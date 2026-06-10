Nikola Jovic également disponible pour la Serbie

Durant les fenêtres estivales des qualifications pour la Coupe du monde 2027, en juillet et août, la Serbie pourra compter sur Nikola Jokic, mais pas sur Bogdan Bogdanovic, au moins au début. En revanche, bonne nouvelle pour le sélectionneur Dusan Alimpijevic, un renfort de plus arrive. Il s’agit de Nikola Jovic.

D’après Meridian Sport, le joueur de Miami (23 ans) est attendu pour participer aux matches aux côtés du triple MVP de Denver.

Ce dernier pourra ainsi mettre derrière lui une saison compliquée avec le Heat, terminée avec seulement 47 matches joués et 7.3 points de moyenne. Il a peiné à justifier sa belle prolongation de contrat signée en 2025, à hauteur de 62.4 millions de dollars sur quatre ans, ainsi que ses bonnes performances à l’Eurobasket.

L’été dernier, il avait en effet compilé 12.8 points et 4 rebonds de moyenne, à 60% de réussite au shoot et 52% à 3-pts durant la compétition remportée par l’Allemagne. Mais les Serbes étaient passés à côté de l’événement, terminant à la 10e place, juste derrière la France.

Nikola Jović Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 MIA 15 13:36 40.6 22.9 94.7 0.6 1.5 2.1 0.7 1.3 0.5 0.7 0.1 5.5 2023-24 MIA 46 19:29 45.2 39.9 70.2 0.5 3.6 4.2 2.0 1.8 0.5 0.9 0.3 7.7 2024-25 MIA 46 25:08 45.6 37.1 82.8 0.6 3.3 3.9 2.8 1.8 0.8 1.3 0.3 10.7 2025-26 MIA 47 17:11 36.6 26.9 68.3 0.5 2.7 3.3 2.2 1.4 0.6 1.4 0.4 7.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.