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Stats & Highlights | Les Wolves compostent leur billet pour les playoffs

Publié le 8/04/2026 à 7:57 Twitter Facebook

Minnesota a validé son billet direct pour les playoffs en s’imposant à Indiana, dans une nuit marquée aussi par le carton de Jeremiah Fears et plusieurs records en carrière, de Rob Dillingham à E.J. Liddell.

Ayo Dosunmu et les WolvesMalgré les remous internes et la déception de leur saison, les Bulls ont profité de leur déplacement à Washington pour retrouver le sourire, avec le record en carrière (26 points) de Rob Dillingham. Guerschon Yabusele finit avec 9 points (3/9) et 6 rebonds quand Bilal Coulibaly termine meilleur marqueur des Wizards avec 19 points.

Dans un autre duel d’équipes en roue libre, les Nets ont battu les Bucks derrière un EJ Liddell (21 points) qui bat aussi son record en carrière. Remplaçant, Nolan Traoré se contente de 5 points et 2 passes en 9 minutes alors qu’Ousmana Dieng compile 10 points à 5/12 au tir, 7 rebonds et 3 passes… mais aussi 7 pertes de balle.

Jeremiah Fears profite de son côté du duel face au Jazz pour inscrire 40 points, un record pour un rookie des Pelicans. Il manquait beaucoup de titulaires dans cette rencontre, et aussi beaucoup de défense, et ça a ainsi donné un score fleuve, tout en permettant à Jordan Poole (34 points) de remettre en avant ses qualités.

Avec 24 points d’Ayo Dosunmu, les Wolves assurent eux chez les Pacers et profitent de la victoire de Houston face à Phoenix pour valider leur place dans le Top 6 de la conférence Ouest.

Enfin, les Clippers assurent face aux Mavericks de Cooper Flagg (25 points, 9 rebonds) derrière 34 points de Kawhi Leonard. Los Angeles a pourtant gâché une avance de 23 points, mais a su refaire la différence sur la fin pour signer une nouvelle victoire… et ainsi mettre une option sur la 8e place de la conférence Ouest.

Toronto – Miami
Boston – Charlotte
Golden State – Sacramento
LA Lakers – Oklahoma City
Phoenix – Houston

Washington – Chicago : 98-129

Washington Wizards / 98 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Bilal Coulibaly 24 7/10 2/3 3/6 1 2 3 1 1 0 1 2 -22 19 18
Julian Reese 36 8/14 0/0 1/4 5 6 11 4 3 3 4 2 -15 17 24
Carlton Carrington 32 5/12 2/8 2/2 0 4 4 7 1 0 5 0 -20 14 13
Anthony Gill 15 3/4 2/2 0/2 0 1 1 0 3 1 0 1 -13 8 8
Leaky Black 24 1/4 1/3 0/0 0 5 5 0 5 1 1 0 -31 3 5
Sharife Cooper 27 6/10 2/5 3/3 0 1 1 4 1 0 5 0 -22 17 13
Jamir Watkins 22 4/10 1/7 4/4 1 6 7 1 1 0 2 0 -4 13 13
Justin Champagnie 29 2/9 1/5 0/0 1 7 8 2 2 1 1 2 -14 5 10
Will Riley 31 1/13 0/5 0/0 0 6 6 3 2 2 2 0 -14 2 -1
Total 37/86 11/38 13/21 8 38 46 22 19 8 21 7 98
Chicago Bulls / 129 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Tre Jones 27 8/15 0/3 4/4 1 1 2 9 1 1 2 0 15 20 23
Collin Sexton 30 5/16 1/8 4/4 4 5 9 7 4 4 3 0 21 15 21
Leonard Miller 25 5/11 1/6 2/3 0 8 8 1 2 0 0 2 20 13 17
Isaac Okoro 16 4/7 1/3 2/2 0 4 4 2 1 1 0 0 15 11 15
Guerschon Yabusele 27 3/9 1/5 2/2 1 5 6 1 3 0 1 1 14 9 10
Rob Dillingham 27 9/15 5/8 3/4 0 7 7 2 4 2 4 0 24 26 26
Patrick Williams 32 6/8 4/6 4/4 0 7 7 6 0 3 3 1 25 20 32
Lachlan Olbrich 21 3/6 0/1 1/4 3 4 7 2 2 1 0 3 17 7 14
Mac McClung 18 2/5 1/3 0/0 0 0 0 3 3 1 0 0 -2 5 6
Yuki Kawamura 17 1/2 1/2 0/0 0 2 2 2 2 1 0 0 6 3 7
Total 46/94 15/45 22/27 9 43 52 35 22 14 13 7 129

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

WAS98
CHI129
BOS113
CHA102
BRO96
MIL90
TOR121
MIA95
IND104
MIN124
NOR156
UTH137
GSW110
SAC105
LAL87
OKC123
LAC116
DAL103
PHO105
HOU119

Brooklyn – Milwaukee : 96-90

Brooklyn Nets / 96 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
E.J. Liddell 21 7/9 2/3 5/5 0 4 4 1 0 1 0 0 2 21 25
Ben Saraf 36 5/13 0/2 9/10 0 5 5 2 1 2 3 1 -7 19 17
Malachi Smith 37 4/5 1/1 2/2 1 4 5 4 1 1 1 0 2 11 19
Drake Powell 41 4/16 1/6 2/2 0 4 4 1 1 2 1 1 -2 11 6
Trevon Scott 40 3/7 2/3 0/0 1 3 4 2 3 4 2 1 -1 8 13
Tyson Etienne 29 4/13 1/7 0/0 0 6 6 3 3 0 0 0 1 9 9
Jalen Wilson 19 2/7 0/2 3/4 0 1 1 2 2 0 1 0 6 7 3
Nolan Traoré 9 2/2 1/1 0/0 0 1 1 2 0 1 2 1 13 5 8
Chaney Johnson 8 2/3 1/1 0/0 1 1 2 1 2 0 0 0 16 5 7
Total 33/75 9/26 21/23 3 29 32 18 13 11 10 4 96
Milwaukee Bucks / 90 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
A.J. Green 39 6/13 6/12 2/2 2 4 6 1 1 1 1 0 -4 20 20
Taurean Prince 37 6/15 4/12 0/0 1 10 11 4 1 0 3 1 1 16 20
Jericho Sims 36 6/9 0/0 0/0 3 5 8 6 4 0 2 1 7 12 22
Ousmane Dieng 32 5/12 0/5 0/0 1 6 7 3 2 1 7 1 -5 10 8
Pete Nance 26 3/8 1/4 1/2 1 1 2 6 2 2 1 1 -13 8 12
Cormac Ryan 34 5/12 3/6 1/2 0 5 5 2 6 0 2 0 -5 14 11
Gary Harris 21 3/9 1/4 0/0 1 2 3 1 1 1 0 2 -11 7 8
Andre Jackson Jr. 15 1/3 0/2 1/2 0 2 2 2 3 1 3 1 0 3 3
Total 35/81 15/45 5/8 9 35 44 25 20 6 19 7 90

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

WAS98
CHI129
BOS113
CHA102
BRO96
MIL90
TOR121
MIA95
IND104
MIN124
NOR156
UTH137
GSW110
SAC105
LAL87
OKC123
LAC116
DAL103
PHO105
HOU119

Indiana – Minnesota : 104-124

Indiana Pacers / 104 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Ethan Thompson 30 4/8 1/3 8/10 1 3 4 1 1 0 2 0 -28 17 14
Jay Huff 26 5/9 2/3 0/0 0 4 4 3 3 0 2 0 -20 12 13
Jarace Walker 28 4/12 1/6 2/2 0 6 6 5 0 3 5 0 -19 11 12
Quenton Jackson 25 2/7 0/1 5/6 0 1 1 4 4 1 1 0 -17 9 8
Kobe Brown 17 1/2 0/1 0/0 1 4 5 1 2 0 1 0 -10 2 6
Obi Toppin 22 4/13 1/3 5/5 0 3 3 2 1 1 2 0 -9 14 9
Jalen Slawson 34 6/7 1/2 1/2 0 2 2 0 2 1 2 1 0 14 14
Micah Potter 22 3/5 1/3 4/6 0 3 3 2 2 1 3 0 0 11 10
Kam Jones 23 4/7 1/2 0/0 1 1 2 4 1 1 1 0 -3 9 12
Taelon Peter 13 2/3 1/2 0/0 2 2 4 2 0 3 3 0 6 5 10
Total 35/73 9/26 25/31 5 29 34 24 16 11 22 1 104
Minnesota Timberwolves / 124 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Ayo Dosunmu 33 10/17 1/5 3/3 1 4 5 1 2 3 5 0 22 24 21
Julius Randle 28 5/13 3/7 6/6 1 1 2 4 0 0 1 0 19 19 16
Donte DiVincenzo 31 4/12 3/10 0/0 2 4 6 4 2 1 1 0 15 11 13
Mike Conley 21 3/6 2/4 0/0 2 0 2 3 3 3 3 0 15 8 10
Rudy Gobert 33 2/5 0/0 1/1 2 10 12 3 3 1 2 2 7 5 18
Nah'Shon Hyland 21 5/9 4/7 5/6 0 4 4 7 3 1 0 0 15 19 26
Naz Reid 24 7/10 3/5 0/0 1 1 2 1 4 2 2 0 19 17 17
Jaylen Clark 18 5/9 1/3 0/0 1 0 1 0 2 4 0 0 3 11 12
Kyle Anderson 16 3/5 0/0 0/0 0 3 3 4 1 1 0 1 10 6 13
Terrence Shannon Jr. 3 1/2 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 -5 2 1
Joan Beringer 3 1/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 2 1 -5 2 2
Julian Phillips 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 2 0 1 0 -5 0 -1
Zyon Pullin 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 0
Enrique Freeman 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0 0
Total 46/89 17/41 15/16 10 29 39 27 22 16 18 4 124

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

WAS98
CHI129
BOS113
CHA102
BRO96
MIL90
TOR121
MIA95
IND104
MIN124
NOR156
UTH137
GSW110
SAC105
LAL87
OKC123
LAC116
DAL103
PHO105
HOU119

New Orleans – Utah : 156-137

New Orleans Pelicans / 156 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jeremiah Fears 38 17/29 1/7 5/5 2 3 5 6 2 3 2 0 30 40 40
Jordan Poole 32 12/23 7/16 3/4 0 2 2 5 3 1 2 1 18 34 29
Micah Peavy 36 9/13 2/3 0/0 1 3 4 2 3 2 3 0 21 20 21
Derik Queen 37 6/9 0/0 5/6 1 11 12 7 2 3 7 2 17 17 30
Kevon Looney 29 2/4 1/2 2/2 2 10 12 6 2 2 0 1 30 7 26
Jordan Hawkins 23 11/16 3/5 0/0 2 4 6 4 0 3 1 1 0 25 33
Josh Oduro 26 4/7 0/0 1/2 2 3 5 1 4 0 1 0 -1 9 10
Hunter Dickinson 8 0/2 0/1 2/2 0 0 0 0 1 0 0 0 -8 2 0
Trey Alexander 11 0/3 0/0 2/2 0 2 2 2 1 1 0 1 -12 2 5
Total 61/106 14/34 20/23 10 38 48 33 18 15 16 6 156
Utah Jazz / 137 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Bez Mbeng 48 12/18 1/4 1/2 1 2 3 3 2 5 2 0 -19 26 28
Cody Williams 34 8/17 0/5 3/4 0 4 4 5 2 0 3 0 -20 19 15
Brice Sensabaugh 26 6/17 2/8 4/4 0 3 3 4 4 0 3 0 -34 18 11
Oscar Tshiebwe 21 6/10 0/0 0/0 2 5 7 0 4 2 2 0 -5 12 15
Kyle Filipowski 18 3/9 1/4 2/2 0 6 6 5 4 0 1 0 -12 9 13
Kennedy Chandler 43 11/18 2/3 7/8 2 5 7 8 0 2 3 0 -19 31 37
John Konchar 38 4/8 2/3 2/2 5 5 10 10 2 2 1 1 0 12 30
Blake Hinson 12 3/7 2/5 2/2 0 1 1 3 0 1 1 0 14 10 10
Total 53/104 10/32 21/24 10 31 41 38 18 12 16 1 137

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

WAS98
CHI129
BOS113
CHA102
BRO96
MIL90
TOR121
MIA95
IND104
MIN124
NOR156
UTH137
GSW110
SAC105
LAL87
OKC123
LAC116
DAL103
PHO105
HOU119

LA Clippers – Dallas : 116-103

LA Clippers / 116 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Kawhi Leonard 30 11/19 6/10 6/9 1 3 4 3 0 1 3 0 11 34 28
Darius Garland 28 9/18 2/6 2/2 0 1 1 4 4 1 2 1 22 22 18
Derrick Jones Jr. 24 4/10 1/2 2/2 5 5 10 2 3 0 0 1 10 11 18
Brook Lopez 25 4/8 1/3 0/1 3 8 11 3 3 0 1 4 10 9 21
Kris Dunn 27 1/4 0/1 0/0 0 7 7 3 1 2 2 0 18 2 9
John Collins 28 5/11 1/5 1/4 2 5 7 1 0 0 3 2 -5 12 10
Kobe Sanders 24 4/8 3/7 0/0 0 5 5 2 2 1 0 1 13 11 16
Bennedict Mathurin 27 1/8 0/2 7/8 0 6 6 3 1 1 3 0 -1 9 8
Jordan Miller 16 1/1 0/0 2/2 0 2 2 1 2 0 0 0 -1 4 7
Norchad Omier 3 1/2 0/0 0/0 1 0 1 0 1 0 0 0 -3 2 2
TyTy Washington Jr. 2 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -3 0 1
Cam Christie 3 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 -1
Sean Pedulla 3 0/2 0/1 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 -3 0 0
Total 41/92 14/37 20/28 12 44 56 23 18 6 14 9 116
Dallas Mavericks / 103 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Cooper Flagg 34 9/25 1/3 6/6 3 6 9 2 2 0 1 1 -14 25 20
Max Christie 29 1/8 0/5 10/10 0 5 5 1 0 1 1 0 -12 12 11
Naji Marshall 20 3/10 0/1 0/0 0 2 2 0 3 3 1 0 -13 6 3
Dwight Powell 19 0/0 0/0 4/4 4 4 8 1 4 0 1 0 -8 4 12
Khris Middleton 20 1/5 0/1 0/0 1 1 2 3 0 0 2 0 -18 2 1
Marvin Bagley III 26 8/11 1/1 4/4 4 5 9 1 2 1 0 2 -8 21 31
Ryan Nembhard 25 6/12 0/2 0/0 0 6 6 7 4 2 1 0 5 12 20
Klay Thompson 26 4/17 1/10 2/2 1 2 3 2 2 0 1 3 1 11 5
Tyler Smith 18 2/4 2/4 0/0 1 1 2 1 2 1 0 0 -1 6 8
John Poulakidas 18 1/6 1/5 0/0 0 6 6 0 1 1 0 1 5 3 6
AJ Johnson 5 0/2 0/1 1/2 1 1 2 0 0 0 0 0 -2 1 0
Total 35/100 6/33 27/28 15 39 54 18 20 9 8 7 103

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

WAS98
CHI129
BOS113
CHA102
BRO96
MIL90
TOR121
MIA95
IND104
MIN124
NOR156
UTH137
GSW110
SAC105
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