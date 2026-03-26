Les MVP de la nuit | Jamal Murray et Nikola Jokic en parfaite osmose

Impossible de départager Jamal Murray et Nikola Jokic pour ce « trophée » de MVP de la nuit, et exceptionnellement, on le décerne aux deux All-Stars des Nuggets. Dans la victoire face à des Mavericks déjà en vacances, les deux compères ont signé peut-être leurs plus belles performances de la saison.

Pour le meneur canadien, ça donne 53 points à 19 sur 28 aux tirs, dont 9 sur 15 à 3-points. On retiendra surtout sa première mi-temps avec 33 points inscrits, dont 13 d’affilée. Il s’amusera même à montrer « sa main en feu » à ses fans, et les Nuggets n’ont jamais perdu un match lorsqu’il dépasse les 40 points.

La main en feu

« C’était un moment super sympa » raconte-t-il. « Quand le public est à fond, que tu échanges avec lui, que l’ambiance monte… c’est là qu’on est les meilleurs. Quand ils sentent ce qui va arriver et que ça se produit, c’est un moment incroyable. Dans ces moments-là, personne ne peut t’arrêter. »

À ses côtés, Nikola Jokic va chercher sa 6 000e passe en carrière avec un énorme triple-double : 23 points, 21 rebonds et 19 passes ! Le tout avec une seule balle perdue. Comme face aux Suns, la veille, c’est lui qui permet aux Nuggets, dans le « money time », d’assurer cette 4e victoire d’affilée.

« Il a beaucoup le ballon, il est souvent pris à deux, il doit faire des passes compliquées au-dessus des défenseurs… » rappelle Jamal Murray à propos de cet exceptionnel ratio 19 passes / 1 balle perdue. « Les équipes préparent leur plan contre lui, et ça ne date pas d’hier : ça fait 4, 5, 6 ans qu’il fait ça, et il devient de plus en plus fort. Certes, parfois il peut perdre 10 ballons dans un match, mais avec tout ce qu’il apporte comme organiser l’attaque, impliquer tout le monde, ne pas donner de points faciles, c’est juste énorme. »

Au sommet de leur entente « quand ça va moins bien »

Au fil des années, et maintenant que Jamal Murray a rejoint le triple MVP au All-Star Game, les deux peuvent s’inviter à la table des meilleurs duos de l’histoire. Quand ils évoluent à un tel niveau, qui peut les arrêter ?

« C’est génial, mais ce n’est pas seulement quand on joue bien. Je trouve que notre meilleure cohésion, c’est quand ça va moins bien » répond Jamal Murray. « Parfois c’est lui qui est en difficulté et je prends le relais, parfois c’est l’inverse. Et quand on est tous les deux en forme, on joue simplement sur ce que le jeu nous donne. Il n’y a pas de lutte pour le ballon, pas de frustration sur qui shoote. C’est juste du plaisir. C’est un style de jeu très pur, et je pense que c’est sous-estimé aujourd’hui. Savoir que tu peux faire la passe et récupérer le ballon, c’est ça le basket. Gagner ou perdre, c’est juste du plaisir de jouer comme ça. J’adore jouer ici et j’ai hâte de voir la suite. »