:18 51.1 30.7 82.1 2.9 8.0 10.8 7.3 2.9 1.4 3.1 0.7 20.1 2019-20 DEN 73 32:00 52.8 31.4 81.7 2.3 7.5 9.7 7.0 3.0 1.2 3.1 0.6 19.9 2020-21 DEN 72 34:33 56.6 38.8 86.8 2.8 8.0 10.8 8.3 2.7 1.3 3.1 0.7 26.4 2021-22 DEN 74 33:28 58.3 33.7 81.0 2.8 11.0 13.8 7.9 2.6 1.5 3.8 0.9 27.1 2022-23 DEN 69 33:40 63.2 38.3 82.2 2.4 9.4 11.8 9.8 2.5 1.3 3.6 0.7 24.5 2023-24 DEN 79 34:39 58.3 35.9 81.7 2.8 9.5 12.4 9.0 2.5 1.4 3.0 0.9 26.4 2024-25 DEN 70 36:44 57.6 41.7 80.0 2.9 9.9 12.7 10.2 2.3 1.8 3.3 0.6 29.6 2025-26 DEN 65 34:51 56.9 38.0 83.1 3.0 9.9 12.9 10.7 2.7 1.4 3.7 0.8 27.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.