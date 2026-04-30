Giannis Antetokounmpo ne jouera pas avec la Grèce cet été

En Grèce, on se demandait si Giannis Antetokounmpo allait prendre part aux matchs de qualification à la Coupe du monde 2027, mais l’intéressé a préféré ne pas prendre de risque, après avoir connu plusieurs blessures au mollet et au genou au cours de la saison 2025/26.

Finalement, et même s’il assure « aller bien » physiquement, le « Greek Freak » préfère jouer la carte de la prudence et zapper cette échéance qui lui tenait pourtant à coeur. La sélection grecque est cependant en bonne position dans son groupe (1e), avant d’affronter la Roumanie et le Portugal début juillet.

« Je ne pourrai pas disputer les matchs de qualification cette année », a-t-il annoncé dans la presse locale. « Je voulais vraiment jouer pour l’équipe nationale, car je n’ai pas beaucoup joué avec les Bucks cette saison à cause de ma blessure, mais on attendra 2027. »

Le calme avant la tempête ?

Privé de playoffs avec les Bucks, une première pour la franchise et lui depuis 2016, Giannis Antetokounmpo profitera donc de son été pour passer du temps en famille et gérer des obligations marketing.

« J’ai du boulot, des choses à gérer avec la fondation en hommage à mon père, puis je dois aussi aller en Chine », a-t-il détaillé. « C’est mon été le plus libre depuis dix ans, car chaque année, on avait des compétitions avec la sélection. Donc je vais pouvoir me détendre, me promener… Vous allez probablement me voir sur les îles. »

Une coupure nécessaire, tant physiquement que mentalement, avant que ne reprennent les incessantes rumeurs de transfert le concernant. Car, plus les semaines passent et plus on a du mal à voir Giannis Antetokounmpo rester un joueur de Milwaukee la saison prochaine.

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 24:38 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31:22 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35:17 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36:58 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 36:45 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 MIL 72 32:45 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 MIL 63 30:26 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33:00 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 32:54 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32:08 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35:10 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 67 34:10 60.1 22.2 61.7 2.2 9.7 11.9 6.5 2.3 0.9 3.1 1.2 30.4 2025-26 MIL 36 28:52 62.4 33.3 65.0 2.7 7.1 9.8 5.4 2.4 0.9 3.2 0.7 27.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.