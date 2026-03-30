Jamal Murray aurait pu être choisi mais, pour la troisième fois de la saison, la NBA a décidé de mettre Nikola Jokic en avant avec son trophée de « Joueur de la semaine » de la conférence Ouest.

Il faut dire qu’après un mois de février un peu délicat, le pivot serbe des Nuggets a parfaitement rebondi en mars, et il compile 26 points, 17 rebonds et 14 passes décisives de moyenne sur la semaine écoulée, pour quatre victoires en quatre matchs (Phoenix, Dallas, Utah, Golden State) de ses Nuggets.

Il a été préféré à Luka Doncic et Austin Reaves (Lakers), Darius Garland et Kawhi Leonard (Clippers), Shai Gilgeous-Alexander (Thunder), Alperen Sengun (Rockets) mais aussi Victor Wembanyama (Spurs).

À l’Est, c’est un revenant qui l’accompagne puisque la NBA a décidé de marquer le retour de Jayson Tatum !

Revenu de sa rupture du tendon d’Achille au début du mois de mars, l’ailier des Celtics a encore quelques soucis d’adresse, mais il vient de réaliser son meilleur match chez les Hornets, et il a quand même tourné à 25.7 points, 9.7 rebonds et 6.7 passes de moyenne sur la semaine, à 42% de réussite générale dont 42% de loin.

Surtout, Boston a battu Oklahoma City, Atlanta et Charlotte sur la semaine, trois équipes en grande forme, et a donc validé sa place en playoffs, alors qu’on pouvait croire à une année de transition dans le Massachusetts.

Nickeil Alexander-Walker (Hawks), Scottie Barnes (Raptors), Jalen Brunson (Knicks), Jalen Duren (Pistons), James Harden (Cavaliers) et Payton Pritchard (Celtics) étaient également en lice à l’Est.