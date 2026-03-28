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Avec un grand Marvin Bagley, les Mavericks piègent les Blazers

Publié le 28/03/2026 à 7:29 Twitter Facebook

NBA – Au terme d’un match bien triste, les Mavericks s’imposent 100-93 à Portland avec 26 points de Marvin Bagley III et 24 points de Cooper Flagg.

marvin bagleyAprès cinq revers de suite, les Mavericks s’imposent à Portland (100-93) avec 26 points et 9 rebonds de Marvin Bagley III, et 24 points et 4 interceptions de Cooper Flagg. Les Blazers ont livré l’une de leurs plus mauvaises prestations de la saison.

Les Mavericks démarrent la rencontre tambour battant à Portland, avec un duo Cooper Flagg – Dwight Powell déjà bien en place. Le rookie vedette de Dallas se montre immédiatement agressif, inscrivant six points dans les premières minutes, tandis que Dallas prend rapidement les devants. Marvin Bagley III, très actif en sortie de banc, prend ensuite le relais dans la peinture et permet aux siens de creuser l’écart. Portés par leur domination intérieure et l’adresse extérieure de Max Christie et Klay Thompson, les Texans s’envolent jusqu’à +10 et bouclent le premier quart-temps avec une avance confortable (32-22).

Dans le deuxième quart-temps, Flagg poursuit sur sa lancée et atteint rapidement la barre des 20 points, multipliant les initiatives offensives. Dallas continue de contrôler le match, notamment grâce à son efficacité dans la raquette. Mais les Blazers réagissent en fin de période : plus agressifs, ils profitent des pertes de balle adverses pour infliger un 14-2 et revenir à hauteur. À la pause, les Mavericks ne comptent plus que cinq points d’avance (56-51).

Du grand Bagley

Au retour des vestiaires, la dynamique s’inverse. Portland, emmené par Jrue Holiday, prend le contrôle du rythme et passe devant après plusieurs minutes de domination. Dallas s’en remet alors à Bagley, qui stoppe l’hémorragie avec un tir primé puis enchaîne avec un run personnel pour redonner l’avantage aux siens. Le match devient plus équilibré, et malgré une frayeur sur une possible blessure de Bagley, les Mavericks conservent une courte avance à l’issue du troisième quart-temps (79-76).

Le dernier acte tourne rapidement à la bataille brouillonne, marquée par de nombreuses pertes de balle des deux côtés. Dallas profite des erreurs de Portland pour reprendre jusqu’à sept points d’avance, mais les Blazers s’accrochent et recollent dans le money time. À deux minutes de la fin, un tir à 3-points de Jrue Holiday remet les deux équipes à égalité (92-92).

Dans les dernières possessions, Marvin Bagley fait la différence. Trouvé sous le cercle, il redonne l’avantage à Dallas avant de conclure près du panier sur un dunk décisif. Solides sur la ligne des lancers-francs, les Mavericks terminent la rencontre sur un 8-1 pour sceller leur succès, 100-93, leur premier en six matches.

CE QU’IL FAUT RETENIR

Les Blue Devils à l’honneur. Pendant que Duke validait son billet pour le Elite Eight, Marvin Bagley III et Cooper Flagg célébraient ça en combinant 50 points. On retiendra le record de la saison de l’intérieur remplaçant avec ses 26 points à 11 sur 14 aux tirs, dont 3 sur 5 à 3-points, avec 9 rebonds.

Portland s’est battu tout seul. Devant son public, le groupe de Tiago Splitter a livré l’une de ses plus piteuses prestations avec 24 balles perdues et 10 lancers-francs ratés. Revenus dans le positif cette semaine, les Blazers rebasculent illico dans le négatif et voient la 8e place s’éloigner.

Los Angeles Lakers / 116 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Luka Doncic 39 15/25 5/10 6/6 2 6 8 3 5 3 5 1 19 41 41
Austin Reaves 40 7/13 4/7 8/11 0 8 8 5 2 1 2 0 26 26 29
LeBron James 38 5/11 0/1 4/7 0 6 6 8 0 1 1 0 19 14 19
Deandre Ayton 22 3/3 0/0 3/4 1 6 7 0 2 1 2 3 5 9 17
Jake LaRavia 18 0/2 0/2 0/0 1 1 2 0 4 1 2 0 2 0 -1
Jaxson Hayes 26 2/3 0/0 6/10 2 6 8 1 2 0 1 5 12 10 18
Rui Hachimura 26 3/6 0/2 2/4 0 3 3 0 0 1 0 0 7 8 7
Luke Kennard 17 2/4 1/2 0/0 0 4 4 1 1 1 0 0 -6 5 9
Bronny James 4 1/2 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 3 2
Jarred Vanderbilt 10 0/1 0/0 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 6 0 1
Total 38/70 11/25 29/42 6 42 48 18 16 9 13 9 116
Brooklyn Nets / 99 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Nicolas Claxton 23 8/10 0/0 0/0 3 4 7 3 0 0 0 1 -4 16 25
Ziaire Williams 25 6/14 1/4 3/6 1 1 2 2 4 3 1 0 -2 16 11
Nolan Traoré 26 4/14 1/4 0/0 0 1 1 7 4 4 6 0 -11 9 5
Drake Powell 22 2/5 1/3 2/2 0 0 0 1 0 0 1 0 -12 7 4
Noah Clowney 24 2/6 1/5 0/0 0 3 3 2 3 1 1 0 -6 5 6
Josh Minott 26 6/12 4/9 2/4 2 4 6 0 3 1 1 0 -6 18 16
Ben Saraf 22 5/12 0/1 0/0 1 2 3 2 4 1 1 0 -6 10 8
Jalen Wilson 15 3/11 1/6 2/3 2 4 6 2 2 0 2 0 -8 9 6
Terance Mann 22 2/4 1/2 0/0 0 4 4 2 4 1 0 1 -16 5 11
Ochai Agbaji 21 1/6 0/4 0/0 2 3 5 1 2 0 0 0 -1 2 3
Chaney Johnson 14 1/2 0/1 0/0 1 1 2 2 2 0 1 0 -13 2 4
Total 40/96 10/39 9/15 12 27 39 24 28 11 14 2 99

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

IND113
LAC114
BOS109
ATL102
CLE149
MIA128
MEM109
HOU119
OKC131
CHI113
TOR119
NOR106
DEN135
UTH129
GSW131
WAS126
POR93
DAL100
LAL116
BRO99

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Editor Site Coordinator Fabrice Auclert

Depuis 1994, Fabrice encadre la rédaction de Basket USA. Editeur, il co-dirige une agence de presse qui fournit du contenu pour la presse spécialisée (sciences, sport, politique, high-tech, automobile...).
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