Tyrese Haliburton a repris le cinq-contre-cinq

À l’approche des playoffs 2026, une chose est déjà certaine : ils se disputeront sans les Pacers. Finalistes la saison dernière, les hommes de Rick Carlisle ne pointent qu’à la 14e place de leur conférence et n’ont jamais vraiment pu compter sur leur maestro, Tyrese Haliburton, cette saison.

Cela fera bientôt un an que le meneur All-Star s’est rompu le tendon d’Achille lors du Game 7 des dernières Finals. Depuis, il poursuit sa rééducation dans la plus grande discrétion. Sur X/Twitter, il a d’ailleurs annoncé avoir repris le cinq-contre-cinq, une étape qu’il n’avait plus franchie depuis sa grave blessure, en juin 2025.

Un signal encourageant pour la suite : Tyrese Haliburton dispose encore d’environ six mois pour achever sa convalescence, retrouver son meilleur niveau et être prêt pour le début de la saison 2026/27, en octobre. Une saison durant laquelle il ne sera plus associé à Myles Turner, mais à Ivica Zubac.

Le retour de Jayson Tatum peut servir de source d’inspiration au meneur d’Indiana. Les deux joueurs ont d’ailleurs naturellement gardé le contact tout au long de leurs convalescences respectives.