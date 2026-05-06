Alperen Sengun, le joueur le plus surcoté de NBA ?

L’an passé, on se souvient que c’est Tyrese Haliburton qui avait hérité du titre peu envié de « joueur le plus surcoté » de NBA, selon un sondage anonyme organisé par The Athletic auprès des joueurs.

Étant donné la somptueuse campagne de playoffs du meneur des Pacers, beaucoup avaient regretté leur vote dans la foulée. Cette année, ils sont d’ailleurs très nombreux à ne pas avoir voulu répondre à cette question mais ils sont quand même 81 à l’avoir fait. Résultat : c’est Alperen Sengun qui l’emporte avec 12.3% des votes.

Ça ne représente finalement que 10 votes mais le pivot turc des Rockets paye visiblement ses limites défensives, ainsi que ses plaintes continuelles dès qu’il attaque le cercle.

Derrière, on retrouve Rudy Gobert (8.6%), Trae Young (8.6%), Karl-Anthony Towns (7.4%).

Dans la catégorie des joueurs les plus sous-cotés, ce sont Jalen Johnson (4.0%) et Derrick White (4.0%) qui sont les plus plébiscités, même si énormément de joueurs sont cités par les 151 votants.

Il n’y a par contre pas photo pour le meilleur défenseur car Victor Wembanyama (41.1%) écrase la concurrence.

En ce qui concerne les coachs, c’est Joe Mazzulla (17.8%) qui impressionne le plus les joueurs des autres équipes, devant Mark Daigneault (15.8%) et JB Bickerstaff (11.0%). Les coachs qui les impressionnent le moins ? Il s’agit de Brian Keefe (22.0%), de Doc Rivers (14.0%) et de Doug Christie (6.0%).