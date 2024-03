Stephen Curry et le Shaq produisent un documentaire sur Allen Iverson

Prime Video a annoncé la mise en chantier d’un documentaire sur Allen Iverson. La particularité, c’est qu’il est co-produit par Jersey Legends et Unanimous Media, les boites de production de Shaquille O’Neal et Stephen Curry.

« Je suis prêt à raconter mon histoire à ma façon, de manière authentique et sans complexe. J’ai hâte que les gens découvrent une facette de moi qu’ils n’ont jamais vue auparavant », a réagi Allen Iverson, dont la statue sera prochainement dévoilée à l’extérieur du centre d’entraînement des Sixers.

Pour le moment, le long-métrage n’a pas de titre, ni de date de sortie, mais la bonne nouvelle, c’est qu’il sera diffusé en même temps dans tous les pays du monde.

« Allen était un pionnier dans le monde du sport et du divertissement », a rappelé le Shaq. « Son impact culturel a dépassé le cadre du basket et ce documentaire va s’attacher à définir correctement son héritage. »

Un héritage à raconter et à faire découvrir aux jeunes générations

Prime Video évoque effectivement un documentaire centré sur l’impact d’Allen Iverson sur et en dehors du terrain, et promet d’aller aux sources du phénomène, du côté d’Hampton en Virginie.

« Nous sommes ravis de nous associer à Prime Video, Shaquille O’Neal et Jersey Legends pour raconter l’incroyable histoire d’Allen Iverson, une figure révolutionnaire qui a exercé une grande influence sur le terrain et en dehors », ont déclaré Stephen Curry et Erick Peyton, d’Unanimous Media. « Ce projet nous donne l’occasion de lever le voile sur la carrière, l’héritage et l’impact d’Iverson grâce à une narration intéressante qui plaira au public du monde entier. »

On rappellera qu’il y a un an, NBA TV avait diffusé le documentaire « Everything But the Chip : the 2001 76ers », centré sur l’incroyable saison 2000/01 des Sixers marquée par une finale perdue face aux Lakers et un titre de MVP pour Allen Iverson.