« Je ne suis pas Superman » : Jayson Tatum frustré par son niveau de jeu

Il a converti tant de « fadeaway » du genre dans sa carrière. À quatre minutes de la fin de la rencontre face aux Wolves, Jayson Tatum a cherché à enfoncer Ayo Dosunmu dos au panier au cœur de la raquette, avant de s’élever pour prendre le tir à quatre mètres du cercle. Son tir a rebondi trois fois sur le panier avant de ressortir.

Comme un symbole de la sortie encore mitigée du joueur des Celtics qui a fini avec 16 points et 11 rebonds dans la défaite, mais à seulement 6/16 aux tirs (dont 2/7 de loin). « J’essaie encore de trouver mes marques. Cela fait longtemps. Ce n’est que mon neuvième, huitième match, donc j’essaie toujours de m’y faire », réagit l’ailier.

Il s’agissait bien de son 8e match depuis son retour de convalescence, dix mois après sa rupture du tendon d’Achille. Un retour productif sur le plan statistique, bien qu’en-deçà de ses standards habituels : 19.1 points et 8.9 rebonds de moyenne. Mais une colonne est problématique, son niveau d’adresse : seulement 39%, dont 29% à 3-points.

« Je ne dirais pas que c’est un passage à vide habituel, parce que c’est la première fois que je traverse quelque chose comme ça. Il s’est écoulé beaucoup de temps avant que je ne puisse à nouveau shooter ou même marcher. J’essaie juste de me débarrasser de la rouille match après match. Je trouve de très bons passages d’un match à l’autre, et j’essaie de les enchaîner plus souvent », remarque-t-il.

Être plus indulgent envers lui-même

Pas simple pour l’ailier qui, depuis qu’il est revenu de blessure, n’a pas terminé un match avec au moins 50% de réussite aux tirs. La frustration est donc présente pour un joueur affichant près de 46% d’adresse en carrière.

« C’est dur. Sur le moment, on essaie de ne pas y penser. On veut juste être Jayson Tatum et se sentir à nouveau soi-même. Je ne suis pas Superman. C’est évident que cela va prendre du temps. Le lendemain, j’arrive à me montrer un peu plus indulgent envers moi-même sur certaines choses. Mais sur le coup, c’est frustrant », admet-il.

Une frustration si palpable qu’il a récolté une faute technique dans le troisième quart-temps, après ne pas avoir obtenu un coup de sifflet sur une pénétration. « J’étais frustré, (l’arbitre) ne répondait pas. Il n’a pas aimé ma façon de communiquer. J’ai demandé une technique et il me l’a donnée. Je réclame des fautes tout le temps, et je ne les obtiens pas », se plaint-il en souriant.

En attendant de pouvoir évacuer sa frustration autrement, Jayson Tatum doit prendre son mal en patience. « Je retrouve de meilleures sensations à chaque match. Je voulais être parfait et être le Jayson d’une All-NBA First Team comme ça (il claque des doigts). Mais ça va prendre du temps. Je n’ai pas brûlé les étapes pendant la rééducation. Je ne peux pas précipiter les choses maintenant. Tout finit par s’arranger », se projette-t-il.

Jayson Tatum Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 BOS 80 30:32 47.5 43.4 82.6 0.6 4.4 5.0 1.6 2.1 1.0 1.4 0.7 13.9 2018-19 BOS 79 31:05 45.0 37.3 85.5 0.9 5.2 6.0 2.1 2.1 1.1 1.5 0.7 15.7 2019-20 BOS 66 34:19 45.0 40.3 81.2 1.0 6.0 7.0 3.0 2.1 1.4 2.3 0.9 23.4 2020-21 BOS 64 35:47 45.9 38.6 86.8 0.8 6.6 7.4 4.3 1.9 1.2 2.7 0.5 26.4 2021-22 BOS 76 35:56 45.3 35.3 85.3 1.1 6.9 8.0 4.4 2.3 1.0 2.9 0.6 26.9 2022-23 BOS 74 36:55 46.6 35.0 85.4 1.1 7.7 8.8 4.6 2.2 1.1 2.9 0.7 30.1 2023-24 BOS 74 35:45 47.1 37.6 83.3 0.9 7.2 8.1 4.9 2.0 1.0 2.5 0.6 26.9 2024-25 BOS 72 36:27 45.2 34.3 81.4 0.7 8.0 8.7 6.0 2.2 1.1 2.9 0.5 26.8 2025-26 BOS 7 29:34 39.0 29.4 87.5 0.9 7.7 8.6 3.4 1.6 1.0 2.0 0.0 19.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.