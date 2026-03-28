Les Lakers attendent le 4e quart-temps pour repousser les Nets

Après un « road trip » largement positif (5 victoires en six matches), les Lakers retrouvaient leur public face à un modeste adversaire. Mais Luka Doncic (41 points) et les siens ont attendu le dernier quart-temps pour faire la différence et s’imposer 116-99.

Les Lakers prennent rapidement le contrôle de la rencontre sous l’impulsion de Luka Doncic, qui inscrit sept points d’entrée, bien épaulé par LeBron James.

Très efficaces (69% au tir), les Californiens creusent un premier écart (22-10), obligeant Brooklyn à réagir. Les Nets sortent alors de leur torpeur avec un 9-2 pour revenir à cinq longueurs, dans le sillage de Josh Minott. Malgré tout, Los Angeles conserve l’avantage à la fin du premier quart-temps (35-30).

Les Nets passent devant

Le deuxième quart-temps démarre sur une meilleure dynamique pour Brooklyn. Terance Mann puis Ben Saraf enchaînent les paniers pour passer devant, forçant les Lakers à prendre un temps-mort. La réponse ne tarde pas : LeBron et Bronny James combinent pour relancer les leurs, avant que Luka Doncic, toujours en grande forme (19 points à la pause, 3/3 à 3-points), ne lance un 14-2. Mais les Nets s’accrochent, notamment grâce à Nic Claxton et Nolan Traoré, et un tir primé au buzzer permet à Brooklyn de rester au contact à la mi-temps (61-59).

Au retour des vestiaires, l’intensité monte d’un cran. Les Lakers tentent de creuser l’écart, mais ne parviennent pas à distancer une équipe de Brooklyn accrocheuse.

Ziaire Williams se distingue et permet même aux siens de reprendre l’avantage en cours de période. Dans ce troisième quart-temps très disputé, Luka Doncic continue son récital offensif, mais écope aussi d’une double faute technique après un accrochage avec Williams. Malgré cela, Los Angeles vire en tête à l’entame du dernier acte (85-84).

Austin Reaves évite le pire

Le quatrième quart-temps reste longtemps indécis. Brooklyn passe même devant à un peu moins de neuf minutes du terme, profitant notamment de l’activité de Josh Minott. Mais Austin Reaves change la donne : auteur de 15 points dans la période, il enchaîne les tirs primés pour redonner de l’air aux Lakers. Doncic prend ensuite le relais, et le duo creuse un écart décisif dans les cinq dernières minutes.

Malgré un dernier sursaut des Nets, Los Angeles finit par faire la différence dans le money time grâce à plusieurs paniers longue distance de son duo de scoreurs. Les Lakers s’imposent finalement 116-99, après avoir fait la différence dans le dernier quart-temps, signant ainsi une 11e victoire en 12 matchs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Luka Doncic suspendu ? Comme face au Magic, Luka Doncic a écopé d’une 16e faute technique, synonyme de suspension automatique d’un match. Cette fois, c’est pour un accrochage avec Ziaire Williams, qui l’a touché au visage d’un revers de la main. C’est très léger, et le Slovène ne fait aucun geste agressif. Suffisant pour que la NBA lui annule, de nouveau, cette 16e faute technique ?

– LeBron et Bronny ensemble. Comme face aux Pacers, LeBron James et son fils Bronny ont foulé le parquet ensemble. Marcus Smart absent, JJ Redick continue de faire confiance à son jeune arrière. C’était moins convaincant que face aux Pacers.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.