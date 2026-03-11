Un an après, les Pacers rejoignent le cimetière des finalistes

Le début de saison fut catastrophique pour les Pacers, avec une seule victoire en 14 matches. Dès lors, on savait que les chances de vivre un exercice « intéressant », pour dire le moins, à Indiana avaient disparu. Le forfait annoncé de Tyrese Haliburton, après sa blessure dans le Game 7 des Finals, a été le premier domino et la suite n’a été qu’une vallée de blessures et de défaites…

C’est bientôt terminé et avec un dixième revers de suite, contre Sacramento, les Pacers se retrouvent officiellement éliminés de la course aux playoffs. Non pas qu’il restait un doute ou du suspense, mais au moins, c’est désormais acté. Et c’est historique puisque les joueurs de Rick Carlisle disputaient les Finals il y a seulement neuf mois.

Passer de la dernière série de la saison à des vacances en avril, à l’issue du 82e match, c’est notable mais pas si rare. En effet, ces dernières années, il y a eu plusieurs exemples : les Lakers en 2005, le Heat en 2015, les Cavaliers en 2019, les Warriors en 2020 ou encore les Mavericks en 2025.

Un seul être vous manque et tout est dépeuplé…

Comme pour Indiana, cela s’explique souvent par un grand absent. Pour Los Angeles, c’est à cause du départ de Shaquille O’Neal. Pour Miami et Cleveland, c’est LeBron James qui a fait ses valises. Pour Golden State, c’est une longue rivière de malheurs avec Kevin Durant qui quitte la franchise, Klay Thompson qui est forfait pour plusieurs mois et Stephen Curry qui se blesse dès les premiers jours ! Enfin, la saison dernière, Dallas a vécu un tremblement de terre avec le transfert de Luka Doncic en février, plus un Kyrie Irving blessé au pire moment, au printemps.

Les Pacers rejoignent ainsi un cimetière bien rempli. Et on peut ajouter quelques exemples un peu plus anciens. Les Bulls en 1999 notamment, après l’explosion de l’équipe de légende, triple championne en titre : Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman et Phil Jackson avaient quitté l’Illinois !

Encore plus loin dans le temps, dans la décennie 1970, on peut citer trois occurrences. Les Celtics en 1970, après avoir remporté le titre en 1969. Mais là encore, un seul être manquait, mais pas des moindres : Bill Russell, qui venait de prendre sa retraite après avoir remporté sa onzième bague de champion.

Ou encore les Suns en 1977, après leur participation aux légendaires Finals de 1976 contre les Celtics, plombés par les blessures, puis les Bucks en 1975, qui devait faire avec la retraite d’Oscar Robertson et avec la blessure à la main de Kareem Abdul-Jabbar en présaison, qui lui fera manquer les 16 premières rencontres de son équipe.