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Stats & Highlights | Retour en fanfare pour Joel Embiid et Paul George

Publié le 26/03/2026 à 7:51 Twitter Facebook

Les Sixers ont pu compter sur le retour de Joel Embiid (35 points) et Paul George (28 points) pour dominer les Bulls. À Denver, le duo Murray/Jokic a aussi noirci la feuille de stats…

Les Sixers de Paul GeorgeLes Sixers récupéraient Joel Embiid et Paul George, le premier sortant de l’infirmerie et le deuxième ayant fini de purger sa suspension de 25 matchs pour avoir été contrôlé positif à une substance interdite.

Et les deux hommes avaient visiblement des fourmis dans les jambes. Se défoulant sur les Bulls, le pivot a cumulé 35 points à 12/17 au tir en 28 minutes alors que l’ailier a de son côté fini avec 28 points à 11/22 dont 6/13 à 3-points. Côté Chicago, Guerschon Yabusele termine lui avec 11 points à 3/8 au tir, et 4 rebonds, en 22 minutes.

Dans la grande « course au tanking », les Wizards sont allés s’imposer à Salt Lake City, pour mettre fin à leur série de 16 défaites consécutives, derrière le gros double-double de Julian Reese (26 points, 17 rebonds) et 11 points en 19 minutes de Bilal Coulibaly.

Aucune difficulté pour les Blazers, qui ont tranquillement maîtrisé les Bucks, malgré 36 points de Ryan Rollins.

Ce fut beaucoup plus difficile pour les Nuggets, qui ont dû batailler pour venir à bout des Mavericks de Cooper Flagg (26 points). Jamal Murray doit sortir l’artillerie lourde avec 53 points à 19/28 au tir dont 9/14 de loin tandis que Nikola Jokic compile un nouveau triple-double XXXL : 23 points, 21 rebonds et 19 passes décisives !

Detroit – Atlanta
Indiana – LA Lakers
Boston – Oklahoma City
Cleveland – Miami
Memphis – San Antonio
Minnesota – Houston
Golden State – Brooklyn
LA Clippers – Toronto

Philadelphie – Chicago : 157-137

Philadelphia 76ers / 157 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Joel Embiid 28 12/17 3/3 8/9 0 6 6 7 2 0 3 1 33 35 40
Paul George 26 11/22 6/13 0/0 2 4 6 4 2 4 0 1 14 28 32
VJ Edgecombe 30 7/9 4/5 4/5 0 6 6 6 1 1 1 0 32 22 31
Quentin Grimes 31 5/10 1/3 2/2 1 5 6 5 3 3 1 3 16 13 24
Dominick Barlow 26 3/5 0/0 3/4 2 3 5 5 3 0 0 2 27 9 18
Cameron Payne 24 5/8 5/8 0/0 0 4 4 4 2 0 0 0 16 15 20
Justin Edwards 15 5/7 1/3 1/2 0 0 0 1 3 0 0 0 20 12 10
Dalen Terry 6 3/4 0/1 1/2 0 0 0 2 2 1 0 0 -13 7 8
Trendon Watford 15 2/7 0/1 0/0 1 1 2 1 3 0 0 0 7 4 2
Adem Bona 15 1/2 0/0 2/2 3 5 8 0 2 0 2 2 -2 4 11
Kyle Lowry 5 1/4 1/4 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 3 0
Jabari Walker 7 1/1 1/1 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -14 3 3
MarJon Beauchamp 7 1/4 0/3 0/2 0 0 0 1 0 0 0 1 -14 2 -1
Andre Drummond 5 0/3 0/2 0/0 0 2 2 0 0 0 1 0 -11 0 -2
Total 57/103 22/47 21/28 9 36 45 36 24 9 8 10 157
Chicago Bulls / 137 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Josh Giddey 33 8/13 3/6 4/4 3 6 9 12 2 0 4 1 -15 23 36
Matas Buzelis 30 6/15 4/10 2/2 3 5 8 2 4 0 3 1 -15 18 17
Tre Jones 28 4/9 0/2 7/8 0 4 4 7 1 0 1 0 -8 15 19
Nick Richards 9 1/3 0/0 0/0 0 5 5 0 0 0 2 0 -9 2 3
Jalen Smith 6 0/1 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 0 1 -5 0 1
Collin Sexton 19 5/9 1/4 5/6 1 0 1 4 2 1 1 0 -29 16 16
Leonard Miller 21 6/12 1/5 2/2 1 6 7 2 3 0 1 1 5 15 18
Isaac Okoro 23 5/10 3/6 0/0 1 1 2 1 2 1 0 0 -22 13 12
Rob Dillingham 23 5/10 0/4 2/2 0 2 2 1 4 0 1 0 6 12 9
Guerschon Yabusele 22 3/8 2/5 3/3 0 4 4 0 2 0 0 0 -7 11 10
Patrick Williams 20 4/6 1/3 1/4 1 2 3 1 1 1 0 0 -14 10 10
Lachlan Olbrich 6 1/2 0/1 0/0 0 2 2 0 0 0 0 0 13 2 3
Total 48/98 15/47 26/31 10 38 48 30 21 3 13 4 137

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET129
ATL130
IND130
LAL137
PHI157
CHI137
BOS119
OKC109
CLE103
MIA120
MEM98
SAS123
UTH110
WAS133
MIN110
HOU108
DEN142
DAL135
GSW109
BRO106
POR130
MIL99
LAC119
TOR94

Utah – Washington : 110-133

Utah Jazz / 110 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Cody Williams 37 11/20 0/3 2/4 1 3 4 1 1 2 4 1 -18 24 17
Airious Bailey 29 7/19 1/6 0/0 1 4 5 3 3 2 1 2 -8 15 14
Bez Mbeng 44 5/10 0/2 1/3 1 4 5 6 4 3 1 1 -28 11 18
Elijah Harkless 30 4/12 1/4 1/2 1 2 3 6 3 2 2 0 -18 10 10
John Konchar 38 4/9 0/3 0/0 2 12 14 5 4 1 0 3 -25 8 26
Blake Hinson 11 6/8 4/5 5/6 0 0 0 1 1 0 0 1 15 21 20
Kennedy Chandler 34 6/14 1/6 1/6 0 1 1 8 1 1 2 0 -16 14 9
Oscar Tshiebwe 17 2/4 0/0 3/4 5 3 8 4 0 0 4 0 -17 7 12
Total 45/96 7/29 13/25 11 29 40 34 17 11 14 8 110
Washington Wizards / 133 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Julian Reese 30 12/16 0/0 2/4 5 12 17 0 4 1 3 2 7 26 37
Will Riley 22 6/14 1/4 6/8 2 8 10 5 0 0 1 0 19 19 23
Carlton Carrington 25 4/7 2/3 2/2 1 1 2 3 3 0 0 0 22 12 14
Bilal Coulibaly 19 4/9 0/1 3/4 0 2 2 3 1 3 2 0 16 11 11
Leaky Black 40 4/6 3/4 0/0 0 7 7 3 4 3 1 3 20 11 24
Jaden Hardy 28 8/18 5/13 0/2 0 2 2 0 5 0 3 0 4 21 8
Sharife Cooper 25 7/12 1/3 2/2 1 3 4 6 4 2 3 0 0 17 21
Anthony Gill 22 4/5 0/1 0/0 2 4 6 5 2 0 2 0 18 8 16
Jamir Watkins 29 3/7 1/3 1/2 2 4 6 2 3 3 3 0 9 8 11
Total 52/94 13/32 16/24 13 43 56 27 26 12 18 5 133

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET129
ATL130
IND130
LAL137
PHI157
CHI137
BOS119
OKC109
CLE103
MIA120
MEM98
SAS123
UTH110
WAS133
MIN110
HOU108
DEN142
DAL135
GSW109
BRO106
POR130
MIL99
LAC119
TOR94

Portland – Milwaukee : 130-99

Portland Trail Blazers / 130 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jerami Grant 24 7/16 4/10 0/0 1 1 2 0 1 0 3 1 20 18 9
Deni Avdija 25 4/8 1/5 9/11 0 4 4 7 0 0 4 1 6 18 20
Donovan Clingan 25 6/8 1/2 1/2 6 9 15 3 2 4 2 2 26 14 33
Jrue Holiday 26 4/7 4/5 1/1 2 3 5 8 1 1 3 0 28 13 21
Toumani Camara 24 3/6 2/4 2/2 0 3 3 1 1 2 2 1 1 10 12
Scoot Henderson 24 6/13 3/7 8/8 1 2 3 4 1 1 0 0 18 23 24
Matisse Thybulle 23 5/7 3/5 1/1 0 8 8 0 2 3 2 1 23 14 22
Blake Wesley 9 2/5 0/1 3/4 0 1 1 1 0 0 0 2 1 7 7
Robert Williams III 14 2/4 0/0 2/4 3 3 6 0 2 0 1 2 4 6 9
Kris Murray 22 2/2 1/1 0/0 1 2 3 2 0 0 1 0 22 5 9
Sidy Cissoko 16 1/1 0/0 0/0 1 3 4 3 2 0 2 1 7 2 8
Caleb Love 8 0/3 0/1 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 -1 0 -2
Total 42/80 19/41 27/33 15 39 54 30 13 11 20 11 130
Milwaukee Bucks / 99 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Ryan Rollins 31 13/26 6/12 4/4 1 3 4 4 4 2 5 0 -6 36 28
Ousmane Dieng 33 7/17 2/6 0/0 2 2 4 4 3 0 4 1 -28 16 11
Jericho Sims 29 5/5 0/0 2/4 5 1 6 2 5 2 1 0 -21 12 19
Pete Nance 31 2/6 1/5 1/2 1 3 4 2 4 0 1 1 -19 6 7
A.J. Green 34 2/8 1/5 0/0 1 3 4 5 2 1 1 0 -30 5 8
Taurean Prince 29 4/11 3/8 2/2 1 5 6 2 1 1 0 0 -1 13 15
Andre Jackson Jr. 22 2/5 1/3 3/6 2 1 3 1 2 4 2 0 -10 8 8
Cormac Ryan 4 1/3 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 -8 2 1
Thanasis Antetokounmpo 8 0/1 0/0 1/2 0 2 2 2 1 1 2 0 -11 1 2
Gary Trent Jr. 19 0/7 0/4 0/0 0 1 1 0 3 1 0 0 -21 0 -5
Total 36/89 14/45 13/20 13 21 34 22 25 12 16 3 99

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET129
ATL130
IND130
LAL137
PHI157
CHI137
BOS119
OKC109
CLE103
MIA120
MEM98
SAS123
UTH110
WAS133
MIN110
HOU108
DEN142
DAL135
GSW109
BRO106
POR130
MIL99
LAC119
TOR94

Denver – Dallas : 142-135

Denver Nuggets / 142 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Jamal Murray 41 19/28 9/14 6/6 2 4 6 4 2 0 4 0 10 53 50
Nikola Jokic 38 8/19 1/5 6/6 2 19 21 19 5 1 1 0 10 23 52
Cameron Johnson 30 5/8 2/4 0/0 0 1 1 3 3 0 1 1 7 12 13
Christian Braun 25 4/8 1/3 2/3 1 2 3 4 6 0 2 0 9 11 11
Spencer Jones 20 1/2 0/1 2/4 0 2 2 0 4 0 0 0 -8 4 3
Peyton Watson 23 7/10 2/3 5/6 0 4 4 3 2 0 0 0 3 21 24
Julian Strawther 16 3/7 2/4 0/0 0 5 5 0 0 0 0 0 -2 8 9
Bruce Brown 20 2/4 1/2 1/2 0 2 2 1 4 0 0 0 -9 6 6
Tim Hardaway Jr. 27 1/3 1/2 1/2 0 1 1 2 1 0 1 0 15 4 3
Total 50/89 19/38 23/29 5 40 45 36 27 1 9 1 142
Dallas Mavericks / 135 Tirs Rebonds
Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval
Cooper Flagg 36 10/18 1/4 5/6 1 7 8 7 1 2 0 1 -6 26 35
Naji Marshall 30 7/17 1/6 7/8 0 4 4 3 2 0 1 0 -7 22 17
P.J. Washington 31 8/15 1/5 2/2 4 11 15 1 6 0 0 1 -3 19 29
Max Christie 32 3/5 3/4 0/0 0 1 1 2 0 0 1 0 -6 9 9
Dwight Powell 16 1/2 0/0 5/7 1 3 4 0 3 1 0 1 -5 7 10
Khris Middleton 18 4/8 1/2 2/2 1 2 3 5 1 0 1 0 -11 11 14
Brandon Williams 19 3/6 0/2 5/7 1 1 2 6 4 0 1 0 -1 11 13
Klay Thompson 11 3/6 2/2 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 -4 8 5
Tyler Smith 8 3/5 2/4 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 3 8 7
Marvin Bagley III 17 3/8 0/2 1/2 2 1 3 3 3 0 0 0 0 7 7
Ryan Nembhard 13 2/3 0/0 0/0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 4 7
John Poulakidas 9 1/4 1/4 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 5 3 1
Total 48/97 12/35 27/34 10 32 42 31 22 3 4 3 135

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.

DET129
ATL130
IND130
LAL137
PHI157
CHI137
BOS119
OKC109
CLE103
MIA120
MEM98
SAS123
UTH110
WAS133
MIN110
HOU108
DEN142
DAL135
GSW109
BRO106
POR130
MIL99
LAC119
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