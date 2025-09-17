Le documentaire sur Allen Iverson sortira en octobre sur Prime Video

Plus d'un an après avoir été annoncé, on en sait davantage concernant le documentaire en trois parties sur Allen Iverson. Il sera ainsi disponible dans tous les pays du monde à partir du 23 octobre, autrement dit dans la foulée du lancement de la nouvelle saison, et il sera à retrouver en exclusivité sur Prime Video, la plateforme de streaming d'Amazon.

Co-produit par Jersey Legends et Unanimous Media, les boîtes de production de Shaquille O'Neal et Stephen Curry, ce docu-série intitulé Allen Iv3rson portera sur « la vie d'une légende NBA qui a révolutionné la culture du basket pour les générations futures ». Ceci, « de ses origines à Hampton, en Virginie, jusqu’à son ascension parmi les basketteurs les plus tenaces et les plus spectaculaires de tous les temps ». Pile à temps pour les 25 ans de la dernière apparition en finale des Sixers…

Une diffusion au lendemain de l'ouverture de la NBA

Il y a un an, Allen Iverson disait en tout cas être « prêt à raconter [son] histoire à [sa] façon, de manière authentique et sans complexe », au-delà d'avoir « hâte que les gens découvrent une facette de [lui] qu'ils n'ont jamais vue auparavant ». Il est dit que des membres de sa famille, des amis, des entraîneurs et des joueurs interviendront dans son documentaire, qui ne manquera pas de renforcer davantage le catalogue NBA de Prime Video.

Pour rappel, Amazon diffusera une partie des matchs de la Grande Ligue dès la saison prochaine, aussi bien aux États-Unis qu'en France (sans frais supplémentaires annoncés pour les membres français Prime).

Allen Iverson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 1996-97 PHL 76 40 41.6 34.1 70.2 1.5 2.6 4.1 7.5 3.1 2.1 4.4 0.3 23.5 1997-98 PHL 80 39 46.1 29.8 72.9 1.1 2.6 3.7 6.2 2.5 2.2 3.1 0.3 22.0 1998-99 PHL 48 42 41.2 29.1 75.1 1.4 3.5 4.9 4.7 2.0 2.3 3.5 0.2 26.8 1999-00 PHL 70 41 42.1 34.1 71.3 1.0 2.8 3.8 4.7 2.3 2.1 3.3 0.1 28.4 2000-01 ★ PHL 71 42 42.0 32.0 81.4 0.7 3.1 3.9 4.6 2.1 2.5 3.3 0.3 31.1 2001-02 PHL 60 44 39.8 29.1 81.2 0.7 3.8 4.5 5.5 1.7 2.8 4.0 0.2 31.4 2002-03 PHL 82 43 41.4 27.7 77.4 0.8 3.4 4.2 5.5 1.8 2.7 3.5 0.2 27.6 2003-04 PHL 48 43 38.7 28.6 74.5 0.7 3.0 3.7 6.8 1.8 2.4 4.4 0.1 26.4 2004-05 PHL 75 42 42.4 30.8 83.5 0.7 3.3 4.0 8.0 1.9 2.4 4.6 0.1 30.7 2005-06 PHL 72 43 44.7 32.3 81.4 0.6 2.6 3.2 7.4 1.7 1.9 3.4 0.1 33.0 2006-07 * All Teams 65 43 44.2 31.5 79.5 0.4 2.6 3.0 7.2 1.5 1.9 4.1 0.2 26.3 2006-07 * DEN 50 42 45.4 34.7 75.9 0.3 2.7 3.0 7.2 1.5 1.8 4.0 0.2 24.8 2006-07 * PHL 15 43 41.3 22.6 88.5 0.5 2.3 2.7 7.3 1.4 2.2 4.4 0.1 31.2 2007-08 DEN 82 42 45.8 34.5 80.9 0.6 2.4 3.0 7.2 1.3 2.0 3.0 0.2 26.4 2008-09 * All Teams 57 37 41.7 28.3 78.1 0.5 2.5 3.0 5.0 1.5 1.5 2.6 0.1 17.5 2008-09 * DET 54 37 41.6 28.6 78.6 0.5 2.6 3.1 4.9 1.5 1.6 2.5 0.1 17.4 2008-09 * DEN 3 41 45.0 25.0 72.0 1.0 1.7 2.7 6.7 1.0 1.0 3.3 0.3 18.7 2009-10 * All Teams 28 31 43.0 36.0 79.4 0.6 2.3 2.8 4.0 1.7 0.7 2.3 0.1 13.8 2009-10 * PHL 25 32 41.7 33.3 82.4 0.6 2.4 3.0 4.1 1.7 0.7 2.3 0.1 13.9 2009-10 * MEM 3 22 57.7 100.0 50.0 0.3 1.0 1.3 3.7 1.7 0.3 2.3 0.0 12.3 Total 914 41 42.5 31.3 78.0 0.8 2.9 3.7 6.2 1.9 2.2 3.6 0.2 26.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.