Après avoir été sonnés par un 24-0, les Rockets retournent les Suns

De petites étincelles sont visibles en début de match. Il y a clairement de la tension entre les deux équipes, surtout parmi les joueurs qui retrouvent leurs anciens coéquipiers.

C’est notamment le premier retour de Kevin Durant à Phoenix, en tenue, depuis son transfert. Devin Booker est le premier à se mettre en action et l’arrière lance les Suns, qui passent un 24-0 en cinq minutes ! Mark Williams se montre aussi à l’intérieur et c’est logiquement les locaux qui dominent ce premier quart-temps (37-21).

Petit à petit, les Rockets reviennent. Aaron Holiday frappe deux fois à 3-pts et avec un 10-0, Houston est de retour. Ça se chauffe encore sur le parquet, Dillon Brooks n’étant jamais loin des points de friction, des coups et des paroles lancées. Kevin Durant, qui s’est frotté à l’ailier des Suns, ne rigole plus et enfile les paniers. Au moment de rejoindre les vestiaires à la pause, tout est à refaire pour les troupes de Jordan Ott (57-54).

Plombé par les fautes, Alperen Sengun doit passer une partie du troisième quart-temps sur le banc, tout en n’apportant pas grand-chose en attaque quand il est sur le terrain. Mais avec des rebonds offensifs, les Texans restent dans la partie. En face, les Suns ont trouvé des solutions offensives avec, un temps Dillon Brooks, un autre Jalen Green. Le troisième quart-temps fut globalement un échange de paniers (84-81).

Avec un 8-0 pour commencer le dernier acte, Houston reprend la main avec autorité. Surtout qu’Alperen Sengun est enfin entré dans son match et le Turc, qu’il marque ou passe, pèse vraiment.

Avec une bonne défense, des espaces dévorés en attaque ainsi qu’un autre 7-0, et toujours sans Kevin Durant, les Texans font l’écart au meilleur des moments. Le MVP 2014 ajoute sa pierre avec un shoot à 3-pts, Jabari Smith Jr. et Amen Thompson suivent le mouvement et les Rockets filent logiquement vers la victoire (105-119).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’intensité des débats. Pour son retour à Phoenix, Kevin Durant n’a pas été vraiment bousculé par le public, étant simplement hué à petit débit. En revanche, sur le parquet, c’était plus chaud. On sentait que les deux équipes avaient des choses à se dire, des choses à régler. On a mis des coups, on a fait des grosses fautes et c’était un match de playoffs avant l’heure dans l’intensité, avec un grain d’agressivité en plus, vu le passif – un transfert en l’occurrence – entre les deux formations.

– Le 24-0 des Suns en premier quart-temps. Difficile de faire meilleure entame de rencontre pour une équipe. Devin Booker et sa bande étaient menés 2-5 quand ils ont réagi avec un 24-0. Cinq minutes après, Phoenix était devant 26-5. Ce « run » n’a pas suffi pour l’emporter car il restait beaucoup de temps derrière, et que la suite fut très, très compliquée pour les Suns, mais il est devenu le plus long de l’histoire de la franchise de l’Arizona.

– Les rebonds offensifs de Houston. L’attaque des Rockets n’a pas été vraiment brillante mais avec 24 rebonds offensifs, les troupes d’Ime Udoka ont su se donner de nouvelles munitions pour faire mal aux Suns. Car ses rebonds ont permis ensuite d’inscrire 37 points sur seconde chance.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.