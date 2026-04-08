Stats & Highlights | Les Wolves compostent leur billet pour les playoffs

Malgré les remous internes et la déception de leur saison, les Bulls ont profité de leur déplacement à Washington pour retrouver le sourire, avec le record en carrière (26 points) de Rob Dillingham. Guerschon Yabusele finit avec 9 points (3/9) et 6 rebonds quand Bilal Coulibaly termine meilleur marqueur des Wizards avec 19 points.

Dans un autre duel d’équipes en roue libre, les Nets ont battu les Bucks derrière un EJ Liddell (21 points) qui bat aussi son record en carrière. Remplaçant, Nolan Traoré se contente de 5 points et 2 passes en 9 minutes alors qu’Ousmana Dieng compile 10 points à 5/12 au tir, 7 rebonds et 3 passes… mais aussi 7 pertes de balle.

Jeremiah Fears profite de son côté du duel face au Jazz pour inscrire 40 points, un record pour un rookie des Pelicans. Il manquait beaucoup de titulaires dans cette rencontre, et aussi beaucoup de défense, et ça a ainsi donné un score fleuve, tout en permettant à Jordan Poole (34 points) de remettre en avant ses qualités.

Avec 24 points d’Ayo Dosunmu, les Wolves assurent eux chez les Pacers et profitent de la victoire de Houston face à Phoenix pour valider leur place dans le Top 6 de la conférence Ouest.

Enfin, les Clippers assurent face aux Mavericks de Cooper Flagg (25 points, 9 rebonds) derrière 34 points de Kawhi Leonard. Los Angeles a pourtant gâché une avance de 23 points, mais a su refaire la différence sur la fin pour signer une nouvelle victoire… et ainsi mettre une option sur la 8e place de la conférence Ouest.

Washington – Chicago : 98-129

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WAS 98 CHI 129 BOS 113 CHA 102 BRO 96 MIL 90 TOR 121 MIA 95 IND 104 MIN 124 NOR 156 UTH 137 GSW 110 SAC 105 LAL 87 OKC 123 LAC 116 DAL 103 PHO 105 HOU 119

Brooklyn – Milwaukee : 96-90

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Indiana – Minnesota : 104-124

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New Orleans – Utah : 156-137

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LA Clippers – Dallas : 116-103

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