Myles Turner attend de voir la paire Haliburton – Zubac à l’œuvre

« Après quatre matchs, on est plus ou moins dans le statu quo. J’y suis habitué maintenant. La première fois, surtout en retournant là-bas, c’était différent, mais désormais, c’est comme ça. » Pour Myles Turner, affronter les Pacers, son équipe de toujours avant de rejoindre les Bucks, n’a plus rien de particulier.

Le match d’hier face à son ancienne formation avait toutefois une saveur nouvelle. Face à lui s’est dressé le pivot appelé à prendre sa relève sur le poste 5 des Pacers, Ivica Zubac, arrivé en février dernier contre Bennedict Mathurin notamment.

« Il impose toujours une grosse présence physique, surtout au rebond. Il faut répondre au défi physique par le physique, rendre coup pour coup », décrit Myles Turner sur son adversaire du jour, à l’issue de cette bataille intérieure. Le premier a terminé avec 13 points en 30 minutes, quand le second a signé 10 points en 23 minutes.

Rien de comparable donc avec un précédent affrontement entre les deux hommes, en novembre 2022, qui avait tourné à la boucherie en faveur du Croate. Ce jour-là face aux Pacers, avec Myles Turner, le pivot des Clippers avait cumulé 31 points et 29 rebonds ! Et ceci dans le contexte où certaines rumeurs de l’époque avaient fait état d’un intérêt des Clippers pour… Myles Turner justement.

Un drôle de clin d’œil de l’histoire pour deux hommes qui ont fini par « échanger » leur place des années plus tard. Une trajectoire croisée qui n’entame en rien l’estime qu’ils se portent mutuellement aujourd’hui.

« Tyrese a besoin d’espace pour manœuvrer »

« Il est costaud. C’est un excellent shooteur et sa capacité à étirer le jeu est incroyable. On ne peut pas rester bas, on ne peut pas autant aider quand on défend sur lui. C’est un super joueur qui répond présent depuis de nombreuses années dans cette ligue, et c’est toujours un plaisir de l’affronter », témoigne Ivica Zubac.

Ce dernier est conscient de ce qui le différencie de son homologue. Le Croate a le profil du pivot à l’ancienne, qui joue exclusivement au poste et ne s’écarte jamais du cercle jusqu’à la ligne à 3-points (1/12 en carrière). Là où Myles Turner prend désormais la majorité de ses tirs à longue distance.

Cet autre profil pourrait pousser les Pacers à revoir leur philosophie offensive, au sein de laquelle le « pick-and-pop » entre Myles Turner et Tyrese Haliburton, toujours à l’infirmerie, avait son importance.

« On n’a pas encore vraiment vu ce que ça donnait. Tyrese a besoin d’espace pour manœuvrer et j’étais capable d’étirer le jeu pour lui. C’est un peu différent avec ‘Zu’ car, même s’il est bon à la création et à la passe, c’est davantage un joueur de poste bas. Je ne sais pas à quoi ressemblera le spacing dans le système de Rick avec lui, c’est le genre de choses qu’on attend de voir », pose ainsi Myles Turner.

Il faudra patienter jusqu’à la saison prochaine pour voir cette nouvelle association à l’œuvre. En attendant, Ivica Zubac essaie de s’adapter aux Pacers, dont le rythme de jeu, malgré l’absence du meneur, est déjà bien plus élevé que celui des Clippers.

« C’était mieux aujourd’hui que lors du dernier match. […] En attaque, j’ai essayé de ne pas trop errer dans cette zone intermédiaire entre la ligne des lancers et la raquette. L’idée était d’être plus haut pour poser des écrans […] Je me suis concentré dessus et j’ai posé des écrans loin du ballon donc c’était un peu mieux », juge celui qui tourne à 10 points et 7 rebonds de moyenne, sur 23 minutes du temps de jeu, en trois sorties avec Indiana.

Ivica Zubac Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 LAL 38 16:02 52.9 0.0 65.3 1.1 3.1 4.2 0.8 1.7 0.4 0.8 0.9 7.5 2017-18 LAL 43 9:32 50.0 0.0 76.5 1.0 1.8 2.9 0.6 1.1 0.2 0.6 0.3 3.7 2018-19 LAC 26 20:09 53.8 73.3 2.3 5.3 7.7 1.5 2.5 0.4 1.4 0.9 9.4 2018-19 LAL 33 15:38 58.0 86.4 1.6 3.3 4.9 0.8 2.2 0.1 1.0 0.8 8.5 2019-20 LAC 72 18:25 61.3 0.0 74.7 2.7 4.8 7.5 1.1 2.3 0.2 0.8 0.9 8.3 2020-21 LAC 72 22:21 65.2 25.0 78.9 2.6 4.6 7.2 1.3 2.6 0.3 1.1 0.9 9.0 2021-22 LAC 76 24:22 62.6 72.7 2.9 5.6 8.5 1.6 2.7 0.5 1.5 1.0 10.3 2022-23 LAC 76 28:33 63.4 0.0 69.7 3.1 6.8 9.9 1.0 2.9 0.4 1.5 1.3 10.8 2023-24 LAC 68 26:23 64.9 72.3 2.9 6.3 9.2 1.4 2.6 0.3 1.2 1.2 11.7 2024-25 LAC 80 32:48 62.8 66.1 3.8 8.9 12.6 2.7 2.1 0.7 1.6 1.1 16.8 2025-26 IND 3 23:00 52.0 75.0 1.7 5.3 7.0 1.7 2.0 0.3 1.0 0.3 9.7 2025-26 LAC 43 30:53 61.3 70.5 3.4 7.6 11.0 2.2 2.4 0.4 1.9 0.8 14.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.