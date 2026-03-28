Avec un grand Marvin Bagley, les Mavericks piègent les Blazers

Après cinq revers de suite, les Mavericks s’imposent à Portland (100-93) avec 26 points et 9 rebonds de Marvin Bagley III, et 24 points et 4 interceptions de Cooper Flagg. Les Blazers ont livré l’une de leurs plus mauvaises prestations de la saison.

Les Mavericks démarrent la rencontre tambour battant à Portland, avec un duo Cooper Flagg – Dwight Powell déjà bien en place. Le rookie vedette de Dallas se montre immédiatement agressif, inscrivant six points dans les premières minutes, tandis que Dallas prend rapidement les devants. Marvin Bagley III, très actif en sortie de banc, prend ensuite le relais dans la peinture et permet aux siens de creuser l’écart. Portés par leur domination intérieure et l’adresse extérieure de Max Christie et Klay Thompson, les Texans s’envolent jusqu’à +10 et bouclent le premier quart-temps avec une avance confortable (32-22).

Dans le deuxième quart-temps, Flagg poursuit sur sa lancée et atteint rapidement la barre des 20 points, multipliant les initiatives offensives. Dallas continue de contrôler le match, notamment grâce à son efficacité dans la raquette. Mais les Blazers réagissent en fin de période : plus agressifs, ils profitent des pertes de balle adverses pour infliger un 14-2 et revenir à hauteur. À la pause, les Mavericks ne comptent plus que cinq points d’avance (56-51).

Du grand Bagley

Au retour des vestiaires, la dynamique s’inverse. Portland, emmené par Jrue Holiday, prend le contrôle du rythme et passe devant après plusieurs minutes de domination. Dallas s’en remet alors à Bagley, qui stoppe l’hémorragie avec un tir primé puis enchaîne avec un run personnel pour redonner l’avantage aux siens. Le match devient plus équilibré, et malgré une frayeur sur une possible blessure de Bagley, les Mavericks conservent une courte avance à l’issue du troisième quart-temps (79-76).

Le dernier acte tourne rapidement à la bataille brouillonne, marquée par de nombreuses pertes de balle des deux côtés. Dallas profite des erreurs de Portland pour reprendre jusqu’à sept points d’avance, mais les Blazers s’accrochent et recollent dans le money time. À deux minutes de la fin, un tir à 3-points de Jrue Holiday remet les deux équipes à égalité (92-92).

Dans les dernières possessions, Marvin Bagley fait la différence. Trouvé sous le cercle, il redonne l’avantage à Dallas avant de conclure près du panier sur un dunk décisif. Solides sur la ligne des lancers-francs, les Mavericks terminent la rencontre sur un 8-1 pour sceller leur succès, 100-93, leur premier en six matches.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Blue Devils à l’honneur. Pendant que Duke validait son billet pour le Elite Eight, Marvin Bagley III et Cooper Flagg célébraient ça en combinant 50 points. On retiendra le record de la saison de l’intérieur remplaçant avec ses 26 points à 11 sur 14 aux tirs, dont 3 sur 5 à 3-points, avec 9 rebonds.

– Portland s’est battu tout seul. Devant son public, le groupe de Tiago Splitter a livré l’une de ses plus piteuses prestations avec 24 balles perdues et 10 lancers-francs ratés. Revenus dans le positif cette semaine, les Blazers rebasculent illico dans le négatif et voient la 8e place s’éloigner.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.