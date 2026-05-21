Luka Doncic finalement présent avec la Slovénie en août ?

C’est rare, mais Luka Doncic ne jouera pas avec la Slovénie cet été pour la dernière phase qualificative à la Coupe du Monde 2027. En juillet tout du moins, puisque son père n’écarte pas l’idée de le voir au mois d’août.

« Il ne sera pas là en juillet, mais août est encore loin et il est tout à fait possible qu’il rejoigne le groupe d’Aleksandar Sekulic », déclare ainsi Sasa Doncic dans un média slovène. « Il prendra lui-même la décision, mais les Lakers le soutiennent et ils ne lui imposent rien. »

« Convaincu » que la Slovénie peut s’en sortir sans Luka Doncic face à l’Estonie puis à la Suède, et ainsi « s’ouvrir les portes de la Coupe du monde 2027 au Qatar », Sasa Doncic comprend en tout cas le choix de son fils. Ce dernier a besoin de passer du temps avec ses filles après une saison éprouvante marquée par une bataille judiciaire pour leur garde avec son ancienne petite amie.

« Si la situation était normale, il n’y aurait aucun problème concernant sa présence en sélection. Mais il n’y a rien de plus important dans la vie que les enfants », explique ensuite le père du joueur des Lakers.

Avec Jaxson Hayes dans ses valises ?

Sasa Doncic en a aussi profité pour indiquer que Jaxson Hayes, déterminé à jouer avec Luka Doncic en sélection, a bel et bien obtenu son passeport slovène, ce qui le rapproche de ses grands débuts internationaux. Néanmoins, cela va également devoir attendre le mois d’août, voire l’été 2027.

« Le règlement stipule que les joueurs naturalisés doivent avoir tous leurs papiers finalisés 45 jours avant un match. On a manqué la première fenêtre, on verra comment les choses évoluent », précise le père de Luka Doncic.

Sasa Doncic ajoute que Jaxson Hayes ne jouera pas avec la Slovénie tant que son fils ne sera pas là : « C’est un jeune joueur, il pourra jouer pour la Slovénie pendant au moins cinq ans, donc on ne veut pas l’intégrer trop vite. Puis, je pense que c’est à Luka de le présenter dans l’équipe, donc il viendra quand Luka sera prêt à revenir. »

Luka Dončić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32:12 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 DAL 61 33:33 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34:16 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 DAL 65 35:24 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36:14 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 37:29 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 DAL 22 35:41 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1 2024-25 LAL 28 35:09 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2 2025-26 LAL 64 35:46 47.6 36.6 78.0 0.6 7.1 7.7 8.3 2.4 1.6 4.0 0.5 33.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.