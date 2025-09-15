Matchs
La soupe à la grimace pour Ergin Ataman et la Turquie

Publié le 15/09/2025 à 7:29
Proche de remporter l'Euro pour la première fois, la Turquie doit digérer cette défaite cruelle, sans pour autant négliger son beau parcours.

Ergin Ataman s'imaginait déjà soulever le trophée avant même le début de la finale, mais la réalité l'a rattrapé : la Turquie ne sera pas sacrée championne d'Europe pour la première fois de son histoire, à cause de cette formidable équipe allemande qui a, elle, préservé son invincibilité sur toute la compétition.

« Ces trois dernières semaines à Riga, et donc tout au long de cet Euro, j'ai beaucoup trop parlé en conférence de presse » a-t-il bien voulu admettre. « Donc je n'ai plus les mots maintenant, car nous sommes très énervés et déçus d'avoir perdu un match que nous contrôlions… Il était entre nos mains… […] Quand je perds, je ne retiens rien de positif. Ce pourrait être le cas demain ou dans les prochains jours, mais il n'y a rien de positif pour le moment. »

S'il a également félicité l'Allemagne pour sa nouvelle médaille d'or, Ergin Ataman avait forcément du mal à se montrer autant loquace qu'à l'accoutumée. Ce n'était évidemment pas spécialement mieux du côté de ses joueurs, tombés les armes à la main…

« Je peux juste dire que c'était un bon match, qui aurait pu tourner des deux côtés » a reconnu Cedi Osman, le capitaine de la sélection turque, qui termine le tournoi avec huit victoires en neuf matchs. « Je pense qu'on contrôlait le match… Mais je pense aussi qu'on a perdu le contrôle dans les deux dernières minutes. Mais je suis fier de l'équipe dans sa globalité, des entraîneurs… J'espère que tout le monde a pris du plaisir et a apprécié nous regarder jouer. Là, on est juste frustrés. »

Encore devant à 90 secondes de la fin, la Turquie n'a rien pu faire devant toute la classe et le sang-froid de Dennis Schröder dans le « money time ». Mais ne comptez surtout pas sur Ergin Ataman pour évoquer les deux ratés de sa star, Alperen Sengun, dans la dernière minute…

« Je n'aime pas commenter la décision d'un joueur, le match est terminé » a simplement réagi celui qui reste toutefois le meilleur entraîneur de cet EuroBasket 2025.

Crédit photo : FIBA.com

Par Florian Benfaid
