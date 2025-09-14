Comme à la Coupe du monde, Dennis Schröder élu MVP de l’Euro

Dennis Schröder refait la totale. Le meneur des Sacramento Kings a ajouté à son nouveau titre de champion d'Europe celui de meilleur joueur de l'Euro dimanche.

Le leader de l'Allemagne aura été précieux de bout en bout, avec une finale loin d'être son meilleur match de la compétition mais un « money time » majuscule pour porter la Mannschaft sur le toit du Vieux Continent. Il termine avec un double double (16 points, 12 passes) et les six derniers points qui ont offert le titre aux Allemands.

Il est accompagné dans le meilleur cinq de la compétition par son compatriote Franz Wagner, lui aussi déterminant lors de cette finale avec ses 18 points à 7/13 et 8 rebonds. La ligne arrière est complétée par Luka Doncic, meilleur marqueur du tournoi et auteur de chiffres dingues, à 34.7 points de moyenne, mais battu en quart de finale avec la Slovénie. Il est le seul membre de ce meilleur cinq à ne pas terminer sur le podium, puisque Giannis Antetokounmpo et Alperen Sengun en constituent la raquette.

Le « Greek Freak » a lui aussi été à son niveau, celui de superstar, à l'exception d'un match, la demi-finale perdue contre la Turquie. Alperen Sengun, lui, aurait fait un très bon MVP en cas de sacre turc, tant le pivot des Rockets a été dominateur durant cet EuroBasket.

Ce cinq ne souffre pas vraiment de contestation, même si Lauri Markkanen (23.1 points, 8.1 rebonds, 2,1 interceptions) regrettera sans doute son incapacité à emmener la surprenante Finlande à la médaille de bronze.

Le cinq de la compétition

Dennis Schröder (Allemagne) : 20.3 points, 7.2 passes, 20.1 d'évaluation

Luka Doncic (Slovénie) : 34.7 points, 8.6 rebonds, 7.1 passes, 2.7 interceptions, 36.6 d'évaluation

Franz Wagner (Allemagne) : 20.8 points, 5.9 rebonds, 3.4 passes, 21.9 d'évaluation

Giannis Antetokounmpo (Grèce) : 27.3 points, 10.6 rebonds, 4.1 passes, 31.6 d'évaluation

Alperen Sengun (Turquie) : 21.6 points, 10.1 rebonds, 6.6 passes, 1 interception, 1.1 contre, 29.3 d'évaluation

À noter que le facteur X allemand, Isaac Bonga, a été élu MVP de la finale. L'ailier du Partizan Belgrade, que certains souhaitent voir revenir en NBA, a terminé meilleur marqueur des siens avec ses 20 points et un décisif 4/4 à 3-points pour 27 d'évaluation.