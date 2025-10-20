Jaxson Hayes déterminé à jouer avec Luka Doncic en sélection

C'est parce qu'il veut disputer de grandes compétitions internationales, et parce que c'est bouché avec Team USA, que Jaxson Hayes souhaite récupérer un passeport slovène. Dimanche, le pivot des Lakers a confirmé qu'il avait entamé des démarches pour devenir coéquipier en sélection de Luka Doncic. Objectif ? Disputer la Coupe du monde 2027 au Qatar.

« Team USA n’organise pas de véritables sélections ouvertes », a-t-il regretté. « Honnêtement, je pense que certains des gars invités aux camps d’entraînement n’ont rien à y faire. Moi, je veux juste jouer à ce niveau-là… Je ferai tout ce qu’il faut pour avoir cette opportunité. »

Son agent Bill Duffy avait déjà aidé Anthony Randolph dans ce processus de naturalisation, et l'ancien ailier des Warriors et des Wolves avait remporté l’EuroBasket 2017 avec Luka Doncic. Ce même Duffy n'est autre que l'agent de… Doncic, et c'est lui qui avait soumis l'idée à Jaxson Hayes, avant même que l'ancien meneur de Dallas débarque à Los Angeles.

Une connexion privilégiée pour les Lakers ?

Pour JJ Redick, il n'y aurait que du positif à tirer d'une telle expérience pour le joueur et… les Lakers.

« Quand je repense à mes expériences avec Team USA, et j’en ai eu plusieurs, elles ont toutes été inestimables, parce qu’on apprend énormément au contact de grands joueurs, » a rappelé le coach des Lakers. « Et puis, on découvre aussi une autre manière de jouer. Le basket international est très différent. Et pour lui, si ça se concrétise, développer cette connexion et ces automatismes avec Luka serait fantastique. »

Une “connexion” dont Jaxson Hayes a profité lors de la dernière sortie face aux Kings, et il entend bien la parfaire alors que Deandre Ayton apprend tout juste à jouer avec Luka Doncic. « Quand tu commences à jouer avec un nouveau pivot ou un nouveau meneur, il y a toujours une période d’adaptation », rappelle-t-il. « Tu apprends comment il aime que tu poses les écrans, comment il veut que tu t'ouvres vers le cercle… Ce sont des petits détails. Tu découvres aussi où il préfère te donner le ballon. Simplement, ces deux-là [Doncic et Ayton] sont en train d’apprendre à se connaître, exactement comme Luka et moi l’avons fait l’an dernier. »