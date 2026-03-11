Luka Doncic en pleine bataille judiciaire pour la garde de ses filles

Si ça va plutôt bien sur le terrain en ce moment, avec un nouveau triple-double et une victoire face aux Wolves qui a ramené les Lakers dans le Top 4 de l’Ouest, ce n’est pourtant pas simple pour Luka Doncic en coulisses…

Selon ESPN, le Slovène a ainsi mis fin à ses fiançailles avec Anamaria Goltes, sa petite amie de longue date, alors qu’une procédure judiciaire autour de la garde de leurs deux filles est également en cours.

« J’aime mes filles plus que tout et j’ai tout fait pour qu’elles puissent être avec moi aux États-Unis pendant la saison, mais cela n’a pas été possible. J’ai donc récemment pris la décision difficile de mettre fin à nos fiançailles », a déclaré Luka Doncic auprès du média américain. « Tout ce que je fais, c’est pour le bonheur de mes filles, et je me battrai toujours pour être avec elles et leur offrir la meilleure vie possible. »

Plus tôt dans la journée, TMZ révélait de son côté qu’Anamaria Goltes avait déposé une demande de pension alimentaire ainsi que de prise en charge des frais d’avocat. L’entourage de Luka Doncic assure qu’il n’était pas au courant de cette démarche, et qu’il a toujours assumé sans limite les dépenses liées à ses filles.

Un séjour en Slovénie qui aurait marqué la rupture

Âgé de 27 ans, Luka Doncic avait demandé Anamaria Goltes en mariage en juillet 2023. Le couple se connaissait depuis l’adolescence et était ensemble depuis 2016. Leur première fille, Gabriela, est née en novembre 2023 aux États-Unis, alors que le All-Star évoluait encore à Dallas. Leur deuxième enfant, Olivia, est née en décembre dernier en Slovénie, quelques mois après le transfert du joueur à Los Angeles.

Plus tôt dans la saison, l’ancien du Real Madrid s’était d’ailleurs absenté quelques jours pour assister à la naissance d’Olivia, manquant les rencontres face aux Raptors le 4 décembre puis face aux Celtics le 5 décembre.

Toujours selon les informations d’ESPN, Luka Doncic aurait alors souhaité repartir avec Gabriela vers les États-Unis. Un désaccord serait alors survenu avec sa compagne, et Anamaria Goltes aurait appelé la police après le départ, présenté comme calme, du joueur de la maternité.

Des policiers se seraient alors rendus à l’hôpital de Kranj le 6 décembre pour entendre Anamaria Goltes, avant de s’entretenir également avec le basketteur à son domicile. D’après le rapport de police consulté par ESPN, les forces de l’ordre n’ont relevé « aucun élément d’infraction pénale ou de délit mineur » impliquant le joueur des Lakers.

Une procédure engagée en Slovénie

Ce dernier aurait repris l’avion pour les États-Unis plus tard dans la journée. Il n’aurait depuis revu ni Anamaria Goltes ni leurs deux filles.

« Je ne sais même pas comment le décrire. Il s’est passé beaucoup de choses. J’étais là pour la naissance de ma fille, donc ça représente tout pour moi. Mais ça a été des montagnes russes » avait-il raconté sur ce voyage.

La semaine dernière, Anamaria Goltes avait supprimé de son compte Instagram toutes les photos où elle apparaissait avec Luka Doncic, alimentant déjà les spéculations sur l’état de leur relation.

Il faut dire que le joueur a déposé le 26 février une demande d’injonction provisoire devant la justice slovène afin de pouvoir voir rapidement Gabriela et Olivia. Depuis son arrivée à Los Angeles pour le camp d’entraînement des Lakers, le 26 septembre, il n’aurait ainsi vu ses filles que deux petits jours.

Luka Dončić Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 DAL 72 32:12 42.7 32.7 71.3 1.2 6.6 7.8 6.0 1.9 1.1 3.4 0.3 21.2 2019-20 DAL 61 33:33 46.3 31.6 75.8 1.3 8.1 9.4 8.8 2.5 1.0 4.3 0.2 28.8 2020-21 DAL 66 34:16 47.9 35.0 73.0 0.8 7.2 8.0 8.6 2.3 1.0 4.3 0.5 27.7 2021-22 DAL 65 35:24 45.7 35.3 74.4 0.9 8.3 9.1 8.7 2.2 1.2 4.5 0.6 28.4 2022-23 DAL 66 36:14 49.6 34.2 74.2 0.8 7.8 8.6 8.0 2.5 1.4 3.6 0.5 32.4 2023-24 DAL 70 37:29 48.7 38.2 78.6 0.8 8.4 9.2 9.8 2.1 1.4 4.0 0.5 33.9 2024-25 DAL 22 35:41 46.4 35.4 76.7 0.7 7.6 8.3 7.8 2.6 2.0 3.4 0.4 28.1 2024-25 LAL 28 35:09 43.8 37.9 79.1 0.9 7.2 8.1 7.5 2.4 1.6 3.7 0.4 28.2 2025-26 LAL 53 35:29 47.3 36.0 77.4 0.7 7.2 7.9 8.5 2.4 1.5 4.0 0.5 32.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.