Svetislav Pesic fait ses adieux à la sélection serbe

Même s'il avait expliqué ne jamais démissionner, c'est bien l'heure de la séparation entre Svestislav Pesic et la la sélection serbe. En fin de contrat, le coach de 76 ans a ainsi acté la fin de son mandat.

« Ce fut un privilège d'être l'entraîneur de l'équipe nationale serbe, d'entraîner et de diriger les meilleurs joueurs de basket serbes » explique-t-il. « Assumer des responsabilités et prendre des décisions lorsque l'on dirige l'équipe nationale serbe est un défi de taille. J'ai toujours essayé de faire en sorte que le professionnalisme et l'expertise prévalent sur la voie du succès. À l'avenir, je souhaite continuer à mettre mon professionnalisme, mes connaissances et mon dévouement au service du président Covic et de notre basket dans son ensemble. Cependant, le moment est venu de trouver un nouvel entraîneur capable de poursuivre ce que nous avons commencé. »

Reste désormais à trouver qui, alors que la fédération serbe envisageait déjà de remplacer Svestislav Pesic après les Jeux olympiques 2024, mais qu'aucun candidat intéressant ne s'était présenté.

La pression est ainsi très forte sur le poste, et les tensions entre les différentes places fortes du basket serbe (notamment entre l'Etoile rouge et le Partizan Belgrade) refroidissent même des légendes comme Zeljko Obradovic.

« J'ai promis au [président] Covic que je ferais tout mon possible pour remplir le rôle qu'il m'a confié dans la sélection du nouvel entraîneur, et je m'y emploierai, comme je l'ai toujours fait, avec professionnalisme, compétence et responsabilité. J'apporterai au nouvel entraîneur tout mon soutien, mon aide et toute mon expérience » conclut Svestislav Pesic, qui quitte la sélection avec une médaille d'argent (Coupe du monde 2023) et une médaille de bronze (JO 2024) après deux titres avec la Yougoslavie (Euro 2001 et Coupe du monde 2002).