Pour la première fois depuis 2005, les Wolves gagnent à Boston

Sans Anthony Edwards et après une défaite sans gloire contre les Blazers, on ne donnait pas franchement les Wolves favoris sur le parquet des Celtics, vainqueurs de leurs quatre dernières rencontres. Mais c’est bien Minnesota qui a frappé fort en s’imposant au TD Garden (92-102) dans un match qui pourrait faire office de référence dans l’attitude et l’implication défensive. Mais avec ces Wolves, on se gardera bien de toute conclusion hâtive…

Dans ce registre, Boston avait pourtant démarré sur de très bonnes bases. Les locaux sont agressifs et combatifs, se jetant sur les lignes de passes ou les deuxièmes chances pour mener 11-2 après quatre minutes. L’attaque des Wolves est en grande souffrance, sans solution, à l’image du duo Julius Randle – Jaden McDaniels à 2/11 dans le premier quart-temps. La rencontre s’annonce même pénible pour les visiteurs, alors que Payton Pritchard et Baylor Scheierman signent de bonnes rentrées. Le sophomore porte l’écart à +15 après 13 minutes de jeu, pour sanctionner une contre-attaque très mal gérée par Minnesota.

Un match de séries

Bones Hyland et Ayo Dosunmu sonnent enfin la révolte des Wolves. La ligne arrière enchaîne les exploits individuels, et la recrue de la dernière trade deadline fait un bien fou aux siens. Dosunmu est le moteur d’un 19-6, une série annonciatrice du match des hommes de Chris Finch. L’ancien arrière des Bulls est énorme d’activité avec le panier à 3-points pour égaliser, l’interception sur la remontée de balle suivante, puis le lay-up le tout en onze secondes pour leur premier avantage des siens dans la partie.

Les Celtics déraillent avec neuf ballons perdus dans le seul deuxième quart-temps, et Bones Hyland marque au buzzer de la période pour offrir trois points d’avance à Minnesota au repos (44-47).

Fanny à la pause, Jayson Tatum revient aux affaires avec un bien meilleur visage en attaquant d’entrée Rudy Gobert. La star des Celtics lance un 11-0 dès la reprise, et inscrit 13 points en sept minutes. Avec une option de poids supplémentaire en attaque, Boston retrouve de l’allant. Tatum est en pleine confiance, comme revenu à son meilleur niveau. Mais cela ne suffit pas à faire le trou, la faute à Jaden McDaniels. L’ailier a retrouvé la mire et marque 15 des 29 points des Wolves dans le troisième quart-temps ! Un coup de collier ô combien précieux, surtout vu ce qui attend les Celtics.

Car à ne pas avoir su défendre leurs avances glanées en début de premier et troisième quart-temps, Boston se fait punir. La défense des Wolves est remarquable, et redonne du rythme à Minnesota, tout ce dont a besoin Bones Hyland (23 points à 8/14) pour faire mal. Un bonheur n’arrivant jamais seul, Naz Reid se signale après deux matchs d’absence et un début de match quelconque avec 8 points consécutifs. Les visiteurs passent un 16-0 dans le dernier quart-temps et ne relâchent plus la pression. En encaissant seulement 11 points en 10 minutes, Minnesota met à terre Boston et reste dans le bon wagon pour la quatrième place de l’Ouest.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Celtics n’ont pas vu le jour en attaque. Avec 36% au tir, Boston termine avec sa deuxième plus mauvaise marque de la saison. Exception faite de Max Shulga qui n’a joué que les deux dernières minutes, aucun joueur ne dépasse les 50% de réussite, avec un 9/26 pour Jaylen Brown en point d’orgue. Les joueurs de Joe Mazzulla n’ont pourtant pas usé et abusé du tir à 3-points : 33 tentatives, autant que les Wolves et 10 de moins que leur moyenne annuelle. Mais Minnesota a sorti un grand match en défense pour priver son adversaire de bonnes munitions.

– Chris Finch a été entendu. Le technicien des Wolves avait déploré la fébrilité de ses joueurs, en particulier de ses intérieurs, après la défaite contre Portland où son équipe avait disparu au rebond. Cela en prenait le chemin aussi ce dimanche, avec huit points laissés aux Celtics après un rebond offensif dans le premier quart-temps. Mais les Wolves n’ont laissé que ce même total dans les trois quart-temps suivants, et à 2/7 au tir, et ont finalement remporté la bataille du rebond (56 à 53). Les 14 prises de Rudy Gobert n’y ont pas été pour rien.

– Enfin, les Wolves retrouvent la victoire à Boston. Il fallait remonter à une époque de plus en plus lointaine de la NBA pour retrouver trace d’une victoire de Minnesota sur le parquet des Celtics. C’était 21 ans plus tôt, le 6 mars 2005 grâce à un panier décisif de Latrell Sprewell. Kevin Garnett avait flirté avec le triple-double, mais n’avait encore jamais porté le maillot de Boston, alors composé du duo Paul Pierce – Antoine Walker, avec Gary Payton et Ricky Davis comme lieutenants.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.