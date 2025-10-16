Les Finals, un deuil impossible pour Tyrese Haliburton ?

Ce jeudi, la deuxième saison de la série documentaire « Starting 5 » débarque sur Netflix, et parmi les joueurs suivis la saison passée, il y a Tyrese Haliburton. Un choix qui s'est avéré payant puisque le meneur de jeu des Pacers, après un début de saison très difficile, a retrouvé son niveau avant de briller en playoffs, en étant décisif comme peu avant lui, et de jouer les Finals.

« Je suis heureux que ça survive dans le temps avec Netflix pour que, j'espère un jour, mes enfants et les gens puissent voir ça, le revivre et se souvenir de ce qu'on a fait », se réjouit le joueur d'Indiana.

Pourtant, ce parcours historique et mémorable ne restera pas un bon souvenir pour Tyrese Haliburton. Et pour cause : il s'est blessé au tendon d'Achille dans le Game 7 des Finals perdu face au Thunder. La double peine.

« Je pense que ce qui m'a le plus fait souffrir, c'est le Game 7. Ce qui m'affecte plus que tout, c'est ce match, ce moment et cette série », admet-il. « C'est vraiment dur de ne pas repenser au Game 2, au Game 4 ou au Game 5. Si on avait fait les choses différemment avant, on n'aurait pas été dans cette situation. Il ne faut pas forcément jouer à ce jeu car sinon on devient fou. »

Mais comment ne pas ressasser ce dernier match de la saison ? Le trophée de champion n'était qu'à 48 minutes…

« Même au moment de ma blessure, lorsque j'étais submergé par l'émotion, c'était davantage à cause de la rencontre et du titre », confirme le champion olympique 2024. « J'ai la certitude absolue que je vais revenir, que je serai meilleur, capable de revenir et refaire ce que je faisais avant ma blessure. Je n'en doute pas. Donc le deuil, pour moi, vient de la série, du titre. C'était juste là. Si je suis honnête, je ne pense pas pouvoir m'en remettre un jour. Je ne pourrais jamais complètement m'en remettre et tourner la page. C'est très dur mais l'objectif, c'est de revenir et d'atteindre les sommets. Je suis conscient que ça va demander du temps et il y a encore des jours et des nuits où je pense à cette série et j'en souffre plus que tout. »

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.2 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.8 3.5 4.3 9.6 1.9 1.8 3.2 0.6 17.5 2022-23 ☆ IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.4 1.2 1.6 2.5 0.4 20.7 2023-24 ☆ IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 2024-25 IND 73 34 47.3 38.8 85.1 0.6 3.0 3.5 9.2 1.3 1.4 1.6 0.7 18.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.