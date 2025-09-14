Le bronze à l’Euro ? « Le plus grand accomplissement » de sa carrière pour Giannis Antetokounmpo

Champion NBA 2021, vainqueur de la NBA Cup 2024, MVP en 2019 et 2020, MVP des finales 2021, défenseur de l'année 2020, MVP du All-Star Game 2021, sept fois dans All-NBA First Team… Le palmarès de Giannis Antetokounmpo est simplement exceptionnel. Mais avant ce dimanche, il manquait quelque chose au « Greek Freak ». Le joueur des Bucks était à la poursuite d'une première médaille internationale avec la sélection hellène. Chose désormais faite, après une finale pour la troisième place haletante et une nouvelle démonstration de Giannis Antetokounmpo, inarrêtable pour la défense finlandaise.

Pour l'ailier-fort, cette breloque, même si elle n'est que de bronze, a une portée émotionnelle immense. « J'ai ressenti depuis vendredi soir que l'héritage que je laisserais était en jeu » a assuré Giannis Antetokounmpo en conférence de presse. « Et j’adore ce sentiment, parce que j'ai toujours trouvé une manière de répondre présent. C'est le plus grand accomplissement de ma carrière. Quand je gagne un titre de MVP, ma maman est heureuse, mes frères sont heureux, et mon agent probablement aussi. Mais quand je gagne une médaille, 12 millions de personnes sont heureuses. Vous inspirez 12 millions de personnes à croire que tout est possible. Les enfants se diront ‘Peut-être qu'un jour je gagnerais la médaille d'or'. »

Un match unique en 30 ans d'Euro

Très ému, et même en larmes au micro de la FIBA, Giannis Antetokounmpo s'est montré d'une sincérité touchante au moment d'évoquer le parcours accompli pour vivre ce jour. « J'ai tout vécu dans ma vie » a-t-il réagi. « Les hauts et les bas, le bon comme le mauvais. Je ne parle pas beaucoup, j'aime laisser mes actes parler. J'aime le basket. Je n'aime pas les caméras. Je ne triche pas, je n'aime pas être une célébrité, j'aime simplement le basket. Les gens aiment raconter des conneries sur moi. Mais pour moi, cette médaille est un soulagement, parce que je l'ai fait pour mon pays, pour moi-même et pour ma famille. Enfin, enfin, enfin je l'ai fait pu****. Je suis fier. »

Giannis Antetokounmpo peut l'être. Parfaitement contenu par la Turquie en demi-finale, la star grecque a fait mieux que répondre présent dimanche contre la Finlande avec 30 points à 9/11 au tir et 12/16 aux lancers-francs, 17 rebonds, 6 passes et 2 contres pour 43 d'évaluation, sa meilleure marque de l'Euro. Seuls trois autres joueurs (Arvydas Sabonis en 1995, Mateusz Pointka en 2022 et Kristaps Porzingis cette année) avaient déjà cumulé plus de 25 points et 15 rebonds sur un match de l'Euro lors de ces trente dernières années. Aucun n'avait signé au moins 30 points, 15 rebonds et 5 caviars. Giannis Antetokounmpo est apparu en mission, transcendé par l'enjeu et son maillot.

« J'ai joué neuf tournois avec l'équipe nationale. Je suis là depuis le premier jour, nous avons connus des hauts et des bas. Aujourd'hui, c'était le grand jour ! Je vous aime tous, je vous remercie tous pour les encouragements parce que sans cela, rien n'aurait été possible. À chaque fois que je joue pour la Grèce, je retombe amoureux du basket. »

De la rue au podium

Tout sourire, Giannis Antetokounmpo a pu prendre au fil des minutes un peu de recul sur sa performance et a rembobiné le parcours de ses trente années d'existence, jusqu'à ce match pour la troisième place.

« Quand mes parents n'avaient pas d'argent, je trouvais un moyen pour les aider en vendant des trucs dans la rue. Quand ils étaient malades, je prenais le relais et j'allais au travail moi-même. Quand je suis parti aux Etats-Unis, j'ai trouvé un moyen d'amener mes frères et mes parents. Puis après ça, j'ai pu donner à mes frères une meilleure éducation. Donc toute ma vie, j'ai trouvé des moyens de répondre présent. J'aime quand j'ai un genou à terre, et quand les gens doutent de moi. Aujourd'hui, nous avons gagné la médaille, alors je suis heureux. »

Une joie sans limites, après des années de galère dans le contexte FIBA et plusieurs saisons difficiles avec les Bucks depuis le sacre de 2021.