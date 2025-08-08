La saison NBA débutera le 21 octobre avec Thunder – Rockets et Lakers – Warriors

ESPN a révélé vendredi soir les premières affiches du calendrier 2025/26 et la saison NBA débutera le mardi 21 octobre et pour « l’opening night », on aura droit à deux rencontres à l'Ouest avec Thunder – Rockets suivi de Lakers – Warriors. Difficile de proposer un meilleur programme avec les coéquipiers de Shai Gilgeous-Alexander qui recevront leur bague de champion NBA sous les yeux de Kevin Durant, la recrue phare des Rockets.

Puis ensuite, direction la Crypto.com Arena où LeBron James et Luka Doncic affronteront les Warriors de Stephen Curry et Jimmy Butler. Pas de rencontre à l'Est, peut-être parce que l'ordre est bouleversé avec les blessures de Tyrese Haliburton et Jayson Tatum.

Wembanyama face aux champions NBA comme cadeau de Noël

Selon Marc Stein, Victor Wembanyama et les Spurs débuteront leur saison le 22 octobre avec un derby face aux Mavericks. On aura donc droit à un duel entre Cooper Flagg et Dylan Harper, les numéros 1 et 2 de la dernière Draft.

A Noël, cinq affiches tout aussi sexy avec, dans l'ordre, Knicks – Cavaliers, Thunder – Spurs, Lakers – Rockets, Warriors – Mavericks et enfin Nuggets – Wolves.