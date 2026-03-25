Avec un Jamal Murray bouillant et un Nikola Jokic immense, les Nuggets survivent à Phoenix

Les Nuggets font un nouveau pas en avant dans leur course au Top 4 à l’Ouest. Les hommes de David Adelman ont arraché leur 45e victoire de la saison, sur le parquet des Suns (123-125), en s’appuyant sur le génie de leur leader, Nikola Jokic.

Ce dernier, en plus de signer un nouveau triple-double majuscule (23 points, 17 rebonds et 17 passes décisives), a converti le tir de la gagne à quelques secondes du terme, après avoir été servi par son inévitable lieutenant, Jamal Murray. Un Canadien d’autant plus décisif qu’il a inscrit près de la moitié de ses 21 points dans le dernier quart-temps.

En face, Devin Booker (22 points) a hérité d’un dernier tir au buzzer, trop court. Mais les Suns, dont tous les titulaires ont fini à plus de 10 points (comme ceux des Nuggets), pourront se féliciter d’avoir poussé les Nuggets dans leurs retranchements.

À chacun son quart-temps dans cette partie. Plus adroits à 3-points au démarrage, les Suns avaient été les premiers à tirer en remportant les douze premières minutes (35-28). Mais leur bon départ avait été effacé dans le second quart-temps dans lequel Nikola Jokic et les visiteurs avaient inversé la tendance (39-22) pour virer en tête de 10 points (57-67).

Un quatrième quart-temps haché avant le grand final

Malgré l’activité offensive de la paire Devin Booker – Jalen Green, les locaux ont dû patienter jusqu’à la fin du troisième quart-temps pour recoller (97-95). Une « nouvelle » rencontre, beaucoup plus hachée, allait démarrer. Tandis que Jamal Murray a commencé à retrouver de l’adresse pour compenser le passage du « Joker » sur le banc, les Nuggets ont choisi de sortir une carte inattendue : le «Hack-A-Oso» Ighodaro.

L’intérieur a d’abord enchaîné les passages infructueux sur la ligne des lancers-francs. Puis Jokic, revenu en jeu, a débordé la défense des Suns pour trouver Aaron Gordon dans le corner (109-117). À trois minutes de la fin, le match semblait sous contrôle. D’autant que les Suns n’arrivaient plus du tout à jouer en rythme. Seule la ligne des lancers, où Ighodaro allait finir par convertir avant d’être imité par d’autres, leur permettait de marquer.

Seulement à l’approche du grand final, Jalen Green a fini par trouver de la vitesse pour égaliser sur une pénétration main gauche (121-121) à une minute de la fin. La réponse des Nuggets ? Un gros « fadeaway » de Jamal Murray, auquel répondait spontanément Devin Booker au cœur de la raquette (123-123).

Temps-mort Denver avec 30 secondes à jouer. Adelman allait s’en remettre à un dispositif « historique » : le « pick-and-roll » Murray-Jokic, qui a bien fonctionné grâce au chaos généré par le meneur de jeu. Là-dessus, les Suns ont eu une dernière occasion, mal embarquée par la remise en jeu ratée de Royce O’Neale, mais Booker, malgré sa feinte et une bonne ouverture, n’a pas converti.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Une histoire de lancers-francs. En choisissant d’envoyer volontairement Oso Ighodaro sur la ligne de réparation dans le dernier quart-temps, David Adelman et sa troupe ont un peu joué avec le feu. Car si la stratégie a fonctionné un temps, elle a surtout cassé le rythme de la rencontre et n’a pas permis aux Nuggets de consolider leur avance. Les Suns ont fini par, au contraire, profiter de ce contexte pour aller provoquer des contacts, obtenir d’autres lancers et ainsi revenir au score.

– Les Nuggets dans le Top 4. Repoussés jusqu’à la 6e place de leur conférence plus tôt dans le mois, les joueurs de Denver profitent de cette troisième victoire de rang pour consolider leur 4e place (45v-28d), avec une petite victoire de plus que les Wolves (44v-28d). Des Nuggets qui peuvent encore parfaitement rattraper les Lakers (46v-26d) au-dessus d’eux. D’autant que leur calendrier est favorable avec quatre matchs à venir face à des équipes au bilan négatif (Mavs, Jazz deux fois et les Warriors).

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.