Avec Luka Doncic en triple-double, les Lakers balaient les Wolves

Malgré un début de match catastrophique, les Lakers ont fini par renverser les Wolves pour s’imposer 120-106 et signer une quatrième victoire consécutive. Toujours privés de LeBron James, les Californiens sweepent les partenaires de Rudy Gobert pour cette saison.

La rencontre débute sur un rythme très faible offensivement. Les deux équipes enchaînent les tirs manqués et il faut attendre un tir dans la raquette d’Anthony Edwards pour débloquer la situation. Julius Randle ajoute un tir à 3-points alors que les Lakers manquent leurs sept premières tentatives. Marcus Smart met fin à la disette de Los Angeles avec un lay-up, mais les Angelinos restent maladroits, notamment derrière l’arc où ils ratent leurs neuf premières tentatives. Avec seulement 16 points dans le premier quart-temps et un Luka Doncic en difficulté au tir, les Lakers sont malgré tout toujours au contact (21-16) après douze minutes.

Le deuxième quart-temps reste tout aussi brouillon offensivement. Rudy Gobert et Luke Kennard échangent quelques paniers tandis que les Lakers continuent d’accumuler les tirs lointains manqués. Deandre Ayton redonne toutefois de l’élan à Los Angeles avec plusieurs paniers près du cercle. En sortie de banc des Wolves, Naz Reid et Ayo Dosunmu apportent aussi des points, mais les Lakers reviennent progressivement. Austin Reaves égalise sur un lay-up avant que Donte DiVincenzo ne redonne l’avantage à Minnesota à 3-points. Luka Doncic inscrit finalement le premier tir primé des Lakers après seize tentatives, puis se chauffe en fin de période. Rui Hachimura conclut la première mi-temps avec un tir à 3-points pour permettre aux Lakers de rejoindre les vestiaires sur un score de parité : 45-45.

Reaves prend feu

Au retour des vestiaires, la dynamique change complètement. Marcus Smart provoque une faute offensive d’Anthony Edwards, puis Luka Doncic donne l’avantage aux siens sur un lay-up. Austin Reaves, discret jusque-là, se réveille brutalement. L’arrière enchaîne tirs à 3-points, une action à 4-points et paniers près du cercle pour inscrire 14 points dans le seul troisième quart-temps.

Dans le même temps, Luka Doncic aligne plusieurs paniers consécutifs et Los Angeles profite aussi d’une longue panne offensive des Wolves. L’écart grimpe rapidement, atteignant 19 points après un panier de Luke Kennard. Les Lakers terminent la période avec 39 points inscrits et une avance confortable de 16 unités (84-68).

Dans le dernier quart-temps, les Lakers ne relâchent pas la pression. Luke Kennard marque rapidement, Austin Reaves réussit encore une action à 4-points et l’écart reste proche des vingt points. Le match se tend brièvement avec quelques échanges musclés et des fautes techniques distribuées à Jarred Vanderbilt et Donte DiVincenzo, mais Minnesota ne parvient jamais à réellement revenir. Marcus Smart et Luka Doncic enfoncent le clou avec deux tirs primés consécutifs. Un dernier effort combiné du Slovène et de Deandre Ayton scelle définitivement la rencontre, poussant les Timberwolves à vider leur banc à moins de quatre minutes de la fin.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Au pied du podium. Grâce à ce succès, les Lakers grimpent à la 4e place, à égalité avec les Wolves qu’ils ont «sweepé» cette saison. Les Lakers n’ont qu’un revers de plus que les Rockets, qui les précèdent au classement. Les deux formations s’affrontent deux fois la semaine prochaine.

– Duo de choc. LeBron James absent, le tandem Doncic-Reaves reprend ses bonnes habitudes du début de saison. Le Slovène termine avec 31 points, 11 passes et 11 rebonds pour signer le 89e triple-double de sa carrière, tandis qu’Austin Reaves inscrit 31 points dont 29 en seconde période, avec sept tirs à 3-points et deux actions à quatre points !

– Edwards transparent. Anthony Edwards a vécu l’une de ses pires soirées en carrière à 2 sur 15 aux tirs, dont 1 sur 10 à 3-points. Depuis plusieurs semaines, l’impact de Marcus Smart est immense sur le jeu des Lakers par sa capacité à défendre sur le meilleur extérieur adverse.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.