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Stats & Highlights | Le Thunder et les Nuggets peuvent compter sur leurs superstars

Publié le 28/03/2026 à 7:55 Twitter Facebook

NBA – Les gros bras n’ont pas tremblé face à des adversaires déjà en congés : OKC, Denver, Houston et Toronto sortent vainqueurs de cette soirée.

thunder nuggetsPas d’accident à domicile pour le Thunder qui s’impose 131-113 face aux Bulls avec 25 points de Shai Gilgeous-Alexander. Pourtant maladroit (8/24 au tir), le MVP en titre a pu compter sur ses coéquipiers, notamment Cason Wallace (21 points) et Jalen Williams (18 points, 8 passes, 6 rebonds).

Chicago avait pourtant pris les devants à la pause (67-62), porté par Collin Sexton (22 points). Mais OKC est progressivement revenu avant de faire basculer le match en fin de troisième quart-temps avec un 15-0, puis d’enchaîner jusqu’à mener 102-80.

Les Bulls, restés près de sept minutes sans marquer, n’ont jamais pu se relever de ce trou d’air (22-0 !) malgré les 21 points de Tre Jones et les 20 d’Isaac Okoro.

Pour sa part, Kevin Durant (25 points, 10 passes) a mené les Rockets vers une victoire 119-109 face aux Grizzlies, en faisant la différence dans le quatrième quart-temps. Dans un match longtemps serré, Houston ne comptait que trois points d’avance à sept minutes de la fin avant que Durant ne booste les siens avec un tir primé, déclenchant un run décisif de 14-3. Jabari Smith Jr. (21 points, 16 rebonds) et Amen Thompson (18 points) ont également largement contribué au succès texan.

Malgré un énorme Olivier-Maxence Prosper (31 points, record en carrière), Memphis a résisté pendant trois quart-temps avant de céder dans le money time.

Toronto s’accroche au Top 6

A l’Est, Scottie Barnes a signé un match complet (23 points, 12 passes) pour mener les Raptors à une victoire 119-106 face aux Pelicans. Toronto a fait la différence dès la première mi-temps grâce à un 25-8 dans le deuxième quart-temps, lui permettant de rejoindre les vestiaires avec une avance confortable (59-44). Les Canadiens ont ensuite parfaitement géré leur avantage.

Barnes a accéléré après la pause avec 13 points dans le troisième quart-temps, bien épaulé par Jakob Poeltl (18 points, 11 rebonds) et un trio Barrett–Mamukelashvili–Walter à 18 points chacun. En face, Zion Williamson (22 points) et Saddiq Bey (19) ont tenté de maintenir les Pelicans dans le match, mais les absences ont pesé et New Orleans n’a jamais réussi à revenir.

Avec ce succès, les Raptors confortent leur 6e place à l’Est, tandis que les Pelicans enchaînent une quatrième défaite consécutive.

Les Nuggets ont joué avec le feu

Enfin, les Nuggets ont tremblé face au Jazz et ils peuvent encore remercier le duo Jokic-Murray. Le Serbe a encore brillé (33 points, 16 rebonds, 12 passes) pour mener les Nuggets à cette victoire renversante (135-129) face au Jazz.

Après un gros coup de chaud de Utah dans le 3e quart-temps, Denver était mené de 13 points dans le quatrième quart-temps. Mais Jokic a lancé la révolte, bien épaulé par Jamal Murray (31 points) et Tim Hardaway Jr. (21 points).

Dans un final tendu, Cam Johnson a égalisé puis donné l’avantage aux Nuggets à 3-points, avant que Murray ne scelle la victoire derrière l’arc dans la dernière minute. Utah, porté par Kyle Filipowski (25 points), semblait pourtant en contrôle, mais est resté muet dans le money time et n’a pas résisté au retour de Denver.

Boston – Atlanta
Golden State – Washington
Portland – Dallas
LA Lakers – Brooklyn
Cleveland – Miami
Indiana – LA Clippers

Toronto – New Orleans : 119-106

Toronto Raptors / 119 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Scottie Barnes 37 10/14 0/0 3/3 1 5 6 12 3 2 4 3 16 23 38
Jakob Poeltl 30 9/11 0/0 0/0 4 7 11 3 4 1 1 1 15 18 31
RJ Barrett 31 7/14 2/6 2/2 3 3 6 4 5 0 2 0 26 18 19
Ja'Kobe Walter 34 6/14 4/10 2/4 0 1 1 4 2 0 1 0 22 18 12
Brandon Ingram 31 5/13 1/3 2/3 0 6 6 2 1 1 1 1 10 13 13
Sandro Mamukelashvili 21 7/14 3/5 1/2 2 7 9 2 1 1 0 1 9 18 23
Collin Murray-Boyles 12 3/5 0/0 3/4 1 1 2 0 1 0 0 1 2 9 9
Markelle Fultz 2 1/2 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 -7 2 0
AJ Lawson 5 0/0 0/0 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 -8 0 2
Gradey Dick 2 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 -7 0 -2
Jamal Shead 25 0/4 0/3 0/0 0 0 0 8 2 2 1 0 13 0 5
Jonathan Mogbo 4 0/1 0/0 0/0 1 0 1 1 1 0 0 0 -10 0 1
Jamison Battle 4 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 3 1 0 1 -9 0 3
Alijah Martin 2 0/0 0/0 0/0 1 0 1 0 0 0 1 0 -7 0 0
Total 48/93 10/28 13/18 13 33 46 36 24 8 13 8 119
New Orleans Pelicans / 106 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Zion Williamson 31 9/13 0/0 4/4 1 6 7 4 2 0 2 0 -7 22 27
Saddiq Bey 30 6/12 3/6 4/4 2 1 3 2 1 0 2 1 -9 19 17
Jeremiah Fears 28 3/12 1/5 3/4 1 3 4 3 3 0 1 1 -6 10 7
Yves Missi 19 3/5 0/0 1/2 1 1 2 1 1 0 1 1 -6 7 7
Herbert Jones 27 1/8 0/4 0/0 1 1 2 2 2 3 1 2 -8 2 3
Derik Queen 23 5/11 0/0 3/5 2 6 8 0 3 1 2 1 -6 13 13
Jordan Poole 23 3/12 2/8 4/4 0 2 2 6 3 0 2 0 -15 12 9
DeAndre Jordan 19 3/5 0/0 2/2 4 3 7 0 1 0 0 1 -4 8 14
Jordan Hawkins 21 2/8 1/4 0/0 0 1 1 3 1 1 0 0 -2 5 4
Karlo Matkovic 17 2/4 0/1 0/0 2 4 6 0 1 0 2 1 -9 4 7
Micah Peavy 2 2/3 0/0 0/0 1 0 1 0 0 2 0 0 7 4 6
Total 39/93 7/28 21/25 15 28 43 21 18 7 13 8 106

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

IND113
LAC114
BOS109
ATL102
CLE149
MIA128
MEM109
HOU119
OKC131
CHI113
TOR119
NOR106
DEN135
UTH129
GSW131
WAS126
POR93
DAL100
LAL116
BRO99

Denver – Utah : 135-129

Denver Nuggets / 135 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Nikola Jokic 39 13/16 2/2 5/8 3 11 14 12 0 1 7 0 13 33 47
Jamal Murray 39 9/17 5/9 8/8 0 6 6 14 1 1 1 0 8 31 43
Aaron Gordon 31 6/12 0/4 5/6 2 5 7 1 2 0 1 1 15 17 18
Cameron Johnson 26 4/11 4/11 0/0 1 3 4 0 3 1 1 0 -3 12 9
Christian Braun 22 3/8 1/3 0/0 2 0 2 0 1 0 0 1 -9 7 5
Tim Hardaway Jr. 28 5/12 5/12 6/7 1 0 1 0 2 1 0 0 25 21 15
Bruce Brown 15 3/5 1/2 0/0 1 2 3 1 0 0 0 0 -5 7 9
Peyton Watson 21 2/10 1/2 2/3 1 4 5 4 4 0 4 2 -2 7 5
Julian Strawther 5 0/2 0/1 0/0 1 1 2 2 1 0 0 0 -4 0 2
Spencer Jones 14 0/2 0/2 0/0 3 3 6 0 3 1 0 0 -8 0 5
Total 45/95 19/48 26/32 15 35 50 34 17 5 14 4 135
Utah Jazz / 129 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Kyle Filipowski 25 11/17 1/6 2/4 0 8 8 5 3 0 1 0 15 25 29
Cody Williams 30 9/14 0/0 6/7 0 0 0 7 3 2 1 0 -1 24 26
Airious Bailey 28 7/14 1/7 0/0 1 7 8 1 5 0 2 0 -12 15 15
Brice Sensabaugh 26 4/8 3/6 2/2 0 4 4 6 2 2 3 0 6 13 18
Elijah Harkless 41 4/16 2/9 1/1 0 4 4 2 3 2 1 2 -9 11 8
John Konchar 30 8/10 0/1 0/0 3 5 8 2 0 1 0 2 -4 16 27
Kennedy Chandler 29 7/10 2/4 0/2 0 1 1 7 2 1 1 0 -10 16 19
Oscar Tshiebwe 12 3/4 0/0 3/3 4 5 9 3 2 0 1 0 1 9 19
Bez Mbeng 19 0/2 0/0 0/0 1 1 2 1 4 2 0 0 -16 0 3
Total 53/95 9/33 14/19 9 35 44 34 24 10 10 4 129

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

IND113
LAC114
BOS109
ATL102
CLE149
MIA128
MEM109
HOU119
OKC131
CHI113
TOR119
NOR106
DEN135
UTH129
GSW131
WAS126
POR93
DAL100
LAL116
BRO99

Oklahoma City – Chicago : 131-113

Oklahoma City Thunder / 131 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Shai Gilgeous-Alexander 30 8/24 0/10 9/12 0 2 2 5 1 0 1 3 10 25 15
Cason Wallace 31 8/11 5/7 0/0 1 4 5 2 1 3 1 1 21 21 28
Jalen Williams 27 8/16 0/2 2/4 3 3 6 8 3 1 2 0 12 18 21
Isaiah Hartenstein 24 2/5 0/0 2/3 5 11 16 3 2 2 3 0 13 6 20
Luguentz Dort 18 1/4 1/3 0/0 1 1 2 1 1 0 0 1 -2 3 4
Isaiah Joe 18 5/11 4/9 1/1 1 2 3 1 1 1 0 0 9 15 14
Ajay Mitchell 25 6/10 1/3 2/2 1 2 3 5 5 0 2 2 14 15 19
Jaylin Williams 19 4/6 2/4 2/2 0 10 10 0 1 2 0 2 6 12 24
Aaron Wiggins 11 3/4 1/2 2/2 1 1 2 0 0 0 0 0 -2 9 10
Alex Caruso 15 2/3 0/1 2/3 0 5 5 2 1 0 0 0 8 6 11
Payton Sandfort 2 0/2 0/2 1/2 0 1 1 0 2 0 0 0 -1 1 -1
Kenrich Williams 4 0/1 0/0 0/0 1 0 1 1 1 0 0 0 -4 0 1
Jared McCain 13 0/4 0/2 0/0 1 0 1 1 0 0 0 0 10 0 -2
Branden Carlson 3 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 -4 0 1
Total 47/101 14/45 23/31 15 43 58 29 19 9 9 9 131
Chicago Bulls / 113 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Tre Jones 26 8/12 1/3 4/4 0 7 7 9 1 1 2 1 -13 21 33
Isaac Okoro 31 7/13 3/5 3/3 3 1 4 0 3 0 0 1 -14 20 19
Matas Buzelis 35 6/13 1/7 2/2 0 9 9 0 2 0 1 1 -9 15 17
Guerschon Yabusele 22 2/6 2/5 0/0 1 3 4 1 4 1 0 1 -16 6 9
Josh Giddey 33 1/11 0/8 3/4 1 6 7 11 1 0 5 0 -20 5 7
Collin Sexton 30 8/14 5/7 1/2 0 3 3 3 3 0 0 1 0 22 22
Leonard Miller 26 6/17 2/7 1/2 2 5 7 0 3 1 3 0 -2 15 8
Patrick Williams 18 1/8 1/4 1/2 2 3 5 1 0 0 0 0 -12 4 2
Lachlan Olbrich 3 1/1 0/0 1/2 1 0 1 0 0 0 0 0 4 3 3
Rob Dillingham 16 1/3 0/1 0/0 0 0 0 0 4 1 1 0 -8 2 0
Total 41/98 15/47 16/21 10 37 47 25 21 4 12 5 113

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

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BOS109
ATL102
CLE149
MIA128
MEM109
HOU119
OKC131
CHI113
TOR119
NOR106
DEN135
UTH129
GSW131
WAS126
POR93
DAL100
LAL116
BRO99

Memphis – Houston : 109-119

Memphis Grizzlies / 109 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Olivier-Maxence Prosper 29 12/15 4/5 3/3 2 5 7 2 2 2 0 0 -4 31 39
GG Jackson 30 5/14 2/7 2/2 2 2 4 0 1 0 3 1 0 14 7
Javon Small 25 6/9 2/3 0/0 1 2 3 5 3 1 2 0 1 14 18
Cedric Coward 25 4/7 1/2 1/1 1 3 4 2 1 1 0 0 7 10 14
Taylor Hendricks 30 2/11 0/5 1/2 2 5 7 1 1 2 2 0 -1 5 3
Cam Spencer 29 4/7 3/4 0/0 0 3 3 10 0 3 1 1 -16 11 24
Taj Gibson 9 2/2 0/0 4/4 0 1 1 3 3 1 1 0 1 8 12
Walter Clayton Jr. 23 1/8 0/2 5/6 1 1 2 1 2 0 1 1 -11 7 2
Tyler Burton 25 2/10 1/7 0/0 1 1 2 1 3 1 0 0 -14 5 1
DeJon Jarreau 15 2/8 0/2 0/0 4 2 6 3 4 0 1 0 -13 4 6
Total 40/91 13/37 16/18 14 25 39 28 20 11 11 3 109
Houston Rockets / 119 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Kevin Durant 35 8/14 3/7 6/7 0 6 6 10 0 1 3 0 8 25 32
Jabari Smith Jr. 37 7/16 2/7 5/8 5 11 16 4 2 0 5 1 8 21 25
Amen Thompson 39 7/15 1/2 3/3 5 3 8 3 2 2 2 1 3 18 22
Reed Sheppard 28 6/15 3/7 0/0 3 2 5 5 1 4 1 1 5 15 20
Alperen Sengun 33 6/13 0/0 2/4 4 4 8 7 4 1 1 2 -1 14 22
Tari Eason 29 6/14 1/6 3/4 3 4 7 1 3 1 0 0 11 16 16
Aaron Holiday 15 2/3 2/3 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 4 6 6
Clint Capela 15 1/1 0/0 0/0 1 4 5 0 1 0 1 2 9 2 8
Jae'Sean Tate 9 1/2 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 1 0 3 2 1
Total 44/93 12/33 19/26 21 36 57 30 14 9 14 7 119

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

IND113
LAC114
BOS109
ATL102
CLE149
MIA128
MEM109
HOU119
OKC131
CHI113
TOR119
NOR106
DEN135
UTH129
GSW131
WAS126
POR93
DAL100
LAL116
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Editor Site Coordinator Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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