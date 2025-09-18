Netflix : la saison 2 de « Starting 5 » disponible dès le 16 octobre

Alors que Prime Video va dévoiler son documentaire sur Allen Iverson au lendemain du début de la saison NBA, Netflix préfère prendre les devants avec la deuxième saison de « Starting 5 » (« Cinq majeur » en français). Ce sera disponible dès le 16 octobre, soit cinq jours avant la soirée d'ouverture de la saison régulière. L'an passé, la série se composait de 10 épisodes d'une durée comprise entre 40 minutes et une heure. De quoi patienter avant la reprise.

Le casting était connu depuis 11 mois, et on retrouvera bien Kevin Durant, Shai Gilgeous-Alexander, Tyrese Haliburton, Jaylen Brown et James Harden. Un quintet qui a connu des fortunes et des infortunes bien diverses avec le flop de Kevin Durant aux Suns, la très grave blessure de Tyrese Haliburton ou encore le carton plein de Shai Gilgeous-Alexander : MVP, MVP des Finals et champion NBA.

La première saison avait suivi LeBron James, Jimmy Butler, Anthony Edwards, Jayson Tatum et Domantas Sabonis durant la saison 2023/24, et on va donc plonger dans les coulisses de cette saison passée avec le duel entre finale entre les Pacers de Tyrese Haliburton et le Thunder de Shai Gilgeous-Alexander. D'ailleurs, après la victoire d'Oklahoma City en finale NBA, Netflix en avait profité pour teaser cette deuxième saison.