Prime Video annonce une vingtaine de matchs supplémentaires en « prime time » français

Il n'y a pas qu'aux États-Unis où la diffusion de la NBA change. En France, Prime Video a ainsi récupéré une partie des droits, et le service d'Amazon promet 20 matchs supplémentaires en « prime time » français.

Au départ, Prime Video avait annoncé 66 matchs de saison régulière (dont 9 en « prime time » français), la finale de l’Emirates NBA Cup 2025, le play-In 2026, la moitié des rencontres du premier et du second tour des playoffs NBA, une finale de conférence mais également les Finals NBA 2026.

Désormais, on parle de 29 affiches en « prime time » français, soit sans doute tous les matchs du dimanche soir.

Dès le mois d’octobre, la NBA viendra donc s'ajouter à l'offre de sports en direct proposés par Prime Video en France aux côtés de Roland-Garros, sans frais supplémentaires annoncés pour les membres Prime.

Quant à savoir qui diffusera le reste des matchs NBA en France, ce n'est toujours pas acté, même s'il y a de grandes chances que beIN Sports conserve une partie du gâteau, comme le confiait la semaine dernière Florent Houzot, le directeur de la rédaction de la chaîne qatarie, dans des propos rapportés par L'Equipe.

« C'est, avec la Ligue 2, le seul droit diffusé sans interruption depuis notre création en 2012, c'est un droit premium, important pour nous. Nous discutons toujours avec la NBA. Effectivement, il y a un nouvel acteur sur ce droit mais avec un petit volume de matches. Si nous finissons par trouver un accord, ce que je crois et ce que j'espère, nous pourrons continuer à proposer une très grosse couverture avec des matches toutes les nuits et notre magazine NBA Extra. Cela prend du temps mais cela ne veut pas dire que c'est mauvais signe » assurait-il.