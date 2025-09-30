Dusan Alimpijevic succède à Svestislav Pesic à la tête de la Serbie

Cure de jouvence sur le banc de la Serbie. À 76 ans, Svetislav Pesic a ainsi fait ses adieux à la sélection serbe, et c'est Dusan Alimpijevic qui lui succède, à 39 ans.

L'actuel coach de Besiktas va s'engager pour trois ans, selon les informations de Meridian Sport, et donc conduire la sélection de Nikola Jokic à la Coupe du monde 2027, ainsi qu'aux Jeux olympiques 2028.

Né en 1986 à Lazarevac, en banlieue de Belgrade, Dusan Alimpijevic fait partie de la nouvelle vague d’entraîneurs serbes. Ancien joueur amateur, il s’oriente très tôt vers les bancs de touche. À seulement 22 ans, il débute ainsi comme assistant, avant de gravir rapidement les échelons. Après des passages remarqués au Spartak Subotica et à FMP, il se retrouve propulsé en 2017 à la tête de l’Étoile Rouge de Belgrade, mais il est limogés à la fin de la saison.

Il prend ensuite la direction de la Russie, pour diriger l'Avtodor Saratov, puis la Turquie où il prend les commandes de Bursaspor. C’est avec le club turc qu’il signe son entrée dans la cour des grands en étant notamment finaliste surprise de l’EuroCup en 2022. De quoi lui permettre d'être élu « Entraîneur de l’année » de la compétition.

Depuis 2023, il officie au Besiktas, confirmant son statut de technicien montant sur la scène européenne alors que son club s'est incliné en finale du championnat turc, face au Fenerbahçe.