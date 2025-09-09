Les Sixers vont rendre hommage à l’époque Allen Iverson

Incroyable, mais vrai : les Sixers ne se sont plus qualifiés en finale de conférence depuis 2001 ! À l'époque, ils atteignaient même les Finals, avant de s'incliner contre les Lakers de Shaquille O'Neal et Kobe Bryant.

En 2025/26, cela fera donc 25 ans que le MVP, Allen Iverson, et le Défenseur de l'année, Dikembe Mutombo, ont fait rêver les fans de Philadelphie. Sous les ordres du Coach de l'année, Larry Brown, et en compagnie de Tyrone Hill, Eric Snow ou encore Aaron McKie.

Pour l'occasion, les Sixers ont annoncé qu'ils rendraient hommage à cette équipe marquante de leur riche histoire, à travers 14 soirées spéciales qui se dérouleront toutes à domicile, bien sûr. À noter qu'il y en aura une prévue contre les Raptors, les Bucks et les Lakers, leurs adversaires lors de ces playoffs 2001, seuls les Pacers manquant à l'appel.

On ne sait pas encore en quoi consisteront exactement ces célébrations, mais les joueurs de Philadelphie devraient porter un maillot noir, hommage à cette période. Même s'il n'a pas été officiellement dévoilé…