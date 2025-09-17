Le documentaire sur Allen Iverson sortira en octobre sur Prime Video

Plus d'un an après avoir été annoncé, on en sait davantage concernant le documentaire en trois parties sur Allen Iverson. Il sera ainsi disponible dans tous les pays du monde à partir du 23 octobre, autrement dit dans la foulée du lancement de la nouvelle saison, et il sera à retrouver en exclusivité sur Prime Video, la plateforme de streaming d'Amazon.
Co-produit par Jersey Legends et Unanimous Media, les boîtes de production de Shaquille O'Neal et Stephen Curry, ce docu-série intitulé Allen Iv3rson portera sur « la vie d'une légende NBA qui a révolutionné la culture du basket pour les générations futures ». Ceci, « de ses origines à Hampton, en Virginie, jusqu’à son ascension parmi les basketteurs les plus tenaces et les plus spectaculaires de tous les temps ». Pile à temps pour les 25 ans de la dernière apparition en finale des Sixers…
Une diffusion au lendemain de l'ouverture de la NBA
Il y a un an, Allen Iverson disait en tout cas être « prêt à raconter [son] histoire à [sa] façon, de manière authentique et sans complexe », au-delà d'avoir « hâte que les gens découvrent une facette de [lui] qu'ils n'ont jamais vue auparavant ». Il est dit que des membres de sa famille, des amis, des entraîneurs et des joueurs interviendront dans son documentaire, qui ne manquera pas de renforcer davantage le catalogue NBA de Prime Video.
Pour rappel, Amazon diffusera une partie des matchs de la Grande Ligue dès la saison prochaine, aussi bien aux États-Unis qu'en France (sans frais supplémentaires annoncés pour les membres français Prime).
|Allen Iverson
|Pourcentage
|Rebonds
|Saison
|Equipe
|MJ
|Min
|Tirs
|3pts
|LF
|Off
|Def
|Tot
|Pd
|Fte
|Int
|Bp
|Ct
|Pts
|1996-97
|PHL
|76
|40
|41.6
|34.1
|70.2
|1.5
|2.6
|4.1
|7.5
|3.1
|2.1
|4.4
|0.3
|23.5
|1997-98
|PHL
|80
|39
|46.1
|29.8
|72.9
|1.1
|2.6
|3.7
|6.2
|2.5
|2.2
|3.1
|0.3
|22.0
|1998-99
|PHL
|48
|42
|41.2
|29.1
|75.1
|1.4
|3.5
|4.9
|4.7
|2.0
|2.3
|3.5
|0.2
|26.8
|1999-00
|PHL
|70
|41
|42.1
|34.1
|71.3
|1.0
|2.8
|3.8
|4.7
|2.3
|2.1
|3.3
|0.1
|28.4
|2000-01 ★
|PHL
|71
|42
|42.0
|32.0
|81.4
|0.7
|3.1
|3.9
|4.6
|2.1
|2.5
|3.3
|0.3
|31.1
|2001-02
|PHL
|60
|44
|39.8
|29.1
|81.2
|0.7
|3.8
|4.5
|5.5
|1.7
|2.8
|4.0
|0.2
|31.4
|2002-03
|PHL
|82
|43
|41.4
|27.7
|77.4
|0.8
|3.4
|4.2
|5.5
|1.8
|2.7
|3.5
|0.2
|27.6
|2003-04
|PHL
|48
|43
|38.7
|28.6
|74.5
|0.7
|3.0
|3.7
|6.8
|1.8
|2.4
|4.4
|0.1
|26.4
|2004-05
|PHL
|75
|42
|42.4
|30.8
|83.5
|0.7
|3.3
|4.0
|8.0
|1.9
|2.4
|4.6
|0.1
|30.7
|2005-06
|PHL
|72
|43
|44.7
|32.3
|81.4
|0.6
|2.6
|3.2
|7.4
|1.7
|1.9
|3.4
|0.1
|33.0
|2006-07 *
|All Teams
|65
|43
|44.2
|31.5
|79.5
|0.4
|2.6
|3.0
|7.2
|1.5
|1.9
|4.1
|0.2
|26.3
|2006-07 *
|DEN
|50
|42
|45.4
|34.7
|75.9
|0.3
|2.7
|3.0
|7.2
|1.5
|1.8
|4.0
|0.2
|24.8
|2006-07 *
|PHL
|15
|43
|41.3
|22.6
|88.5
|0.5
|2.3
|2.7
|7.3
|1.4
|2.2
|4.4
|0.1
|31.2
|2007-08
|DEN
|82
|42
|45.8
|34.5
|80.9
|0.6
|2.4
|3.0
|7.2
|1.3
|2.0
|3.0
|0.2
|26.4
|2008-09 *
|All Teams
|57
|37
|41.7
|28.3
|78.1
|0.5
|2.5
|3.0
|5.0
|1.5
|1.5
|2.6
|0.1
|17.5
|2008-09 *
|DET
|54
|37
|41.6
|28.6
|78.6
|0.5
|2.6
|3.1
|4.9
|1.5
|1.6
|2.5
|0.1
|17.4
|2008-09 *
|DEN
|3
|41
|45.0
|25.0
|72.0
|1.0
|1.7
|2.7
|6.7
|1.0
|1.0
|3.3
|0.3
|18.7
|2009-10 *
|All Teams
|28
|31
|43.0
|36.0
|79.4
|0.6
|2.3
|2.8
|4.0
|1.7
|0.7
|2.3
|0.1
|13.8
|2009-10 *
|PHL
|25
|32
|41.7
|33.3
|82.4
|0.6
|2.4
|3.0
|4.1
|1.7
|0.7
|2.3
|0.1
|13.9
|2009-10 *
|MEM
|3
|22
|57.7
|100.0
|50.0
|0.3
|1.0
|1.3
|3.7
|1.7
|0.3
|2.3
|0.0
|12.3
|Total
|914
|41
|42.5
|31.3
|78.0
|0.8
|2.9
|3.7
|6.2
|1.9
|2.2
|3.6
|0.2
|26.7
Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.