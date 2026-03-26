Stats & Highlights | Retour en fanfare pour Joel Embiid et Paul George

Les Sixers récupéraient Joel Embiid et Paul George, le premier sortant de l’infirmerie et le deuxième ayant fini de purger sa suspension de 25 matchs pour avoir été contrôlé positif à une substance interdite.

Et les deux hommes avaient visiblement des fourmis dans les jambes. Se défoulant sur les Bulls, le pivot a cumulé 35 points à 12/17 au tir en 28 minutes alors que l’ailier a de son côté fini avec 28 points à 11/22 dont 6/13 à 3-points. Côté Chicago, Guerschon Yabusele termine lui avec 11 points à 3/8 au tir, et 4 rebonds, en 22 minutes.

Dans la grande « course au tanking », les Wizards sont allés s’imposer à Salt Lake City, pour mettre fin à leur série de 16 défaites consécutives, derrière le gros double-double de Julian Reese (26 points, 17 rebonds) et 11 points en 19 minutes de Bilal Coulibaly.

Aucune difficulté pour les Blazers, qui ont tranquillement maîtrisé les Bucks, malgré 36 points de Ryan Rollins.

Ce fut beaucoup plus difficile pour les Nuggets, qui ont dû batailler pour venir à bout des Mavericks de Cooper Flagg (26 points). Jamal Murray doit sortir l’artillerie lourde avec 53 points à 19/28 au tir dont 9/14 de loin tandis que Nikola Jokic compile un nouveau triple-double XXXL : 23 points, 21 rebonds et 19 passes décisives !

Philadelphie – Chicago : 157-137

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DET 129 ATL 130 IND 130 LAL 137 PHI 157 CHI 137 BOS 119 OKC 109 CLE 103 MIA 120 MEM 98 SAS 123 UTH 110 WAS 133 MIN 110 HOU 108 DEN 142 DAL 135 GSW 109 BRO 106 POR 130 MIL 99 LAC 119 TOR 94

Utah – Washington : 110-133

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Portland – Milwaukee : 130-99

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Denver – Dallas : 142-135

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