Malgré la défaite en finale, les Turcs acclamés en héros pour leur retour au pays

L'incroyable ferveur des supporters trucs, quelque soit le sport, n'est plus à prouver. Alors, quand la sélection nationale retrouve la finale d'un EuroBasket après 24 années de sevrage, la passion reprend de plus belle. Et malgré la défaite au terme d'une superbe finale contre l'Allemagne, Alperen Sengun et ses coéquipiers ont eu le droit à une belle acclamation à leur arrivée à l'aéroport d'Istanbul.

Même l'explosif Ergin Ataman n'a pu retenir ses larmes devant les médias et les supporters réunis. « Nous sommes fiers d'avoir décroché la médaille d'argent, mais je suis aussi très triste » a-t-il exprimé, la voix par instant chevrotante. « Nous voulions offrir ce titre à la nation turque. Nous avons laissé filer ce titre lors de la dernière possession. L'histoire est écrite par les champions. Nous savons que nous sommes les champions des cœurs, mais nous serons aussi les vrais champions. Nous étions si près de l'emporter. Le jour viendra où nous l'emporterons. »

Plus adepte des phrases piquantes, voire des provocations en conférence de presse, le sélectionneur turc n'arrive pas à masquer sa déception depuis dimanche soir et la fin de match mieux gérée par Dennis Schröder et la Mannschaft.

« Ces jeunes hommes, ces joueurs, ont représenté le drapeau turc avec une détermination immense aux yeux du monde entier, à tout donner jusqu'à la dernière seconde. Je demande pardon à nos citoyens qui ont cru en nous et attendaient ce trophée avec impatience. J'ai rêvé de ramener cet EuroBasket à la nation turque. Nous avons perdu dans les derniers instants, mais nous avons fait retomber amoureux les Turcs avec le basket. C'est pour cela que je veux remercier encore une fois ces joueurs. Je crois sincèrement que ces jeunes hommes, qui ont ramené le basket turc au sommet de l'Europe, ramèneront la coupe au pays dans un futur proche. »

« Après tant d'années, l'esprit des 12 Géants est revenu »

C'est aussi ce que pense Alperen Sengun, auteur d'une compétition grandiose, et qui représente l'avenir de sa sélection à seulement 23 ans. Pour le pivot des Rockets, son équipe a déjà réussi une mission, celle de convoquer les grandes équipes turques du passé, les 12 Géants, surnom de la sélection.

« Nous sommes restés unis tout au long du tournoi et nous voulions vraiment le titre, mais ce ne s'est pas produit » a-t-il déclaré lundi. « Au moins, après tant d'années, l'esprit des 12 Géants est revenu. Nous sommes une équipe plus jeune avec beaucoup d'années devant nous. Avec la volonté du Seigneur, nous reviendrons à ce niveau-là. »

Les Turcs ont affiché une belle solidité magnifique tout au long de cet Euro, sublimée par le talent d'Alperen Sengun en attaque et des joueurs efficaces dans leur rôle, du dynamiteur Shane Larkin à la mène, au sniper Cedi Osman.