Les Celtics stoppent la série du Thunder et envoient un message !

Avec une défense de fer, qui met notamment Jaylen Brown en échec, le Thunder signe un premier quart-temps de qualité. Les titulaires et les remplaçants répondent présent, les pertes de balle sont bien exploitées et des paniers faciles sont obtenus autour du cercle. Côté Celtics, le manque d’adresse, à 3-points plus particulièrement, fait très mal face à une défense qui ne laisse pas passer grand-chose (31-20).

La réponse de Boston finit par intervenir dans le deuxième acte, avec Jayson Tatum qui se démultiplie et quelques banderilles de Derrick White ou Payton Pritchard.

L’écart fond progressivement, sauf que Shai Gilgeous-Alexander est là pour empêcher que la maison OKC ne s’effondre complètement. L’intensité est au plus haut, on se croirait en playoffs, et ce sont les champions en titre qui gardent les commandes d’une courte tête, malgré toute l’agressivité des locaux, qui jouent très petit (53-49).

Au fil des minutes, on sent que les Celtics sont en train de prendre la mesure des visiteurs. De plus en plus agressif, Jaylen Brown arrache ses points sur la ligne, se permettant de claquer un gros dunk dans le trafic, quasiment au même moment que le poster de Neemias Queta sur Chet Holmgren, et le Thunder lâche son avantage. Shai Gilgeous-Alexander fait son match, tout en facilité, mais il est plus esseulé et la différence de réussites à 3-points change aussi peu à peu la donne (88-83).

À l’image de l’étonnant Baylor Scheierman, Boston est en train d’assommer Oklahoma City rien qu’avec son énergie et ses paniers primés. L’écart grimpe sérieusement, Neemias Queta, Payton Pritchard, Sam Hauser, Jayson Tatum et Jaylen Brown se relayant comme il faut, dans un TD Garden enflammé. Shai Gilgeous-Alexander jette ses dernières forces dans la bataille, en provoquant des fautes, mais Jaylen Brown lui répond dans le même registre, preuve que le duel est âpre et disputé.

Finalement, même bousculés et menacés par les champions, revenus à deux possessions, les Celtics ont réponse à tout et tiennent bon, grâce à Jaylen Brown en pénétration et des lancers-francs de Derrick White. Envoyant au passage un sacré message au reste de la ligue (119-109).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Boston doit être pris au sérieux. On leur promettait une saison de transition, mais ces Celtics sont, à trois semaines des playoffs, des candidats au titre de plus en plus crédibles. Portés par un Jaylen Brown toujours exemplaire, et bien épaulé par un collectif aussi fourni qu’efficace, alors que Nikola Vucevic manque encore à l’appel, les C’s ont tous les ingrédients nécessaires à un éventuel sacre en juin prochain. Les victoires s’accumulent, mais cette autorité aperçue sur les trois derniers quarts-temps a eu de quoi finir de convaincre les sceptiques : oui, les hommes de Joe Mazzulla resteront dangereux au printemps.

– Fin de série pour OKC. Vainqueur de Boston il y a deux semaines, le Thunder doit cette fois-ci s’avouer vaincu dans le choc de la nuit, perdant pour la première fois en mars et pour la première fois depuis 12 matchs. Chet Holmgren et Jalen Williams en difficulté, Shai Gilgeous-Alexander aura cruellement manqué de soutien, même si le banc a su s’avérer précieux, outre un Lu Dort pour une fois en réussite. En revanche, c’est bien l’adresse à 3-points des Celtics et leur domination intérieure, au rebond et sur les secondes chances, qui auront trop souvent handicapé les champions en titre à partir du deuxième quart-temps.

Comment lire les stats ? Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; O = rebond offensif ; D= rebond défensif ; T = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; +/- = Différentiel de points quand le joueur est sur le terrain ; Pts = Points ; Eval : évaluation du joueur calculée à partir des actions positives – les actions négatives.