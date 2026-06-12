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Alperen Sengun va jouer avec la Turquie cet été

Publié le 12/06/2026 à 7:10 Twitter Facebook

FIBA – Vice-championne d’Europe en 2025, la Turquie pourra compter sur ses « NBAers » Alperen Sengun et Adem Bona lors de la prochaine fenêtre des qualifications à la Coupe du monde 2027.

Contrairement à Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo ou Victor Wembanyama, Alperen Sengun enfilera bien le maillot de son pays en juillet, lors de la première fenêtre estivale des qualifications à la Coupe du monde 2027.

Le pivot des Rockets n’est d’ailleurs pas le seul joueur de NBA appelé par Ergin Ataman, puisque Adem Bona est aussi présent dans la liste de la Turquie.

On y retrouve d’autres noms bien connus comme Cedi Osman, Furkan Korkmaz, Ömer Yurtseven ou surtout Malachi Flynn, récemment naturalisé après avoir découvert le championnat turc avec Bahcesehir.

Un effectif encore dense pour la Turquie, médaillée d’argent lors du dernier Euro et déjà qualifiée pour la deuxième phase des qualifications à la Coupe du monde, avant d’affronter la Bosnie-Herzégovine puis la Suisse début juillet.

Pour Alperen Sengun, cette parenthèse en sélection et dans le basket FIBA, où il a pris l’habitude de briller, devrait lui faire le plus grand bien, quand on sait que sa saison à Houston n’a pas été de tout repos. Entre son nouveau statut de « joueur le plus surcoté » d’après ses pairs ou des rumeurs de transfert qui entourent désormais son nom.

Alperen Sengun Pourcentage Rebonds
Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts
2021-22 HOU 72 20:41 47.4 24.8 71.1 1.9 3.5 5.5 2.6 3.0 0.8 2.0 0.9 9.6
2022-23 HOU 75 28:57 55.3 33.3 71.5 3.2 5.8 9.0 3.9 3.4 0.9 2.6 0.9 14.8
2023-24 HOU 63 32:29 53.7 29.7 69.3 2.9 6.4 9.3 5.0 3.3 1.2 2.6 0.7 21.1
2024-25 HOU 76 31:31 49.6 23.3 69.2 3.4 6.9 10.3 4.9 2.8 1.1 2.6 0.8 19.1
2025-26 HOU 72 33:18 51.9 30.5 69.1 3.0 5.9 8.9 6.2 3.3 1.2 3.2 1.1 20.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.

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Rédacteur Florian Benfaid

Parmi les oiseaux de nuit de la rédaction, Florian a rejoint Basket USA en 2020. Une année marquée par la disparition de Kobe Bryant, le joueur qui lui a transmis sa passion pour la NBA.
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