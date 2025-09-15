La soupe à la grimace pour Ergin Ataman et la Turquie

Ergin Ataman s'imaginait déjà soulever le trophée avant même le début de la finale, mais la réalité l'a rattrapé : la Turquie ne sera pas sacrée championne d'Europe pour la première fois de son histoire, à cause de cette formidable équipe allemande qui a, elle, préservé son invincibilité sur toute la compétition.

« Ces trois dernières semaines à Riga, et donc tout au long de cet Euro, j'ai beaucoup trop parlé en conférence de presse » a-t-il bien voulu admettre. « Donc je n'ai plus les mots maintenant, car nous sommes très énervés et déçus d'avoir perdu un match que nous contrôlions… Il était entre nos mains… […] Quand je perds, je ne retiens rien de positif. Ce pourrait être le cas demain ou dans les prochains jours, mais il n'y a rien de positif pour le moment. »

S'il a également félicité l'Allemagne pour sa nouvelle médaille d'or, Ergin Ataman avait forcément du mal à se montrer autant loquace qu'à l'accoutumée. Ce n'était évidemment pas spécialement mieux du côté de ses joueurs, tombés les armes à la main…

« Je peux juste dire que c'était un bon match, qui aurait pu tourner des deux côtés » a reconnu Cedi Osman, le capitaine de la sélection turque, qui termine le tournoi avec huit victoires en neuf matchs. « Je pense qu'on contrôlait le match… Mais je pense aussi qu'on a perdu le contrôle dans les deux dernières minutes. Mais je suis fier de l'équipe dans sa globalité, des entraîneurs… J'espère que tout le monde a pris du plaisir et a apprécié nous regarder jouer. Là, on est juste frustrés. »

Encore devant à 90 secondes de la fin, la Turquie n'a rien pu faire devant toute la classe et le sang-froid de Dennis Schröder dans le « money time ». Mais ne comptez surtout pas sur Ergin Ataman pour évoquer les deux ratés de sa star, Alperen Sengun, dans la dernière minute…

« Je n'aime pas commenter la décision d'un joueur, le match est terminé » a simplement réagi celui qui reste toutefois le meilleur entraîneur de cet EuroBasket 2025.

