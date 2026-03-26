Victor Wembanyama et les Spurs font le show face aux Grizzlies

Les Spurs maintiennent leur cadence infernale. Après de larges victoires face aux Pacers et au Heat, les partenaires de Wemby ont enchaîné sur le parquet des Grizzlies (98-123) pour signer un 7e succès de rang. Et se rapprocher un peu plus du Thunder, qui a perdu face aux Celtics cette nuit.

Auteur d’un double-double (19 points et 15 rebonds), Victor Wembanyama a encore dominé les débats, notamment en défense où il a cumulé 7 contres et 3 interceptions. À ses côtés, six joueurs ont atteint ou dépassé la barre des 10 points, dont 15 unités pour le toujours bondissant Stephon Castle (avec 9 passes), ou 19 points pour Devin Vassell à l’aise derrière l’arc (4/6).

Pas grand-chose à retenir de la soirée des Grizzlies, qui alignaient beaucoup de joueurs de G-League ou en contrat de dix jours, si ce n’est peut-être les 20 points de GG Jackson. C’était peine perdue pour des locaux pris à la gorge dès les premières secondes par des visiteurs décidés à montrer qu’ils n’étaient pas en pleine bourre pour rien.

Après douze minutes de jeu, l’écart était fait (19-38), avant un second quart-temps plus « équilibré », avec des Texans moins productifs. Si bien qu’à la pause, après un contre improbable de Tyler Burton sur le géant français validé par les arbitres, Memphis ne comptait « que » 13 points de retard (44-57).

Une embellie locale qui n’allait pas durer, car les Spurs sont revenus avec les mêmes intentions qu’à l’entame de match dans le troisième quart-temps. Avec notamment un festival de dunks de Victor Wembanyama, puis une envolée au cercle de Julian Champagnie. Les Texans allaient remporter cette période de plus de 20 points (20-41). Jamais menés, les visiteurs ont compté jusqu’à 39 points d’avance.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La soirée du « poster » ! Dès la première possession du match, Devin Vassell a eu la bonne idée de mettre sur orbite Victor Wembanyama pour le « alley-oop », histoire de donner le ton. Quelques minutes plus tard, Stephon Castle a fini une contre-attaque en « windmill », puis surtout est allé « postériser » le pauvre Taylor Hendricks. Dans le troisième quart-temps, GG Jackson ira dunker devant « Wemby » main gauche… avant que ce dernier ne se venge sur la possession suivante, avec le sourire du Français après son geste. Encore quelques secondes après, Julian Champagnie allait grimper à son tour sur Taylor Hendricks ! « J’ai vu moins de corps au cimetière. Qu’est-ce qui se passe dans cette salle ?! », n’en revenait pas Sean Elliott en cabine TV.

– L’entame de match coup de poing des Spurs. Les visiteurs avaient clairement envie de marquer leur territoire à l’entame du match. Les Texans ont démarré en mettant un maximum de pression sur leurs adversaires, des deux côtés du terrain. À l’instar de ce ballon facilement intercepté par « Wemby » qui, parti en contre-attaque, pouvait envoyer à son tour Stephon Castle au « alley-oop ». En parallèle, les Spurs ont enchaîné les phases concluantes de circulation du cuir, pour aboutir sur des tirs primés ouverts de Dylan Harper ou Julian Champagnie par deux fois. Résultat, après quelques minutes de jeu, le score était sans appel (4-22).

– La première place à l’Ouest encore jouable ? Avec ce 7e succès de rang, les Spurs (55v-18d) se rapprochent du sommet de l’Ouest, après une soirée au cours de laquelle le Thunder (57v-16d) a vu sa série de 12 victoires de suite se finir face aux Celtics. Avec seulement deux matchs d’écart entre les deux formations, on se dit qu’une éventuelle bascule en faveur des Texans est jouable, surtout au regard des calendriers. Sur les quatre prochains matchs, les Spurs n’affrontent que des équipes au bilan négatif (Bucks, Bulls, Warriors) ou tout juste positif (Clippers). Là où le Thunder reçoit les Bulls, puis surtout les Pistons, les Knicks et les Lakers.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.