Alperen Sengun va jouer avec la Turquie cet été

Contrairement à Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo ou Victor Wembanyama, Alperen Sengun enfilera bien le maillot de son pays en juillet, lors de la première fenêtre estivale des qualifications à la Coupe du monde 2027.

Le pivot des Rockets n’est d’ailleurs pas le seul joueur de NBA appelé par Ergin Ataman, puisque Adem Bona est aussi présent dans la liste de la Turquie.

On y retrouve d’autres noms bien connus comme Cedi Osman, Furkan Korkmaz, Ömer Yurtseven ou surtout Malachi Flynn, récemment naturalisé après avoir découvert le championnat turc avec Bahcesehir.

Un effectif encore dense pour la Turquie, médaillée d’argent lors du dernier Euro et déjà qualifiée pour la deuxième phase des qualifications à la Coupe du monde, avant d’affronter la Bosnie-Herzégovine puis la Suisse début juillet.

Pour Alperen Sengun, cette parenthèse en sélection et dans le basket FIBA, où il a pris l’habitude de briller, devrait lui faire le plus grand bien, quand on sait que sa saison à Houston n’a pas été de tout repos. Entre son nouveau statut de « joueur le plus surcoté » d’après ses pairs ou des rumeurs de transfert qui entourent désormais son nom.

Alperen Sengun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 HOU 72 20:41 47.4 24.8 71.1 1.9 3.5 5.5 2.6 3.0 0.8 2.0 0.9 9.6 2022-23 HOU 75 28:57 55.3 33.3 71.5 3.2 5.8 9.0 3.9 3.4 0.9 2.6 0.9 14.8 2023-24 HOU 63 32:29 53.7 29.7 69.3 2.9 6.4 9.3 5.0 3.3 1.2 2.6 0.7 21.1 2024-25 HOU 76 31:31 49.6 23.3 69.2 3.4 6.9 10.3 4.9 2.8 1.1 2.6 0.8 19.1 2025-26 HOU 72 33:18 51.9 30.5 69.1 3.0 5.9 8.9 6.2 3.3 1.2 3.2 1.1 20.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.