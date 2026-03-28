Cette fois, les Cavaliers donnent une leçon au Heat

Une véritable boucherie. Voilà comment décrire cette première période entre les Cavaliers, sur un nuage, et le Heat, en pleine galère. Le score est d’ailleurs sans appel : 81 à 46 en faveur des Cavs, auteurs de leur meilleure mi-temps de la saison face à un adversaire qui les avait dominés il y a deux jours !

À l’image de Max Strus, incandescent en sortie de banc, de Jarrett Allen, dominateur à l’intérieur pour son « comeback », ou encore de James Harden, parfait pour prendre ce que lui offre la défense au scoring comme à la création, c’est tout le groupe de l’Ohio qui roule sur la formation floridienne.

Miami, assommé d’entrée par un 15-2, lâché par son duo Herro/Adebayo, puis puni constamment par les 3-points de son « ex », Max Strus, aura aussi bien souffert défensivement sur jeu rapide qu’au rebond ou derrière la ligne. Il faut dire que Cleveland, même sans un bon Donovan Mitchell, n’a pas gâché grand-chose offensivement, face à une défense en perdition.

Sans surprise, à +35, les Cavaliers lâchent un peu prise en seconde période et cela profite au Heat qui rend l’écart plus acceptable. Les défenses sont aux abonnés absents, permettant à tout le monde de faire remonter ses stats côté Floridien, alors que Max Strus enfile encore quelques perles à longue distance, quand Evan Mobley et Jarrett Allen confirment l’emprise des Cavs à l’intérieur, sur des caviars de James Harden.

Les titulaires de Miami ayant retrouvé des couleurs, ce sont surtout les remplaçants, et notamment Jaime Jaquez Jr., Kel’el Ware et Kasparas Jakucionis, qui mettent le nez à la fenêtre pour tenter de déstabiliser Cleveland. En vain, car le plafond du -19 ne sera jamais cassé et, au bout d’une deuxième mi-temps très offensive, les joueurs de l’Ohio valident leur succès, autoritaire (149-128).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Cleveland a déroulé. Pour signer leur plus gros carton offensif de la saison, et infliger au Heat son plus gros total de points encaissés cette saison, les Cavaliers auront pu compter sur plusieurs matchs quasi parfaits. Cela va de celui de Max Strus, en feu derrière la ligne à 3-points (8 sur 11), à celui de James Harden, excellent pour contrôler le tempo (14 passes), en passant par ceux de Jarrett Allen et Evan Mobley, intenables dans la peinture (41 points et 20 rebonds en cumulé, à 18 sur 25). Maladroit mais loin d’être essentiel, Donovan Mitchell doit apprécier ce genre de soirée où ses coéquipiers font le job à sa place et où il peut souffler.

– Jarrett Allen a rejoué. Avec James Harden et surtout Max Strus, Jarrett Allen était assurément l’homme fort de la première mi-temps côté Cavs. Ses paniers près du cercle ont lancé la machine et aidé à construire rapidement cette avance d’une dizaine de points, montée ensuite au-delà de la vingtaine puis de la trentaine. En seulement 18 minutes, il termine en « double-double » (18 points et 10 rebonds à 8 sur 10) et c’est presque comme s’il n’avait pas raté les dix derniers matchs de Cleveland, tandis qu’il aura maintenant trois semaines pour reprendre du rythme en vue des playoffs.

– Deux partout, balle au centre. À toi, à moi, à toi, à moi : opposés à quatre reprises cette saison, Cleveland et Miami auront remporté deux matchs chacun, à chaque fois à tour de rôle. Si cette victoire ne change pas grand-chose au classement pour les Cavaliers, c’est en revanche plus gênant pour le Heat, qui reste à la 10e place de l’Est mais qui laisse surtout l’occasion à Orlando, Charlotte, Philadelphie, Atlanta et Toronto de se détacher davantage, en plein dans le sprint final de cette saison régulière.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.