Face aux Hornets, Jayson Tatum franchit un cap dans son retour en forme

« Non, ce ne serait pas fou de dire ça », rétorque Jayson Tatum à un journaliste qui vient de lui demander s’il serait « fou » de dire que son grand retour avait sonné sur le parquet des Hornets.

Notamment avec son tir lointain converti à six minutes de la fin, devant Miles Bridges en tête de raquette, sans poser de dribble, et de la célébration qui a suivi. Après ce panier en mode « dagger », qui offrait 16 points d’avance à sa formation, Jayson Tatum n’aura plus besoin de revenir en jeu.

Son geste venait clore sa plus belle prestation depuis son retour de blessure : 32 points, 8 passes et 5 rebonds. Fait notable, pour celui qui se plaignait récemment de son niveau de jeu : pour la première fois cette saison, il a fini à plus de 50% de réussite (12/23 dont 5/10 de loin).

« Je trouve qu’il a fait du bon boulot pour atteindre les positions qu’il souhaitait. Il a été confronté à pas mal de systèmes défensifs différents ce soir et il a su les analyser. Il a joué face à la défense en ‘drop’, face aux switchs et face aux prises à deux. Je trouve qu’il a fait le bon choix quand il le fallait. Bon, seulement cinq rebonds, donc il va falloir faire mieux de ce côté-là », réagit Joe Mazzulla en restant exigeant.

Le plus jeune Celtic à atteindre les 14 000 points

Payton Pritchard a lui qualifié la prestation de son coéquipier « d’encourageante ». « Il était très efficace dans ses mouvements et a atteint ses positions préférentielles. Il avait l’air d’un tueur », décrit d’ailleurs l’arrière.

Le signe des prémisses d’un retour à son meilleur niveau ? « Je n’ai pas eu l’impression de me précipiter. J’étais encore un peu fatigué, c’est donc quelque chose sur lequel je travaille encore. Mais j’aime le fait d’être décisif dans mes mouvements, d’exploser quand j’en ai besoin et de réagir. Évidemment, ça aide quand on met ses tirs. Je peux dire que je me sens mieux qu’au match précédent », lâche Jayson Tatum.

Ce dernier est devenu le plus jeune joueur de l’histoire des Celtics à atteindre les 14 000 points, un cap qui l’a surpris en interview d’après-match. Car l’ailier, à quelques semaines du démarrage des playoffs, a une autre priorité en tête : « J’espère que je me sentirai encore mieux au prochain match qu’aujourd’hui. »

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 30:32 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31:05 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34:19 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.3 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 35:47 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 35:56 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 36:55 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 BOS 74 35:45 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 2024-25 BOS 72 36:27 45.2 34.3 81.4 0.7 8.0 8.7 6.0 2.2 1.1 2.9 0.5 26.8 2025-26 BOS 11 31:00 39.9 32.3 83.3 0.6 8.5 9.1 4.2 1.5 1.1 2.0 0.2 20.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.