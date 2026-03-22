Chris Finch attend Julius Randle et Rudy Gobert au rebond

Ces Wolves sont décidément bien imprévisibles. Face aux Blazers, ils ont ainsi laissé filer un match à leur portée… notamment parce qu’ils n’ont pas sécurisé le rebond dans les derniers instants.

« On mène 104-103, et tout ce qu’on a à faire, c’est de prendre un rebond, mais on n’y arrive pas », se lamente le coach. « Il y a comme un temps de latence entre le moment où le tir est lancé, celui où on reprend son souffle et celui où on lève les yeux. Ils sont partout sur le terrain et on réagit trop tard. C’est comme ça depuis un moment. »

Deni Avdija et Jerami Grant vont ainsi prendre deux rebonds offensifs coup sur coup, et l’ailier va frapper à 3-points sur la remise en jeu pour remettre son équipe devant.

« Nous savions que nos arrières devaient mieux aller au rebond. Ayo (Dosunmu) a fait du bon travail au rebond défensif. Rudy (Gobert) a fait du bon travail, mais à part ça, il faut qu’on soit meilleur. Julius n’a pris que trois rebonds défensifs. Ce n’est pas suffisant. Ce n’est tout simplement pas suffisant » peste encore l’entraîneur.

« Au lieu de jouer au volley, va attraper ce ballon »

Un constat que l’ailier fort n’a pas démenti.

« Il faut juste aller chercher le ballon », confirme-t-il. « Parfois, ce n’est pas une question de tactique. Il faut juste aller chercher le ballon en l’air. On ne devrait pas perdre de matchs à cause des rebonds. »

Et si Rudy Gobert a fait son travail avec 15 prises, Chris Finch regrettait ses deux tentatives de claquette dans la foulée, qui n’ont pas permis aux Wolves de marquer.

« Rudy avait une belle occasion sur le rebond, mais au lieu de jouer au volley, va attraper ce ballon », conclut le coach. « Peut-être qu’ils feront faute ou quelque chose comme ça. On a eu deux occasions de marquer. »