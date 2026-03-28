Sans Jaylen Brown, les Celtics prennent le meilleur sur les Hawks

Touché au tendon d’Achille, Jaylen Brown n’était pas en tenue pour cette réception des Hawks. Avec un Jalen Johnson qui survole les débats en premier quart-temps, les Celtics souffrent, au point d’encaisser un sévère 18-2. Si les douze premières minutes sont pour Atlanta (26-29), on sent déjà que la rentrée de Payton Pritchard a fait du bien.

On observe de bonnes séquences de jeu des côtés, dans une rencontre agréable. Mais Atlanta est toujours devant, à la pause (55-60), après le contre de Jalen Johnson, encore lui, au buzzer sur une tentative de dunk de Jordan Walsh.

Avec quelques contre-attaques, les troupes de Quin Snyder confirment leur avance en début de troisième quart-temps.

Sauf que Payton Pritchard est vraiment chaud et enchaîne trois paniers primés. Les Celtics passent un 15-2 et ce sont désormais eux qui ont les commandes de la rencontre avant le dernier virage (87-82).

Jalen Johnson tente de bien relancer les siens, toujours à 3-points, mais il n’est pas vraiment aidé et Jayson Tatum a du répondant, notamment en obtenant des fautes et des lancers-francs. La deuxième meilleure équipe de l’Est s’impose donc 109-102 et les Hawks n’iront ainsi pas chercher une quatrième victoire de suite.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Le duo Tatum – Pritchard a fait oublier Jaylen Brown. Le premier a connu une soirée difficile au niveau de l’adresse, avec un vilain 8/24, mais il a compensé aux lancers-francs, et surtout ailleurs, avec ses 12 rebonds et ses 5 passes. Encore maladroit, il n’a brillé que par petites séquences, tout en restant dans le match, avec ses 26 points. Le second, lui, était très chaud. Pendant un moment, Payton Pritchard a enfilé les perles à 3-pts, avant de se refroidir un peu. Mais sans lui, Boston aurait sans doute été largué en première période. Le meilleur 6e homme de la NBA finit avec 36 points à 6/11 derrière l’arc.

– L’attaque des Hawks à la peine. Avec seulement 42 points en seconde période (à 5/22 à 3-pts), les joueurs de Quin Snyder ont été bien en peine de marquer des points. Jalen Johnson a certes reçu le soutien de CJ McCollum et Nickeil Alexander-Walker mais le leader des Hawks était maladroit, ses lieutenants également. Quant au banc, il n’a apporté que 18 points au total, dont 6 pour Zaccharie Risacher. Le pire de tous ayant été sans doute Jonathan Kuminga, passé totalement à côté du rendez-vous avec 3 points à 0/5 au shoot en 18 minutes.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.