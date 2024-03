Les Sixers vont dévoiler une statue d’Allen Iverson !

« Legends Walk ». C’est le nom donné par les Sixers à cette allée, devant leur centre d’entraînement, où l’on retrouve les statues des plus grands joueurs de l’histoire de la franchise.

On y trouve celles de Charles Barkley, Billy Cunningham, Wilt Chamberlain, Maurice Cheeks, Julius Erving, Hal Greer, Bobby Jones, Moses Malone, Dolph Schayes et… bientôt d’Allen Iverson !

C’est ce qu’annoncent les Sixers, qui organiseront une cérémonie le vendredi 12 avril au Penn Medicine Philadelphia 76ers Training Complex. Une date choisie pour célébrer le 10e anniversaire du retrait du maillot d’Allen Iverson.

« Allen Iverson est l’un des plus grands Sixers de tous les temps et l’un des joueurs les plus emblématiques de l’histoire de la NBA, et nous sommes ravis d’honorer ses exploits avec une sculpture bien méritée sur la Legends Walk », écrivent les propriétaires Josh Harris et David Blitzer. « Rendre hommage aux légendes qui ont ouvert la voie à notre franchise n’est pas uniquement un grand geste. C’est aussi une incroyable source d’inspiration pour les générations actuelles et futures de joueurs et d’employés des Sixers qui entrent chaque jour dans notre centre d’entraînement, ainsi que pour les enfants de la ville de Philadelphie et en général. »

À quand un rôle au sein de la franchise ?

Dix ans après le retrait de son maillot, « The Answer » espère toujours jouer un rôle au sein de son ancienne franchise. Régulièrement présent dans les tribunes, le MVP 2001 multiplie les appels du pied pour que les dirigeants lui proposent un rôle au sein du staff.

« Ça n’a rien à voir avec l’argent. C’est simplement moi, un Sixer dans l’âme, qui ai envie d’aider. Mais je ne sais pas pourquoi ce n’est pas encore le cas », avait-il expliqué en décembre, évoquant un rôle auprès des joueurs. « Clairement, parler aux joueurs de ce qui se passe et être là pour eux s’ils veulent me parler. Je veux être là pour tout type de conseil que je peux donner, s’ils ont besoin de mon aide pour quoi que ce soit. »