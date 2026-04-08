Les Warriors retrouvent le goût de la victoire face aux Kings

Avec 11 points du duo de Français de Sacramento, Maxime Raynaud (17 points, 8 rebonds) et Killian Hayes (18 points, 4 passes), les Kings font la course en tête en début de match (26-25). Les Warriors font cependant leur effort en deuxième quart-temps. De’Anthony Melton (21 points, 5 passes, 4 rebonds) marque 12 points et deux 3+1 de Stephen Curry (17 points) inversent complètement la tendance (66-53).

Maxime Raynaud démarre la deuxième mi-temps avec beaucoup d’agressivité mais les Warriors gardent le contrôle du match. Gary Payton II (12 points), Pat Spencer (14 points) et Charles Bassey (14 points, 12 rebonds) punissent la défense naïve de Sacramento pour conserver treize longueurs d’avance (85-72). Les Kings relèvent toutefois la tête. Derrière cinq points de Killian Hayes, ils terminent le troisième quart-temps sur un 9-0 pour relancer le match (85-81).

Alors que les Warriors enchaînent les balles perdues, Nique Clifford (12 points, 6 rebonds) confirme le bon passage de son équipe et un 3-points de Doug McDermott (16 points) met Sacramento devant (97-95) !

Le retour des frères Curry et de Draymond Green réveille Golden State mais l’adresse de Doug McDermott garde les deux équipes dos à dos avec deux minutes à jouer (104-104). Un tir primé de Brandin Podziemski (20 points) et deux stops défensifs de suite permettent finalement à Golden State d’aller chercher la victoire (110-105).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Maxime Raynaud et Killian Hayes continuent de se montrer. Les deux Français de Sacramento ont terminé meilleurs marqueurs de leur équipe avec 17 points et 8 rebonds pour le pivot, ainsi que 18 points et 4 passes en sortie de banc pour le meneur. Maxime Raynaud continue sur sa lancée. L’ancien de Stanford finit la saison en boulet de canon. Killian Hayes avait lui enfin réglé la mire. À 25% aux tirs depuis son arrivée dans la capitale californienne, il a signé un 6/13 aux tirs et 3/7 à 3-points cette nuit.

– Stephen Curry sur courant alternatif. Après son carton contre Houston dimanche (29 points en 26 minutes), Stephen Curry est parti sur les mêmes bases en première mi-temps, avec 14 points en 13 minutes. À l’image de son équipe, il a cependant baissé de pied après la pause, ne marquant qu’un seul panier.

– Kristaps Porzingis et Gui Santos ménagés. Avec leurs cinq derniers matchs sur une période de huit jours, Steve Kerr avait déjà annoncé qu’il allait faire tourner son effectif pour s’assurer que ses joueurs majeurs soient en pleine possession de leurs moyens pour le premier match de play-in. Cette nuit, ce sont Kristaps Porzingis (douleurs au genou droit) et Gui Santos (contusion au bassin) qui ont été mis au repos. Bloqués à la dixième place, les Warriors ne veulent prendre aucun risque.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.