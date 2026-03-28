Stats & Highlights | Le Thunder et les Nuggets peuvent compter sur leurs superstars

Pas d’accident à domicile pour le Thunder qui s’impose 131-113 face aux Bulls avec 25 points de Shai Gilgeous-Alexander. Pourtant maladroit (8/24 au tir), le MVP en titre a pu compter sur ses coéquipiers, notamment Cason Wallace (21 points) et Jalen Williams (18 points, 8 passes, 6 rebonds).

Chicago avait pourtant pris les devants à la pause (67-62), porté par Collin Sexton (22 points). Mais OKC est progressivement revenu avant de faire basculer le match en fin de troisième quart-temps avec un 15-0, puis d’enchaîner jusqu’à mener 102-80.

Les Bulls, restés près de sept minutes sans marquer, n’ont jamais pu se relever de ce trou d’air (22-0 !) malgré les 21 points de Tre Jones et les 20 d’Isaac Okoro.

Pour sa part, Kevin Durant (25 points, 10 passes) a mené les Rockets vers une victoire 119-109 face aux Grizzlies, en faisant la différence dans le quatrième quart-temps. Dans un match longtemps serré, Houston ne comptait que trois points d’avance à sept minutes de la fin avant que Durant ne booste les siens avec un tir primé, déclenchant un run décisif de 14-3. Jabari Smith Jr. (21 points, 16 rebonds) et Amen Thompson (18 points) ont également largement contribué au succès texan.

Malgré un énorme Olivier-Maxence Prosper (31 points, record en carrière), Memphis a résisté pendant trois quart-temps avant de céder dans le money time.

Toronto s’accroche au Top 6

A l’Est, Scottie Barnes a signé un match complet (23 points, 12 passes) pour mener les Raptors à une victoire 119-106 face aux Pelicans. Toronto a fait la différence dès la première mi-temps grâce à un 25-8 dans le deuxième quart-temps, lui permettant de rejoindre les vestiaires avec une avance confortable (59-44). Les Canadiens ont ensuite parfaitement géré leur avantage.

Barnes a accéléré après la pause avec 13 points dans le troisième quart-temps, bien épaulé par Jakob Poeltl (18 points, 11 rebonds) et un trio Barrett–Mamukelashvili–Walter à 18 points chacun. En face, Zion Williamson (22 points) et Saddiq Bey (19) ont tenté de maintenir les Pelicans dans le match, mais les absences ont pesé et New Orleans n’a jamais réussi à revenir.

Avec ce succès, les Raptors confortent leur 6e place à l’Est, tandis que les Pelicans enchaînent une quatrième défaite consécutive.

Les Nuggets ont joué avec le feu

Enfin, les Nuggets ont tremblé face au Jazz et ils peuvent encore remercier le duo Jokic-Murray. Le Serbe a encore brillé (33 points, 16 rebonds, 12 passes) pour mener les Nuggets à cette victoire renversante (135-129) face au Jazz.

Après un gros coup de chaud de Utah dans le 3e quart-temps, Denver était mené de 13 points dans le quatrième quart-temps. Mais Jokic a lancé la révolte, bien épaulé par Jamal Murray (31 points) et Tim Hardaway Jr. (21 points).

Dans un final tendu, Cam Johnson a égalisé puis donné l’avantage aux Nuggets à 3-points, avant que Murray ne scelle la victoire derrière l’arc dans la dernière minute. Utah, porté par Kyle Filipowski (25 points), semblait pourtant en contrôle, mais est resté muet dans le money time et n’a pas résisté au retour de Denver.

Toronto – New Orleans : 119-106

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Denver – Utah : 135-129

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Oklahoma City – Chicago : 131-113

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Memphis – Houston : 109-119

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